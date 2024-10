FCC Medio Ambiente, Ocado Technology, La Casa de Carlota, Lar España y Endesa, premiados por Adecco

FCC Medio Ambiente, Ocado Technology, La Casa de Carlota han recibido el reconocimiento de la Fundación Adecco y el Club de Excelencia en Sostenibilidad, que les han concedido los Premios de Diversidad, Equidad e Inclusión (DE&I).

Las autoridades, entidades premiadas y jurado se han dado cita en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, para reconocer y dar visibilidad a las mejores prácticas empresariales en materia de diversidad, equidad e inclusión (DE&I). Los premios se han clasificado en cuatro categorías: mejor plan estratégico de diversidad, equidad e inclusión (distinguiendo entre gran empresa y pyme), mejor iniciativa en inclusión laboral, práctica más destacada en acción social y mejor propuesta para la transformación cultural.

El acto de entrega de premios ha sido inaugurado por Enrique Sánchez, presidente de la Fundación Adecco, quien ha subrayado que: “Hoy celebramos el compromiso de empresas que han sabido responder a los retos de sus comunidades con soluciones innovadoras y sostenibles en el tiempo. Han salido de su cuenta de sus resultados para liderar proyectos que no solo fomentan la diversidad y la inclusión en las propias compañías, sino que tienen un gran poder transformador para la sociedad. Una sociedad que demanda, cada vez más, compañías con propósito y líderes accesibles e inclusivos. Hoy es un día de reconocimiento, pero también de estímulo para que el sector empresarial siga desarrollando iniciativas de alto impacto que no solo mejoren su competitividad, sino también la comunidad en la que operan”.

Estos reconocimientos se han consolidado como un referente en DE&I y queremos que sirvan para seguir construyendo puentes entre el sector empresarial y la sociedad, inspirando soluciones de alto impacto que mejoren la vida de las personas y la competitividad del tejido productivo”.

Por su parte, Juan Alfaro, secretario general del Club de Excelencia en Sostenibilidad ha destacado que “en esta VII edición de los premios Fundación Adecco organizados en colaboración con el Club de Excelencia en sostenibilidad, se sigue poniendo de relevancia el avance que están teniendo los temas de diversidad equidad e inclusión tanto en la grandes y medianas empresas como en las pequeñas compañías, instituciones y administraciones públicas. Este desarrollo se va consolidando por el papel de los diferentes agentes que actúan en el mercado y que son impulsores de este tipo de practicas y estrategias. En nuestro país, la Fundación Adecco juega un papel destacado en la difusión de metodologías compartidas con el Club de Excelencia en Sostenibilidad que van a contribuir sin ningún tipo de duda a posicionar a España en un país de liderazgo europeo en esta materia. Lo más importante es reconocer este tipo de prácticas, que es lo que se ha hecho hoy”.

Por último, Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, ha compartido algunas reflexiones poniendo en valor la extraordinaria labor de las empresas premiadas, no solo en la gestión de la diversidad, sino también en materia de inclusión sociolaboral y reducción de las desigualdades sociales.

“Todas las empresas aquí presentes han destacado por sus estrategias de DE&I, a través de un conocimiento exhaustivo de los retos que afrontan sus comunidades y grupos de interés, que les ha permitido construir una cultura corporativa sustentada en compromiso, formación, sensibilización e iniciativas que se orientan a resultados. Han demostrado su responsabilidad y colaboración con las personas más allá de la inclusión laboral, que es un proceso más exigente que la selección, porque se dirige a aquellos en situación de exclusión social, exigiendo un mayor compromiso corporativo y un extra de sensibilidad”.

Asimismo, Mesonero ha hecho un repaso sobre las dimensiones de la diversidad y ha animado a las empresas “a dar un paso hacia adelante y a contemplar, no solo la diversidad demográfica, que es un concepto simbólico, sino también la diversidad experiencial y cognitiva, que son las que generan equipos de alto rendimiento y permiten verdaderamente innovar y resolver problemas complejos”.

Por último, el evento ha contado con la participación de Lydia Sempere, primera piloto de automóvil con discapacidad auditiva en España, quien ha señalado la necesidad de “normalizar y dar visibilidad a la discapacidad en la sociedad”, agradeciendo a las empresas las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión que han puesto en marcha en esta dirección.

Categorías premiadas y ganadores

Bajo la presidencia de Honor de SS.MM los Reyes de España, se ha constituido un jurado formado por Carmen Alsina, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de la CEOE; Carmen Paz-Aparicio, profesora de la Universidad Carlos III; Íñigo Sagardoy, presidente de Sagardoy Abogados; Cristina Sánchez, directora ejecutiva de Pacto Mundial de la ONU en España; Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco; y Juan Alfaro, secretario general del Club de Excelencia en Sostenibilidad.

El fallo del jurado ha reconocido el mejor plan estratégico de diversidad e inclusión, que ha contado con dos premiados: uno en la posición de gran empresa, que ha recibido FCC Medio Ambiente y otro en el nivel de pyme, que ha recogido la empresa Ocado Technology.

FCC Medio Ambiente ha sido reconocida por su proyecto NOW IS THE TIME, cuya finalidad es integrar iniciativas que impulsen la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad, víctimas de la violencia de género, personas refugiadas y otras en riesgo de exclusión, mediante acciones de formación y sensibilización, así como a través de la constitución de una potente red de alianzas. El reconocimiento ha sido entregado por Iker Barricat, presidente del Grupo Adecco y recogido por Iñigo Sanz Pérez, CEO de FCC Medio Ambiente.

Por otra parte, Ocado Technology y su proyecto “Marcas gloCales: alcance global con impacto local”, cuyo objetivo es fomentar un entorno donde cada persona se sienta valorada, respetada y capacitada para contribuir con su “yo” auténtico. Guillem Vila Palau, director de Tech Centres ha recogido el premio en nombre de la organización, que le ha entregado Arancha Jiménez, directora de estrategia de la Fundación Adecco.

En segundo lugar, el premio a la mejor práctica en inclusión laboral se ha concedido a La Casa de Carlota, por haber creado el primer estudio de diseño profesional del mundo que incluye en su equipo creativo a personas con discapacidad intelectual, personas con autismo y con síndrome de Down, que son parte fundamental del core-business del proyecto. El premio ha sido entregado por Enrique Sánchez presidente del Grupo Adecco y recogido por Marian Marco, socia directora general; José María Batalla, fundador; Inge Nows, coordinadora del taller creativo y David Matas, creativo neurodiverso de La Casa de Carlota.

El premio a la mejor práctica en acción social ha reconocido el programa “Dumbo, el Musical” de Lar España. La iniciativa incorpora a personas con discapacidad en el elenco del musical, promoviendo la inclusión laboral y fomentando la igualdad de oportunidades. Además, adapta la historia de Dumbo para ser accesible a personas con discapacidad auditiva. El premio ha sido entregado por Juan Alfaro, secretario general del Club de Excelencia en Sostenibilidad y recogido por Jon Armentia Mendaza, Corporate Director & CFO y Ana Redondo, directora de Marketing de Grupo Lar.

Transformación cultural

Por último, el premio a la mejor práctica en transformación cultural en diversidad e inclusión ha reconocido el proyecto “Red de Comunidades”, de Endesa. Este programa ha logrado construir alianzas de personas voluntarias que comparten su preocupación por las diferentes dimensiones de la diversidad presentes en la política Endesa: género, discapacidad, LGBTI y edad. El premio ha sido entregado por Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, y recogido por María Rodríguez-Navarro, directora de Talento, Cultura de Personas y Organización.

Asimismo, la Fundación máshumano ha obtenido un accésit por la mejor práctica de acción social, materializada en su proyecto “Impulso Digital”, un programa de formación dirigido a fomentar la empleabilidad y el emprendimiento de 4.480 mujeres en la Comunidad de Madrid, especialmente aquellas en situación de desempleo, que cuenta con el apoyo de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid. El reconocimiento ha sido entregado por Cristina Sánchez, directora ejecutiva de Pacto Mundial de la ONU en España, y recogido por Larisa Álvarez-Borrás y Beatriz Ester, codirectoras del Programa Impulso Digital.

Por último, el premio honorífico ha sido concedido a Esther Koplowitz, por la labor realizada por su Fundación, constituida para ayudar a las personas con más dificultades de la sociedad, así como apoyar la investigación biomédica y el avance científico.