Telefónica progresa en su estrategia de digitalización responsable en 2025

Telefónica ha seguido avanzando en la aplicación de sus objetivos de ESG (ambiental, social y de gobernanza) en 2025 y, de manera especial, la operadora ha alcanzado este año nuevos hitos para impulsar una digitalización responsable y reducir la brecha digital, dos objetivos en los que continúa progresando gracias a la conectividad y las infraestructuras que la compañía pone al servicio de la sociedad en los países en los que opera.

Así, según informó la compañía, diez cifras ponen en valor los principales logros de Telefónica en los apartados sociales, medioambientales y de gobierno corporativo a lo largo de 2025.

Telefónica cuenta ya con 350 millones de accesos totales en los mercados en los que opera, lo que consolida su liderazgo con un fuerte despliegue de fibra hasta el hogar (FTTH) y 5G. Además, ha conseguido en 2025 el hito de superar los 81 millones de unidades inmobiliarias con FTTH. Estas cifras consolidan su liderazgo en conectividad, una palanca fundamental para propiciar la inclusión digital.

La cobertura de banda ancha móvil alcanzada por la compañía en zonas rurales en España es ya del 95%. Esta penetración, sumada al despliegue en áreas urbanas, convierte a España en el país con mayor despliegue de fibra de la compañía situándose en un referente de conectividad.

En lo que respecta a la cobertura móvil con 4G, en sus principales mercados (España, Alemania, Reino Unido y Brasil) la compañía alcanza el 98%, junto con un 78% en 5G, donde destacan España y Alemania con un 94% y un 98% respectivamente.

A nivel medioambiental, Telefónica ha logrado reducir en un 90% el consumo de energía por unidad de tráfico en la última década, gracias a más de 200 proyectos de eficiencia y al uso de energía 100% renovable en sus operaciones principales.

En el ámbito social, la compañía ha alcanzado por primera vez un 40% de mujeres en su plantilla, y un 34% en puestos directivos en este 2025. Se trata de uno de los principales indicadores para impulsar la igualdad de oportunidades con el objetivo de llegar hasta el 37% en el 2027, aspecto tan importante para la compañía que es un indicador no financiero asociado a la retribución variable de todas las personas de Telefónica. Además, el Consejo de Administración cuenta con un 40% de mujeres, cumpliendo la Ley de Paridad, y un 53% de consejeros independientes.

En el plano financiero, el 37% de la financiación del Grupo ya corresponde a financiación sostenible. La teleco completó este año la refinanciación de su principal línea de crédito sindicada, de un total de 5.500 millones de euros, que le permite apoyar la implementación de proyectos con impacto ambiental y/o social positivo.

Finalmente, Telefónica ha sido reconocida en 16 índices internacionales por su desempeño ESG, consolidando su liderazgo al integrar la sostenibilidad en todos los aspectos de su negocio.