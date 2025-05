Mina Muga logra el respaldo de Qinghai Salt Lake Industry

Mina Muga ha logrado el respaldo de Qinghai Salt Lake Industry y la subsidiaria de Minmetals baraja realizar una inversión de capital de 300 millones de dólares estadounidenses.

De este modo el Proyecto Muga sigue avanzando hacia la consolidación de su financiación tras la entrada de un acuerdo de intenciones con Qinghai Salt Lake Industry Co., Ltd. (Qinghai Salt Lake Industry). Highfield Resources ha firmado una carta de intención no vinculante con Qinghai Salt Lake, una filial de China Minmetals, para una inversión de capital de 300 millones de dólares estadounidenses.

Según informaron este lunes, los fondos se destinarán al desarrollo del proyecto de potasa Muga en España y a la adquisición del proyecto Southey en Canadá, con la intención de Qinghai Salt Lake de convertirse en el principal accionista de Highfield.

Potasa

Qinghai Salt Lake es el mayor productor de potasa de China, con una capacidad anual de 5 millones de toneladas de fertilizante potásico y 40.000 toneladas de carbonato de litio, y forma parte de China Minmetals, una de las mayores empresas estatales del país centrada en el desarrollo global de metales y minerales. La entrada de este nuevo socio significaría, una vez materializada la operación, que Qinghai Salt Lake Industry pasaría a ser el socio mayoritario.

El Consejo de Administración reafirma su compromiso con el proyecto Muga. La empresa seguirá adelante con este proyecto con el apoyo del equipo core actual tras la dimisión del que fuera el director general, Ignacio Salazar.

Un revulsivo para el proyecto

Paul Harris, presidente de Highfield Resources, comunicó que “el objetivo claro de la empresa es sacar adelante Mina Muga y este nuevo acuerdo supone un revulsivo para el proyecto. La empresa seguirá adelante con este proyecto con el apoyo del equipo actual, cuya experiencia y conocimiento garantizarán la continuidad y el éxito de los objetivos establecidos".