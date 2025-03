Juan Ramón Guillén convoca la IV edición de los premios de la Fundación

Juan Ramón Guillén ha convocado la IV edición de los premios de la Fundación en los que colaboran la Caja Rural de Jaén, EIT Food y Coosur y que cuentan con tres categorías de ámbito nacional, Joven Agricultor, Innovación Rural Olivarera y Trayectoria Profesional; y una de ámbito europeo, Award for New Business Ideas Transforming the Olive Value Chain.

Estos galardones reconocen las mejores iniciativas de innovación y desarrollo del sector olivarero y están dotados con 12.000 euros en premios. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 8 de septiembre.

Los galardones, destinados a personas físicas y jurídicas que presenten iniciativas destacables en el sector del olivar, están formados por cuatro categorías. En el ámbito nacional, Premio al Joven Agricultor, otorgado por la Caja Rural de Jaén y dotado con 4.000 euros; Premio a la Innovación Rural Olivarera, otorgado por Coosur y dotado de otros 4.000 euros; y Premio a la Trayectoria Profesional, con una mención especial de la Fundación Juan Ramón Guillén. En el ámbito europeo, cuenta con el Premio New Business Ideas Transforming the Olive Value Chain, dirigido a startups y pymes que trabajan a lo largo de la cadena de valor del sector olivarero en el sur de Europa o en Israel. El reconocimiento, otorgado por EIT Food, está valorado en 4.000 euros, divididos en una dotación económica de 2.000 euros y la participación en un programa de mentorización por valor de otros 2.000 euros.

Las bases de participación pueden consultarse en https://www.fundacionjrguillen.com/es/premios/ y, una vez concluido el plazo, las propuestas recibidas serán analizadas y valoradas por el jurado, conformado por expertos y profesionales del sector oleícola, la innovación y el ámbito universitario. Una vez seleccionadas las propuestas ganadoras, la entrega de premios se celebrará el 15 de octubre en la Hacienda Guzmán (La Rinconada, Sevilla), sede de la fundación.

Los Premios Fundación Juan Ramón Guillén nacen en el año 2018 con la finalidad de reconocer e impulsar los avances y desarrollo del sector olivarero. En la última edición se galardonaron las iniciativas de Isabel María y Juan Francisco Escalera Álvarez con el Premio al Joven Agricultor, el proyecto Wildlife Protection System con el Premio a la Innovación Rural Olivarera y SOUJI con el Premio New Business Ideas Transforming the Olive Value Chain. Además, se reconoció la aportación continua al sector olivarero de Manuel Parras con la Mención especial a la Trayectoria Profesional.

Jurado y deliberación

En concreto, el jurado está conformado por Juan Ramón Guillén, quien lo preside; Álvaro Barrera, presidente de Ecovalia; Nathalie Chavrier, responsable técnica del sector agroalimentario de la Corporación Tecnológica de Andalucía; José Juan Gaforio, director del Centro Estudios Avanzados en Olivar y Aceites de Oliva de la Universidad de Jaén; Jesús Rodríguez, director del Instituto de Nutrición y Tecnología de la Universidad de Granada ‘José Mataix Verdú’; Begoña Pérez-Villarreal, directora de EIT Food para el Sur de Europa y Melchor Martínez, director de I+D+i de Acesur.

Criterios

A la hora de valorar las propuestas, el jurado tendrá en cuenta criterios como la contribución de las iniciativas a dar continuidad a la actividad olivarera, la formación específica en el sector del olivar de los candidatos, la experiencia y logros profesionales, el compromiso y el liderazgo, así como la innovación, impacto socioeconómico y la generación de empleo y la sostenibilidad.

Respecto a la categoría de ámbito europeo, los criterios de selección serán el enfoque social y transformador del producto o servicio, la sostenibilidad, la innovación y el impacto socioeconómico de la propuesta en los países del sur de Europa.