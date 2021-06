Caixabank, “Mejor entidad de Banca Privada de Europa en análisis de Big Data e Inteligencia Artificial 2021”

Caixabank, banco líder en España, ha recibido el premio como “Mejor entidad de Banca Privada de Europa en análisis de Big Data e Inteligencia Artificial 2021” (Best private bank for Big data Analytics and AI in Europe 2021) otorgado por la británica Professional Wealth Management (PWM), la revista especializada en banca privada y gestión de patrimonios del Grupo Financial Times.

Los Wealth Tech Awards de PWM, que celebran este año su cuarta edición, premian a las entidades de banca privada que destacan por la excelencia en su estrategia de transformación digital y por su continua innovación.

El jurado, formado por profesionales especializados en el sector, ha analizado los productos y servicios de entidades de banca privada de todo el mundo para destacar aquellas innovaciones que más están contribuyendo a impulsar el cambio en el sector.

En esta edición, Caixabank Banca Privada ha destacado por su liderazgo en el uso de las nuevas técnicas de análisis para mejorar sus productos y servicios, aprovechando las ventajas competitivas que ofrece la inteligencia de datos cumpliendo, al mismo tiempo, con los estándares de privacidad y seguridad que Caixabank aplica a todos sus procesos.

En los últimos años, la entidad se ha posicionado como pionera en el análisis de Big Data, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático (machine learning) para la creación de algoritmos con los que llevar a cabo no sólo una segmentación más adecuada de sus clientes de Banca Privada sino también una detección temprana de patrones que indiquen que ese cliente es demandante de un servicio especializado.

Además, también son una herramienta que permite a los gestores conocer mejor a sus clientes, asesorarles y personalizar la propuesta de valor de manera más flexible y eficiente, según su situación actual y futura. Estas nuevas tecnologías permiten a la entidad evolucionar desde el uso de técnicas más tradicionales, donde el saldo era la variable clave para identificar el servicio al cliente, hacia técnicas más sofisticadas donde es clave el conocimiento global de éste.

Algoritmos sofisticados

Para Víctor Allende, director de Banca Privada de Caixabank: “El Big Data y la inteligencia artificial juegan un papel crucial en la innovación del sector del asesoramiento y la gestión de activos. A través del diseño de algoritmos sofisticados generamos una mayor eficiencia comercial y un mejor servicio al cliente, personalizando los modelos de atención y el diseño de productos, pilares fundamentales para Caixabank Banca Privada”.

Además, la revista PWM ha premiado también al negocio de banca privada de la entidad portuguesa Banco BPI, del Grupo Caixabank, como la “Mejor Entidad de Banca Privada en Europa por el uso de la digitalización para la mejora de la relación gestor-cliente”.

Professional Wealth Management (PWM) es una publicación británica del Grupo Financial Times, con sede en Londres, fundada en 2001 y especializada en el análisis de estrategias de crecimiento de la banca privada internacional europea y de los centros financieros en los que operan.