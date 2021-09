True Global Ventures 4 Plus, el primer fondo blockchain de capital riesgo auténticamente global del mundo

True Global Ventures (TGV) ha anunciado el cierre de su fondo True Global Ventures 4 Plus (TGV 4 Plus), el primer fondo blockchain auténticamente global del mundo, que ha superado su objetivo de 100 millones de dólares. El fondo está dedicado a empresas blockchain, principalmente en series B y C en cuatro verticales: Entretenimiento, infraestructura, servicios financieros, análisis de datos e inteligencia artificial (IA).

El fondo TGV 4 Plus ha invertido en cinco empresas hasta la fecha: Animoca Brands, líder del mercado global unicornio en videojuegos "Play-to-Earn" y tokens no fungibles (NFT); Forge Global, líder global en mercados privados secundarios; The Sandbox, líder global en el metaverso de videojuegos; Canada Computational Unlimited, empresa de minería de Bitcoin con energía 100% renovable y QuantumRock, líder del mercado de gestión de activos con inteligencia artificial (IA). En el marco de TGV 4 Plus, estas empresas de la cartera han experimentado una importante creación de valor y una tracción comercial en los últimos meses.

Jakob Thureson, director de inversiones de Thureda Gruppen AB, ha declarado: "Estamos impresionados por la calidad única de TGV a la hora de seleccionar equipos y empresas de nueva creación. Nos ofrece una oportunidad única de invertir en empresas que no habríamos podido hacer por nuestra cuenta y el potencial de obtener un rendimiento superior en la inversión".

Las instituciones financieras son un motor de crecimiento clave, ya que buscan desplegar aplicaciones de blockchain en NFT, soluciones de blockchain empresarial, identidades digitales, monedas digitales y finanzas descentralizadas (DeFi). El aumento de la adopción comercial de las tecnologías de libro mayor distribuido (DLT), como el blockchain, acelerará la adopción generalizada de las monedas digitales.

Con el creciente reconocimiento de la equidad blockchain como una clase de activos, TGV planea más rondas de financiación de capital, tras el lanzamiento del Fondo TGV 4 Plus.

Los 40 socios de TGV 4 Plus han aportado el 27% del fondo, junto con empresarios, business angels, family offices e inversores institucionales, muchos de ellos con derechos de coinversión en futuras rondas de capital. Los socios ayudan a las empresas de la cartera en las relaciones comerciales, la promoción de las inversiones, la presentación a las sociedades de capital riesgo, los préstamos y las empresas de capital privado para la refinanciación, y las adquisiciones y salidas de empresas.

Clientes internacionales

"TGV ha demostrado que puede añadir valor a las empresas de su cartera con la introducción de clientes a nivel internacional. También les ayudan con la siguiente ronda de financiación y, en última instancia, a encontrar la salida", añadió Pascal Chevalier, presidente de Reworld Media.

La 57ª Conferencia de True Global Ventures se celebrará el 16 de septiembre de 2021.