Indra, galardonada en los premios a la Excelencia de Brandon Hall Group por su programa de desarrollo de líderes entre sus profesionales

Indra, una de las principales empresas globales de tecnología y consultoría, sigue sumando nuevos reconocimientos a su gestión del talento, tras lograr dos oros en los premios Brandon Hall Group HCM Excellence Awards por su programa de desarrollo de liderazgo Engaging Leaders Program.

En concreto, la compañía ha logrado el máximo reconocimiento en los galardones a la gestión del capital humano que concede esta prestigiosa consultora estadounidense en la categoría Best Advance in Leadership Development y en la categoría Best Advance in Measuring the Impact of Leadership Development, que reconocen el programa de desarrollo de líderes de Indra en sí mismo, pero también por la eficaz medición de su impacto real en la organización.

Los galardones se basan en un riguroso proceso de evaluación llevado a cabo por un panel internacional de expertos independientes de la industria, analistas expertos y ejecutivos de Brandon Hall Group, que tienen en cuenta criterios como que el programa se adapte a las necesidades del negocio, su diseño y plan de adopción, su funcionalidad, innovación, beneficios medibles y lecciones aprendidas.

El programa Engaging Leaders Program de Indra se dirige al equipo de gestión del negocio de Transporte y Defensa (T&D) y es una de las numerosas iniciativas enmarcadas en el plan de transformación cultural que Indra está llevando a cabo en los últimos años para mejorar su atractivo como compañía.

Tras definir el perfil de éxito del gerente de T&D en base a entrevistas mantenidas con directores y gerentes del área y elaborar un playbook, una guía que recoge los momentos clave y comportamientos deseados en el día a día de su labor, el programa ofrece a los gerentes participantes información, formación, mentoring con directivos de la compañía y una red de contactos entre los miembros del programa que les permite generar sinergias y ayudarse en su cometido.

Aborda todos los aspectos que impactan directamente en el rol de los gerentes, como estrategia, innovación, gestión del talento o sostenibilidad, mediante una metodología experiencial, gamificada y participativa, 100% online en la edición del año pasado debido a la pandemia y que en esta tercera edición ha vuelto a un formato híbrido, presencial y digital.

El objetivo de Indra es desarrollar las capacidades y habilidades de los líderes, alinearlas con la estrategia de la compañía, homogeneizar comportamientos, competencias profesionales y formas de gestión, para contar con líderes de éxito que actúen de manera excelente en los momentos clave.

Impacto en la organización

En cuanto a la medición del impacto del programa Engaging Leaders Program de Indra, la compañía tiene en cuenta la experiencia de los participantes, tanto por la satisfacción como por el grado de compromiso; el aprendizaje; la aplicación del contenido y las herramientas aplicadas que demuestren los comportamientos de liderazgo fruto del programa; y el impacto organizacional, medido en base a los nuevos comportamientos demostrados, la mejora del liderazgo de los gerentes y el desempeño o la mejora en los indicadores de compromiso de los equipos.

Más de 500 gerentes de Indra han participado en las tres primeras ediciones de este programa, que empezó orientado a los profesionales de España, pero que en esta tercera edición se ha hecho global. Tanto los participantes como los directivos mentores tienen la oportunidad de seguir interactuando gracias a la creación de Alumni, un canal de comunicación transversal y directo en el que pueden seguir compartiendo experiencias y enriqueciendo sus relaciones profesionales.

Reconocimiento al esfuerzo durante la pandemia

En esta edición 2021, los premios Brandon Hall Group Excellence Awards han querido reconocer especialmente a las organizaciones que durante la pandemia han seguido esforzándose para apoyar a sus profesionales, con un enfoque centrado en las personas, al mismo tiempo que impulsaban su negocio bajo unos desafíos y condiciones sin precedentes. Los ganadores del Premio a la Excelencia participarán en sesiones de trabajo en las que tendrán la oportunidad de presentar sus buenas prácticas a otras organizaciones y serán reconocidos en un evento que tendrá lugar en febrero de 2022 en Florida.

Indra presentó su candidatura a estos premios en colaboración con BTS, consultora que ha participado en el diseño y puesta en marcha del programa Engaging Leaders Program, en el que también ha participado la consultora 3weeks.