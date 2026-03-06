Los ingenieros de Minas del Sur han visitado la explotación minera de Cobre Las Cruces

Los ingenieros de Minas del Sur visitan la explotación minera de Cobre Las Cruces, un proyecto que aspira a ser un referente europeo en minería sostenible, con una operación subterránea electrificada y alimentada por energías renovables que reducirá hasta un 90% la huella de carbono frente a procesos convencionales, junto con una gestión responsable del agua y de los residuos, bajo criterios de altos estándares ambientales.

El Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur (COIMS), organización que representa a los ingenieros de minas en Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla, ha realizado una visita institucional a estas instalaciones mineras con el objetivo de conocer de primera mano las novedades de su nuevo proyecto polimetalúrgico (Polymetallurgical Refinery – PMR), declarado estratégico por la Comisión Europea para el suministro de materias primas minerales, así como los principales hitos que marcarán esta nueva etapa de la compañía.

La delegación del COIMS ha mantenido un encuentro de trabajo con el director general de la compañía, Pedro Soler; el director de Minas, Luis Vega; el director de Tecnología, Innovación y Medio Ambiente, Joaquín Gotor; y la gerente de la Fundación Cobre Las Cruces, Ana Esther Pérez Aguilar. La compañía ha presentado los principales datos técnicos y objetivos del proyecto y, al mismo tiempo, ambas entidades han alineado mensajes en torno al papel estratégico de la ingeniería de minas en el desarrollo del sector.

Durante la jornada, la delegación ha tenido la oportunidad de intercambiar impresiones con los responsables del proyecto y profundizar en los aspectos técnicos que caracterizan esta nueva fase, que supondrá una inversión superior a 800 millones de euros y la generación de aproximadamente 2.400 puestos de trabajo —entre directos, indirectos e inducidos—, con un importante retorno económico para Sevilla y Andalucía.

Asimismo, el proyecto fue seleccionado por la Comisión Europea en marzo de 2025 como Proyecto Estratégico, por su contribución a la cadena de valor de materias primas críticas para la industria europea, y cuenta con el distintivo STEP Seal, que reconoce su relevancia para el fortalecimiento industrial y tecnológico de Europa.

El decano del COIMS, Juan López-Escobar, ha subrayado que “el proyecto de Cobre Las Cruces representa un salto cualitativo para la minería y la metalurgia en España y en Europa. Estamos ante una iniciativa que combina innovación tecnológica, sostenibilidad ambiental y generación de empleo cualificado, y que demuestra que la Ingeniería de Minas es clave para garantizar el suministro responsable de materias primas críticas y avanzar en la transición energética”.

Asimismo, ha destacado el alto nivel tecnológico del proyecto, con la utilización del sistema Railveyor para el transporte y descarga de materiales desde el interior de la mina, totalmente automatizado e impulsado por motores eléctricos, lo que evita la generación de gases en el interior. También ha señalado el tratamiento de aguas mediante ósmosis inversa, que garantiza la máxima calidad del agua tratada en la instalación.

En la visita a las instalaciones, los asistentes han tenido ocasión de comentar el modelo de gestión de aguas de CLC, tanto en lo referido a la preservación de los recursos subterráneos como en el sistema de depuración de las aguas de uso industrial.

Estado medioambiental

Al respecto, el COIMS ha valorado el reciente dictamen técnico de la Universidad de Sevilla sobre la evolución del estado medioambiental del estuario del río Guadalquivir en el área de influencia el área de descarga de aguas depuradas de CLC. Este estudio ha sido elaborado por el Departamento de Ingeniería Química y Ambiental de la universidad hispalense.

En el citado informe científico, que suscribe íntegramente la Junta de Gobierno del COIMS, se constata que el medio receptor del vertido de aguas depuradas de Cobre Las Cruces cumple con todos los niveles de calidad ambiental establecidos (NCA-MA), y que no ha experimentado alteraciones sustanciales con respecto a su estado previo al inicio de actividad de CLC.

Seguridad y el máximo respeto medioambiental

Como dato referencial, se destaca que el parámetro más significativo de la actividad de la instalación minerometalúrgica (el cobre) presenta concentraciones mínimas tanto en aguas como en sedimentos, hasta cinco veces por debajo del límite permitido.

El decano ha manifestado sentirse orgulloso del alto nivel técnico de los proyectos de la minería andaluza, que hacen posible el aprovechamiento de las imprescindibles materias primas con las máximas medidas de seguridad y el máximo respeto medioambiental, y ha destacado que esta es la principal misión de la Ingeniería de Minas.