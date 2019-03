El resbalón del Santo Ángel

EL que se han pegado en el Santo Ángel con el suelo fregado de una cuaresma en la que los asuntos de actualidad, caso de la saturación y la seguridad, lo condicionan todo. Parece mentira que Fray Juan Dobado, que es de la casa, no haya medido bien el alcance de sus planes en el contexto actual. En esta ocasión no estamos ante una iniciativa impulsada por cofrades con las tardes libres, escasos de formación y soñando pregones y carteles. Hablamos de un religioso con prestigio, ímpetu, criterio y buen gusto. Pero nos extraña que se haya metido en la aventura de sacar un paso por el centro el Sábado de Pasión. ¡Cómo está el patio y se mete usted en estas lides, fray Juan! Le han dado nones. Yse entiende. A don José Gutiérrez Mora no le pasó eso cuando impulsó la Corona. Hay quien dice el cortejo del Santo Ángel pretendía ser el Cabify de las vísperas. En este caso han ganado los taxistas.