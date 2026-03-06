El liderazgo femenino en España está adquiriendo una dimensión estructural en sectores que determinan el rumbo económico del país

El Instituto Coordenadas observa influencia de la mujer en la modernización de sectores estratégicos. Para esta institución, el verdadero avance no se limita a la representación cuantitativa en órganos de dirección, sino a la capacidad efectiva de influir en la redefinición de sectores estratégicos. La transformación del modelo productivo español pasa por la integración de innovación, digitalización y liderazgo con visión de largo plazo.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada (ICGEA) ha elaborado un análisis sobre el papel de mujeres directivas y ejecutivas en la transformación estructural de sectores estratégicos para la sociedad y la economía españolas, en un momento en el que la competitividad de los países se redefine a través de la innovación, la digitalización y el liderazgo en ámbitos de alto valor añadido.

“El liderazgo femenino que vivimos en España no es una cuestión simbólica ni coyuntural. Estamos ante perfiles que están influyendo directamente en la modernización de sectores estratégicos y en la capacidad competitiva del país. Cuando hablamos de tecnología, innovación, formación o transformación empresarial, estamos hablando también de poder económico real”, afirma Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente ejecutivo del ICGEA.

La competitividad de las economías avanzadas se está redefiniendo en torno a su capacidad para generar conocimiento aplicado, desplegar infraestructura tecnológica y trasladar la innovación al mercado con rapidez y escala. Ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y gestión empresarial conforman hoy un ecosistema integrado en el que investigación, digitalización y estrategia corporativa convergen. En este entorno STEAM ampliado se decide buena parte del posicionamiento económico de los países en el medio y largo plazo.

El ICGEA indica que en el ámbito de la infraestructura tecnológica, Carmen González Gens, vicepresidenta de Huawei España, desempeña un papel estratégico en el despliegue de soluciones avanzadas de conectividad, digitalización y transformación empresarial. La consolidación de redes inteligentes y entornos de alta capacidad tecnológica no solo impacta en el sector tecnológico, sino que actúa como habilitador transversal para la industria, los servicios, la educación y la administración pública. A esta visión se suma su impulso al desarrollo del talento digital a través de la Huawei Spain Academy, que en su primer año de vida ha formado a 10.000 personas en competencias digitales en España.

Otro "referente" del sector tecnológico que cita es Rosa Rodríguez, vicepresidenta de ventas y servicios de T-Systems para el mercado ibérico. Desde su posición, coordina la estrategia de la compañía en nuestro país para impulsar la adopción de tecnologías soberanas por parte de empresas y administración pública, en línea con las iniciativas europeas que promueven la independencia tecnológica de la UE y su competitividad en la economía digital.

En el ámbito de la inteligencia artificial aplicada, Nuria Oliver, ingeniera y una de las científicas españolas más influyentes en el campo de la IA, representa la conexión entre investigación avanzada y aplicación real en la sociedad y la empresa. Desde la Fundación ELLIS Alicante, impulsa el desarrollo de talento investigador y la consolidación de España como nodo europeo en inteligencia artificial, reforzando el papel del conocimiento científico como activo estratégico para la competitividad.

Fuencisla Clemares, directora general de Google España y Portugal, lidera la estrategia de una de las principales compañías tecnológicas globales en nuestro país, promoviendo la digitalización empresarial, la capacitación en competencias digitales y la adopción de soluciones basadas en datos e inteligencia artificial. Su labor refuerza la integración de España en las cadenas globales de innovación y consolida el ecosistema digital como palanca de crecimiento económico.

En el ámbito de la educación empresarial internacional, Hind Naaman, Head of Studies and Academic Operations en GBSB Global School, impulsa la expansión estratégica y el posicionamiento global de la institución en un entorno altamente competitivo. La capacidad de atraer talento internacional y formar perfiles con visión global constituye un activo estratégico para el país. Hind G. Naaman simboliza un liderazgo femenino que construye instituciones globales desde una mirada estratégica, multicultural y orientada al impacto. Por su parte, Brenda del Val, Global Director de Admissions & Financial Aid de GBSB Global School, lidera la integración de inteligencia artificial y analítica predictiva en los procesos académicos y de admisión. La incorporación de herramientas basadas en datos no solo moderniza la gestión educativa, sino que anticipa un modelo formativo más eficiente, personalizado y alineado con las necesidades reales del mercado.

Dentro del mismo ecosistema de innovación aplicada, la industria biofarmacéutica representa uno de los sectores de mayor intensidad tecnológica y científica. Laura Colón, presidenta de AstraZeneca España, lidera una de las compañías con mayor inversión en I+D del país y refuerza desde el AstraZeneca Global Hub de Barcelona la proyección internacional de España como polo de innovación mundial. Por su parte, Amaya Echevarría, presidenta de Novartis España, impulsa una nueva era para reimaginar la medicina, potenciando plataformas de investigación que están revolucionando la salud y transformando el modelo sanitario hacia una medicina más predictiva, personalizada y accesible.

Asimismo, Cristina García Medinilla, directora general de BeOne Medicines España y Portugal, lidera la estrategia de esta compañía global especializada en cáncer, con fuerza en Hematología y creciente desarrollo en Tumores Sólidos. Bajo su responsabilidad, refuerza la posición de España en la red internacional de investigación clínica, contribuyendo a atraer inversión en I+D, acelerar el acceso a innovación terapéutica y consolidar al país como hub competitivo en biomedicina.

Esta dimensión estratégica del sector se ve reforzada por el liderazgo de Fina Lladós, presidenta de Farmaindustria y directora general de Amgen Iberia, una de las voces más influyentes de la industria farma innovadora en España. Desde su posición, impulsa el reconocimiento del medicamento innovador como activo estratégico para el país y promueve un marco regulatorio y de acceso que favorezca la inversión, investigación y competitividad del ecosistema sanitario y científico español.

El germen de la transformación del ámbito de la salud se produce también en las aulas universitarias. Desde ellas, perfiles como el de Aída Suárez, directora de One Health de Grupo Educativo UAX y decana de la Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud de UAX, están promoviendo nuevos modelos de formación para responder a los retos de los sistemas sanitarios actuales desde un enfoque One Health. Suárez también impulsa la digitalización de MIR Asturias, parte del Grupo UAX y referente en la preparación de alto rendimiento para el examen MIR, que integra inteligencia artificial y análisis de datos para personalizar el aprendizaje.

Este conjunto de liderazgos evidencia que el ecosistema STEAM español no se limita a la generación de conocimiento, sino que integra infraestructura tecnológica, formación de talento y capacidad empresarial para competir globalmente.

Industria estratégica

Buena parte de la competitividad de un país también depende de la modernización de sus sectores tradicionales, de la solidez de sus infraestructuras críticas y de la fortaleza de su sistema financiero. Industria, energía y banca constituyen pilares estructurales de la arquitectura competitiva contemporánea. En este ámbito, el liderazgo femenino está desempeñando un papel relevante en la redefinición de modelos empresariales en industrias y servicios históricamente masculinizados y estratégicos para la economía española.

González-Mesones, directora general de Unilever España, ha liderado el retorno del negocio a la senda del crecimiento mediante la implementación de una metodología de trabajo “agile”, basada en el trabajo colaborativo, la tecnología y la transformación cultural. Bajo su dirección, la compañía ha reforzado su posicionamiento en sostenibilidad e innovación, consolidándose además como referente en diversidad, inclusión y bienestar organizativo.

Sabine Schara, CEO de Schara, representa un ejemplo destacado en la industria agroalimentaria, sector clave tanto por su peso en el PIB como por su proyección internacional. La modernización de procesos productivos, la adaptación a estándares de sostenibilidad y calidad, y la profesionalización de estructuras organizativas constituyen elementos esenciales para mantener la competitividad en mercados globales cada vez más exigentes. Como tercera generación al frente de la empresa familiar, ha liderado su transformación estratégica, preservando la herencia de marca y los valores fundacionales impulsados por su abuelo, al tiempo que impulsa una nueva etapa de crecimiento sostenible, modernización e innovación.

En el ámbito de los servicios profesionales, el sector de la auditoría refleja igualmente el avance del liderazgo femenino. Mercè Martí, presidenta de la Comisión de Equidad de Género del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC) y presidenta ejecutiva de Kreston Iberaudit, reconocida en 2025 como Auditora del Año, impulsa iniciativas como el Decálogo por la Equidad de Género y el programa de mentoría “Camina”, orientadas a fortalecer la presencia femenina en un ámbito clave para la transparencia, la gobernanza corporativa y la credibilidad empresarial.

La dimensión estructural del poder económico se manifiesta también en las infraestructuras críticas. Beatriz Corredor, presidenta de Redeia, lidera la red eléctrica española en un momento decisivo de transición energética y electrificación de la economía. La planificación estratégica del sistema eléctrico, la integración de energías renovables y la garantía de seguridad de suministro son elementos determinantes para la competitividad industrial y la autonomía energética del país. Su liderazgo se sitúa en el núcleo de uno de los procesos de transformación más relevantes de la economía española.

En el ámbito financiero, Gloria Ortiz, consejera delegada de Bankinter, representa el liderazgo femenino en uno de los sectores que vertebran el crecimiento económico. La digitalización bancaria, la gestión prudente del riesgo y la financiación de empresas innovadoras forman parte de un ecosistema donde capital e innovación deben avanzar de manera coordinada. Sin sistema financiero sólido no hay transformación productiva sostenible, y la presencia femenina en la alta dirección bancaria constituye un indicador relevante de evolución estructural.

Por su parte, Ana Cano Pecci, CEO de Eurosemillas está acometiendo con éxito la transformación de una cultura tradicional que mezcla campo, producción e innovación con patentes vegetales, en un potente conglomerado a caballo entre el respeto a la tradición, el relevo generacional y la innovación. Lidera la expansión en Portugal y fortalece la presencia de esta empresa andaluza en los cinco continentes, demostrando que el potencial del agro andaluz no ha tocado techo.

Rosa Aza recién incorporada a la empresa industrial Alfa River Defense, demuestra que su larga trayectoria en el sector docente, industrial y su experiencia como alta funcionaria rompe los más tradicionales sectores reservados a los hombres, incorporando experiencia y nuevas perspectivas en un sector en crecimiento vertiginoso.

Estos perfiles reflejan una transformación estructural del tejido empresarial español, donde gobernanza, sostenibilidad, resiliencia y visión de largo plazo se convierten en factores competitivos. La modernización ya no depende solo de la tecnología, sino del liderazgo capaz de redefinir cultura, estrategia y posicionamiento. En ese marco, el liderazgo femenino en industria, energía y servicios financieros consolida modelos empresariales más adaptativos y preparados para una economía global interconectada y exigente.

Economía intengible

En la economía contemporánea, la competitividad no depende exclusivamente de activos físicos, inversión o tecnología. La capacidad de generar confianza y legitimidad se ha convertido en un vector determinante de poder económico. La comunicación estratégica ya no es una función auxiliar, sino un componente estructural de la gobernanza corporativa y del posicionamiento competitivo de las organizaciones.

Ester Medico, directora de Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya, ha impulsado una evolución estratégica alineando la comunicación institucional con el plan estratégico de la universidad. En un entorno académico altamente competitivo y globalizado, la construcción de una identidad digital diferenciada resulta decisiva para atraer talento, alumnado e inversión en conocimiento. Bajo su dirección, se ha consolidado un modelo de comunicación más proactivo y basado en datos, orientado a reforzar la presencia del profesorado e investigadores en la agenda pública y a articular un relato institucional coherente en un escenario marcado por la desinformación y la fragmentación del discurso público.

Por su parte, Noemí García, directora de Comunicación y Advisor de la Fundación Mundial de la Felicidad, desarrolla una visión en la que la comunicación se convierte en herramienta de transformación cultural y liderazgo consciente. En un contexto de escrutinio constante, la coherencia entre discurso, valores y acción se configura como un activo competitivo. Su enfoque integra bienestar, reputación y estrategia empresarial, promoviendo un paradigma en el que la comunicación no solo informa, sino que inspira, cohesiona y moviliza hacia modelos organizativos más humanos, sostenibles y competitivos.

La economía intangible, basada en reputación, confianza y credibilidad, condiciona hoy el acceso a mercados, la atracción de talento y la capacidad de influencia institucional. El liderazgo en este ámbito no gestiona únicamente mensajes: define el marco desde el que se construye la competitividad sectorial y empresarial.

El análisis del ICGEA concluye que el liderazgo femenino en España está adquiriendo una dimensión estructural en sectores que determinan el rumbo económico del país. Tecnología, innovación científica y empresarial, educación digital, industria, energía, sistema financiero y economía intangible configuran un mapa en el que mujeres directivas ocupan posiciones desde las que influyen directamente en la modernización del modelo productivo.

Redefinición del orden económico internacional

“España se enfrenta a un ciclo económico en el que la competitividad dependerá de su capacidad para integrar innovación, talento y visión de largo plazo. El liderazgo femenino no es una cuestión periférica, sino una pieza central en la modernización del modelo productivo”, afirma el vicepresidente ejecutivo del ICGEA.

En un momento de redefinición del orden económico internacional, el debate ya no gira en torno a la representación, sino en torno al poder estructural. Cuando las mujeres lideran sectores estratégicos, están configurando el nuevo equilibrio económico del país. La competitividad de España dependerá de su capacidad para integrar estos liderazgos en la arquitectura estratégica de su desarrollo a largo plazo.