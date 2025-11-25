Grupo Albia prioriza las iniciativas comprometidas con los ODS

El consejero delegado de ILUNION, Alejandro Oñoro; la directora de Ética, Sostenibilidad y Alianzas de ILUNION, Ana María López de San Román; el director general de Grupo Albia, Daniel Palacios; y el director de Sostenibilidad, Marketing y Comunicación de Grupo Albia, Carlos Gallego.

Grupo Albia mantiene su línea de priorizar las iniciativas comprometidas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y por ello ha suscrito un convenio marco de colaboración con Ilunion a partir del cual impulsarán acciones conjuntas en materia de inclusión laboral, accesibilidad universal y sostenibilidad.

El acuerdo ha sido suscrito por el consejero delegado de Ilunion, Alejandro Oñoro; la directora de Ética, Sostenibilidad y Alianzas de ILUNION, Ana María López de San Román; el director general de Grupo Albia, Daniel Palacios; y el director de Sostenibilidad, Marketing y Comunicación de Grupo Albia, Carlos Gallego.

El convenio establece las bases para desarrollar proyectos conjuntos orientados a la inclusión social y laboral de personas con discapacidad y colectivos vulnerables, la sensibilización y formación en materia de sostenibilidad, la defensa de los derechos humanos y la protección del medioambiente. Asimismo, ambas organizaciones podrán colaborar en eventos, proyectos de divulgación, programas de captación de talento o iniciativas formativas.

Con la firma de esta alianza, Grupo Albia indicó que consolida su posición como referente en sostenibilidad y compromiso social dentro del sector funerario, promoviendo iniciativas que generan valor para las personas y el entorno; e Ilunion refuerza su política de alianzas con impacto social y supone el colofón de más de un año de trabajo de dos organizaciones que comparten valores y un interés por no dejar a nadie atrás.

Daniel Palacios ha afirmado que “la firma de esta colaboración con Ilunion nos permite avanzar en nuestro compromiso con las familias, las personas y el entorno, impulsando iniciativas que contribuyen a un sector funerario más humano, responsable y sostenible”.

Creación de valor social

Por su parte, Alejandro Oñoro se ha mostrado convencido de que “la sociedad nos pide cada vez más a las empresas que seamos una fuente de creación de valor social y que trabajemos por reducir nuestro impacto sobre el medio ambiente. Y estas alianzas, que van más allá de lo financiero, nacen de nuestro propósito”.

Grupo Albia señaló que reafirma así su compromiso con un modelo de gestión sostenible basado en criterios ASG, integrando la responsabilidad ambiental, el respeto a las personas y la transparencia en su forma de operar.

Descarbonización

La compañía apuntó que avanza en una estrategia que impulsa la descarbonización y la eficiencia de sus servicios, fortalece su impacto social a través de iniciativas centradas en las familias y los colectivos más vulnerables, y consolida un marco de gobernanza responsable que asegura la integridad y la ética en todos sus ámbitos de actuación.