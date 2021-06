Málaga TechPark, Fundación ONCE e Inserta clausuran un curso de desarrollador para personas con discapacidad

Fundación ONCE, Inserta Empleo y Málaga TechPark han clausurado este martes un curso de desarrollador Java Full Stack dentro de la segunda fase del plan piloto que están desarrollando para impulsar la inclusión laboral de personas con discapacidad en el ámbito de las nuevas tecnologías.

Los participantes que lo han superado realizarán tres meses de prácticas no laborales en las empresas del parque. El acto de clausura, que tenido lugar en el nuevo espacio The Green Lemon, ha contado con la participación de todo el alumnado del curso y un grupo de empresas del Parque Tecnológico.

Este curso, al que han asistido 15 personas con discapacidad, ha tenido una duración de 725 horas lectivas, divididas en módulos de metodologías de desarrollo, Java básico, bases de datos (SQL, Java EE y sus frameworks), Frontend y Resting.

Esta iniciativa forma parte de un itinerario formativo de programación en diferentes tecnologías, enmarcado en el programa "Por Talento Digital" de la Fundación ONCE, que está cofinanciado porel Fondo Social Europeo, y respaldado por empresas instaladas en Málaga TechPark.

Asimismo, todas las empresas participantes han impartido clases magistrales sobre sus proyectos de desarrollo, la metodología ágil que emplean o sus propuestas de desarrollo profesional.

La formación, que ha sido gratuita para los participantes, ha contado con una ayuda al transporte, de diez euros por día, así como otras ayudas especiales en caso de contar con hijos a cargo o por desplazamiento desde otra provincia.

Talento digital

Es un programa formativo pionero en España, puesto en marcha por la Fundación ONCE, que pretende dar respuesta a una demanda real de profesionales en competencias digitales, al tiempo que se mejora la cualificación y la empleabilidad de personas con discapacidad.

Además, se trata de la primera colaboración que Fundación ONCE e Inserta Empleo establecen con un parque tecnológico. Con un marcado objetivo práctico orientado a la posterior inclusión laboral del alumnado, los contenidos formativos están estrechamente vinculados a la demanda real del parque.

Colaboración de empresas

El programa ha sido definido por una comisión técnica formada por Fundación ONCE, Inserta Empleo y empresas del parque como CGI, Ingenia, Minsait (by Indra), Opplus, Avanade, Enreach, The Workshop,Viewnext.

Una iniciativa que viene a confirmar la apuesta de Málaga TechPark y de las empresas instaladas en el parque por un modelo de transformación digital compatible con criterios sostenibles e inclusivos.