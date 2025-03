Rojas-Marcos: "No he votado ni votaré a Juanma, ¡pero es el que han elegido los andaluces!"

Sin pelos en la lengua. A tumba abierta. Como de costumbre, fiel a la marca de su particular casa. Alejandro Rojas-Marcos, político de la generación de la Transición, fundador y albacea del Partido Andalucista, alcalde de Sevilla en los años de esplendor de la Exposición Universal y ciudadano hiperactivo a sus 84 años, no deja títere con cabeza. De hecho nunca los dejó. Genio y figura. Acepta rápido y entusiasmado la invitación a la tertulia El Zaguán con la vitalidad que es el sello de su forma de ser. Se refiere con dureza al rey Juan Carlos, censura el sanchismo aunque reconoce algunos logros sociales, no entiende el tacticismo de los políticos de hoy aunque tampoco quiere enaltecer en exceso a los de su generación, habla del presidente andaluz Juan Manuel Moreno, con el que se entiende con fluidez; ajusta cuentas con Rafael Escuredo, reivindica el papel del andalucismo en la autonomía andaluza y, por supuesto, defiende la construcción del estadio de la Cartuja, entre otros muchos temas. Tantos años después de ser alcalde sigue siendo reconocido y respetado por la calle. El encuentro se celebra en los salones del Real Círculo de Labradores de Sevilla.