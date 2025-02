Instalaciones de The core.

Los jóvenes consideran la Formación Profesional como una opción de calidad. De hecho, The Core, la escuela de formación audiovisual, perteneciente a la red de educación de Planeta Formación y Universidades, indicó que está apostando por una oferta de Formación Profesional innovadora, con ciclos de Grado Superior en áreas como desarrollo digital, marketing y producción audiovisual. Estas titulaciones permiten a los estudiantes formarse en un entorno alineado con la realidad del sector, con un enfoque eminentemente práctico y en contacto con la industria.

Durante años, la Formación Profesional (FP) ha sido percibida como una opción educativa de menor prestigio frente a la universidad. Sin embargo, esta visión ha cambiado radicalmente en los últimos años. Y, es que, el 60% de los jóvenes en España considera la FP una alternativa de calidad y clave para la inserción laboral, según datos del 'Informe sobre Percepciones de la FP en España'.

Este cambio cultural responde a la evolución de la FP, que ha pasado de ser una alternativa secundaria a convertirse en una vía de acceso a empleos de alta especialización. El informe revela que cada vez más jóvenes eligen la FP por su enfoque práctico y su conexión directa con el mercado laboral, lo que refuerza su papel como un pilar esencial del sistema educativo.

"La FP ya no es solo una alternativa, sino una elección de calidad para miles de jóvenes que buscan una formación especializada y orientada al mundo laboral. En The Core estamos comprometidos con este cambio de paradigma, ofreciendo programas adaptados a las necesidades de la industria y formando profesionales altamente preparados para afrontar los retos del futuro", destaca Serafín Barros, director del Centro de Formación Profesional de The Core.

Opción de calidad

Señlaó que el creciente reconocimiento de la FP como una opción de calidad refleja la importancia de seguir impulsando programas alineados con la industria, como los que ofrece The Core.

Aprendizaje basado en la experiencia

"Con una oferta formativa alineada con las nuevas tendencias y un modelo de aprendizaje basado en la experiencia, la FP se ha consolidado como una opción estratégica para el desarrollo profesional de los jóvenes, reafirmando su papel en el nuevo paradigma educativo", ha dicho.