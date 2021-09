Meliá Hotels International se lanza a la recuperación de los viajes de negocio

Con la vuelta de la actividad empresarial y el levantamiento de las restricciones a la movilidad, los viajes de negocio comienzan su incipiente recuperación.

Según Gabriel Escarrer, “en Meliá, nunca dejamos de creer en el significado de viajar. Los viajes de negocio aportan una dimensión humana muy importante que, lejos de desaparecer, quizá la necesitamos más que nunca. El contacto, las conexiones, las nuevas ideas que solo suceden en una experiencia compartida, ya sea con nuestros clientes, empleados, proveedores u otros stakeholders. Es el momento de estar, en primera persona, de apostar para la recuperación no solo de los viajes de negocio, sino de estos como detonador de la actividad empresarial”. Para ello MeliáPRO, el programa de relación directa con el segmento B2B, acaba de lanzar la campaña más ambiciosa de su historia en el segmento Business Travel. Bajo el lema “Hagamos que el mundo vuelva a girar, porque juntos somos imparables”, pretende reforzar su relación con todos los actores de este segmento: viajeros de negocios y gestores y agentes de viaje, ofreciendo herramientas de reserva útiles y fáciles de usar a través del portal meliapro.com, así como beneficios en todos los hoteles urbanos a nivel mundial. Además, para celebrar el lanzamiento de la campaña, se realizará un concurso a través de las redes sociales de MeliáPRO, en el que el ganador podrá ganar un millón de puntos MeliáRewards para poder dar toda la vuelta al mundo en hoteles de la compañía. Precisamente gracias a la extensa red de partners del programa de fidelidad de Meliá – formado por más de 100 empresas que ofrecen beneficios y opciones de obtención y redención exclusivas a sus miembros - dos compañías de primer nivel en el segmento de Travel, como Avis e Iberia también se han sumado a la campaña de Meliá, ofreciendo, respectivamente, un 15% de descuento adicional en el alquiler de coches y doble puntuación en el programa Avios de Iberia durante el periodo de campaña. Según Francisca Mérida, corporate senior director of Sales de Meliá Hotels International, “los nuevos viajes de negocios serán más eficientes, más justificados, más sostenibles y más intensivos en nuevas tecnologías.

Además, también se fortalecerá la tendencia del "bleisure", ya que el trabajo en remoto facilitará extender las estancias por motivos de trabajo. Por todo ello, hemos estado trabajando en la adaptación de nuestros hoteles y en la experiencia del cliente, así como en nuestra relación con este importante segmento, que representa - entre Business Travel y MICE - en torno al 25% de los ingresos de nuestra compañía”.

Galardones

Para Meliá, la confianza de todos los "stakeholders" es la base de esta relación, que le ha valido el reconocimiento de la industria por su positivo impacto en el sector, su colaboración y excelencia.

Así, la compañía ha sido doblemente galardonada en el último mes. Por un lado, ha sido elegida “Travel Partner of the Year” en los prestigiosos Business Travel Awards de Reino Unido, mientras que en Estados Unidos ha sido galardonada como "Hotel Partner of the Year" en los premios M&IW Moxie Supplier Partner Awards.