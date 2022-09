La Asociación Española de Normalización allana el mercado Saudí para las empresas españolas

La Asociación Española de Normalización (UNE) allana el mercado Saudí para las empresas españolas al poner en marcha un programa de cooperación con su homólogo en el país The Saudi Standards, Metrology and Quality Organization (SASO).

El proyecto se denomina "Study and evaluation of the current and future status of quality infraestructure activities in KSA".

Su objetivo es favorecer las relaciones comerciales bilaterales y facilitar el acceso a las empresas españolas a este mercado, la UNE evaluará, a través de la interlocución directa con las autoridades saudíes responsables, la situación actual de los servicios de la infraestructura de la calidad del país para, posteriormente, identificar opciones de mejora y desarrollar una hoja de ruta.

El proyecto apoyará la implementación de la Visión 2030 de Arabia Saudí.

También su estrategia industrial en sectores prioritarios para el país, e incluye el análisis de todos los pilares que componen su infraestructura de la calidad, así como de las necesidades de los operadores económicos en el país.

Eliminar barreras al comercio

De esta manera, ambos organismos alinearán los requisitos de mercado de Arabia Saudí con los requisitos internacionales, eliminando barreras técnicas al comercio.

UNE desarrolla una intensa labor de cooperación internacional, con más de 900 actividades ya ejecutadas que apoyan el desarrollo de una infraestructura de la calidad sólida en regiones relevantes para los intereses comerciales españoles.

Mercado internacional

La entidad desarrolla proyectos de asistencia técnica en terceros países para facilitar la incorporación de sus productos y servicios al mercado internacional.

Desde los años 90, la Asociación ha impulsado estas actividades, aportando su experiencia y conocimientos como herramientas de acceso al mercado, de transferencia de tecnología, de crecimiento sostenible, promoviendo las políticas internacionales de la Unión Europea y de España y armonizando los requisitos de acceso a otros mercados.