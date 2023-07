SAP invierte en Aleph Alpha GmbH, Anthropic PBC y Cohere para avanzar en IA

SAP anuncia inversiones en Aleph Alpha GmbH, Anthropic PBC y Cohere para avanzar en Inteligencia Artifical (IA).

Con ello se propone reforzar el enfoque de ecosistema abierto hacia la IA, que aprovecha la mejor tecnología de inteligencia artificial para integrarla en toda su cartera de soluciones.

Se sustentan en una serie de alianzas de IA y casos de uso empresarial presentados en mayo y forman parte del compromiso adquirido por Sapphire Ventures LLC de invertir más de 1.000 millones de dólares en startups de tecnología corporativa impulsada por la inteligencia artificial anunciado la semana pasada.

"Nos encontramos en un momento decisivo, en el que la IA generativa está a punto de cambiar radicalmente el modo en que funcionan de las empresas", afirma Sebastian Steinhaeuser, chief Strategy Officer de SAP SE. "SAP se ha comprometido a crear un ecosistema de IA empresarial para el futuro, que complemente nuestro conjunto de aplicaciones empresariales de primer nivel y ayude a nuestros clientes a liberar todo su potencial", añadió.

Enfoque de SAP sobre la IA

SAP proporciona inteligencia artificial para empresas relevante, fiable y responsable. El catálogo de SAP Business AI es relevante porque ya está integrado en la cartera de productos de la compañia. Más de 26.000 clientes de soluciones cloud de SAP utilizan ya SAP Business AI en múltiples escenarios y soluciones de partners.

También es relevante porque está disponible desde el primer día e integrada en los procesos de negocio de misión crítica que los clientes ejecutan en el software de SAP. Es fiable porque se basa en décadas de generación y gestión de amplios volúmenes de datos de negocio y contenido empresarial. Es responsable porque se proporciona con los más altos niveles de preocupación por la seguridad, la privacidad, el cumplimiento de normativas y la ética.

Esta es la base de la IA impulsada por SAP Business Technology Platform que nos permite innovar y ofrecer IA empresarial aprovechando la inversión en este ámbito de SAP y de un ecosistema abierto de partners.

La estrategia de la compañía en este ámbito incluye inversiones directas, un incremento significativo en investigación y desarrollo para nuevos casos de uso y alianzas con terceros, como las anunciadas en mayo con Microsoft, Google Cloud e IBM.

Con las inversiones anunciadas ahora, SAP profundiza en su compromiso con la IA generativa, construida de forma responsable y diseñada para ayudar a las empresas a funcionar mejor.

La compañía también acelera la innovación en esta área al integrar startups en su ecosistema de partners a través del programa SAP.iO Foundries, su aceleradora interna. Sapphire Ventures es una firma global de capital riesgo de software, respaldada por SAP, que está destinando más de 1.000 millones de dólares a financiar startups de tecnología para empresas impulsada por IA.

IA generativa

Aleph Alpha, Anthropic y Cohere son líderes del mercado de IA generativa y presentan un potencial único para transformar sectores enteros.

Aleph Alpha GmbH es una empresa con sede en Alemania que ha creado una solución de IA generativa autónoma y completa, centrada en casos de uso empresarial complejos y críticos. Ha sido la primera empresa en ofrecer grandes modelos lingüísticos multimodales de nueva generación y en lograr resultados punteros, con un modelo entrenado por igual en varias lenguas europeas. La empresa se centra en la interoperabilidad, la privacidad de los datos y la seguridad, y ofrece herramientas en diferentes modalidades: como servicio, multi-cloud u on-premise. SAP ya había anunciado que Aleph Alpha era un partner que participaba en el programa SAP PartnerEdge en la categoría "Build".

Anthropic PBC es una empresa de investigación y seguridad de IA con sede en San Francisco, que desarrolla sistemas que se caracterizan por su utilidad, su honestidad y por ser inofensivos. El asistente de IA de Anthropic, denominado Claude, utiliza un enfoque "constitucional": interactúa con los usuarios basándose en un conjunto de principios diseñados por Anthropic y centrados en la fiabilidad y la seguridad.

Claude ayuda a los usuarios con una serie de tareas, como generar respuestas, codificar, automatizar flujos de trabajo y procesar texto -desde editar y reescribir hasta resumir, clasificar y más- en el contexto de conversaciones naturales. El objetivo de Anthropic es que tecnologías como Claude beneficien a la sociedad.

IA empresarial

Cohere es una empresa líder en IA empresarial con sede en San Francisco y Toronto, y un centro de investigaciones clave en Londres. Su tecnología de primer nivel se adapta a las necesidades de las empresas, centrándose en la facilidad de uso, la accesibilidad, la seguridad y la privacidad de los datos. La tecnología proporciona una forma más intuitiva de generar, buscar y resumir información. La plataforma de Cohere es agnóstica respecto a la nube para dar a las empresas la posibilidad de elegir proveedores cloud, es accesible a través de API como servicio gestionado y puede desplegarse en nubes privadas virtuales o in situ para responder a las necesidades de las empresas allí donde residan sus datos.

Sapphire Ventures

Sapphire Ventures LLC, respaldada por SAP, es una compañía global de capital riesgo de software que se asocia con equipos visionarios y fondos de capital riesgo para crear empresas de calado. Al ser SAP socio limitado de Sapphire Ventures, sus clientes benefician de un acceso temprano a las innovaciones del ecosistema de startups. La semana pasada, Sapphire Ventures anunció que adquiría el compromiso de invertir más de mil millones de dólares en la próxima generación de startups tecnológicas empresariales impulsadas por IA, además de las inversiones ya realizadas en startups de este ámbito como Clari Inc, DataRobot Inc, Moveworks y ThoughtSpot Inc.