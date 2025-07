De las nuevas estrategias a la financiación y rentabilidad: la vivienda asequible centrará el debate de The District 2025

The District 2025, del 30 de septiembre al 2 de octubre, en Barcelona

En los últimos años, la vivienda se ha situado en el centro de las prioridades de la industria inmobiliaria, la agenda política y la sociedad. Muestra de ello es que disponer de un hogar es la principal preocupación en la UE ahora mismo, tal y como indica el Eurobarómetro de junio 2025, el cual revela que el 51 % de los residentes urbanos considera “la falta de vivienda asequible” un problema urgente, muy por delante del desempleo (33 %) o los servicios públicos (32 %).

Por este motivo, The District 2025, el mayor evento inmobiliario en Europa desde la perspectiva del capital, que se celebrará del 30 de septiembre al 2 de octubre en Barcelona, ocupará gran parte de su agenda en analizar la robustez de los parques residenciales sociales y la definición de asequibilidad en cada país y región. Entre los líderes que tratarán este asunto se encuentra Harm Janssen, CEO de BPD Europe, el fondo holandés de referencia especializado en construir y mantener viviendas de alquiler asequible, quien compartirá las estrategias de colaboración público-privada para disponer de más oferta.

De hecho, la cooperación para reforzar el stock habitacional es por lo que está apostando la UE a partir del European Affordable Housing Plan, la primera estrategia integral para fomentar el acceso a un hogar que debe permitir coordinar políticas, financiación e intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros, regiones y municipios. Este proyecto, junto con más programas de vivienda, se abordarán en The District 2025 de la mano de Federico Nahuel Lazzari, Secretario General de Built Europe, y Juan Gómez Vega, Director General y Responsable para el Sur de Europa de Deutsche Finance International.

A su vez, Vicky D. Kefalas, miembro del Comité de Inversiones del fondo InvestEU; Jaime Luque, miembro del Consejo Asesor de la Vivienda de la Comisión Europea; Stanimira Milcheva, profesora de Real Estate Finance en la University College London; y Xavier Vilajoana, Presidente de la APCEspaña, harán una mirada comparativa entre los diferentes marcos políticos nacionales actuales para explicar las mejores soluciones que se están planteando a fin de resolver el desafío de la vivienda.

Sobre ello, una de las soluciones es la que está implementando la socimi Ktesios. Esta se basa en la adquisición de viviendas terminadas en zonas no prime a precios significativamente reducidos, lo que permite ofrecer alquileres asequibles y garantizar al mismo tiempo una alta ocupación y una rentabilidad sostenida.

La estrategia combina impacto social y estabilidad financiera, al facilitar el acceso a la vivienda sin superar el umbral del 35 % de los ingresos familiares en el alquiler, límite recomendado por organismos como la Comisión Europea y el Banco de España. De esta forma, Henry Gallego, CEO de la empresa, compartirá su punto de vista sobre la idea del negocio a la vez que profundizará, con Amar Amte, CEO y Fundador de la proptech Pegbo, en las innovaciones y normativas que están surgiendo a fin de equilibrar el desarrollo del mercado con las necesidades de la sociedad.

En paralelo, The District 2025 también destacará el sentimiento de quienes construyen y financian viviendas asequibles. Al respecto, Álvaro Urbón García-Fuentes, Principal en Ares Real Estate, y Pedro Fuster, Director de Real Estate en Deloitte Spain, estudiarán los riesgos, márgenes y apoyo institucional que se está ofreciendo con el propósito de proveer de más unidades residenciales sociales. A su vez, Donato Muñoz, CEO de Cevasa, entre otros promotores, pondrá sobre la mesa cómo garantizar la financiación en un contexto de aumento de costes y de límites estrictos de endeudamiento.

Los nuevos hábitos cambian las formas de vivir

Más allá de la vivienda asequible, la edición de este año continuará ahondando, con expertos como Emilio Velasco, Head of Real Assets Iberia y Global Co-Head of Real Estate Acquisitions en Tikehau Capital, o Ariadna Nijssen, Head of Transactions Southern Europe en Stoneweg, en la transformación que está sucediendo en el living para adaptarse a las nuevas fórmulas de vivir, que nacen a raíz de los cambios de hábitos.

En este sentido, el encuentro destacará la expansión del flex living, que mantiene una demanda persistente y una rentabilidad atractiva, y del coliving que, según JLL, en Europa actualmente se suman más de 23.150 camas operativas o en desarrollo bajo este concepto, con un aumento del 60 % en dos años. Carlos Zucchi, Managing Partner de Argis, o Luke Treasure, director técnico del fondo Emin Capital, entre otros, descubrirán las estrategias y tendencias que se están detectando en ambos segmentos.

Las residencias de lujo también buscan su hueco

Igualmente, The District 2025 pondrá de relieve la evolución de las residencias de lujo, que están incorporando criterios sostenibles, servicios y personalización según las preferencias de los compradores. Directivos de conocidas empresas como Izilend, profundizarán sobre el auge de la vivienda premium, en la que España se posiciona como país de referencia en Europa con un incremento del 35% este 2025, impulsado por los precios más accesibles y unas condiciones económicas y sociales más favorables que en otros países.

