“Ahorrar está al alcance de todos, según sus posibilidades”

Luis Vadillo Roselló (Alicante, 1975) es experto en ahorro e inversión. No en vano es el director de Negocio de BBVA AM Europa y director del Instituto BBVA de Pensiones y BBVA Mi Jubilación. Se incorporó al grupo bancario hace diez años. Antes su carrera profesional estuvo ligada también a las finanzas y las inversiones: Mercer Investment, Renta 4 y Arthur Andersen (hoy Deloitte). Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por Cunef (Universidad Complutense de Madrid), y tiene varios máster y programas de directivos en IESE, Instituto de Empresa y Cunef.

–BBVA fomenta el concepto de salud financiera, ¿tan mala es en España?

–En BBVA siempre hemos trabajado el concepto de salud financiera. Está en nuestro ADN. Lo hemos hecho tradicionalmente a través de nuestros gestores y ahora la tecnología nos brinda la oportunidad de llegar a más gente, a través de herramientas y servicios, disponibles en nuestra web o app. Es un concepto que hay que trabajar desde edades tempranas porque aplica a todos los momentos de nuestra vida. Ahí radica la importancia de su gestión y, por ello, BBVA se vuelca con sus clientes para hacerles la gestión lo más fácil posible. España ha avanzado mucho pero aún le queda camino por recorrer. Está muy relacionado con la educación financiera y ahí, otros países de nuestro entorno, nos llevan ventaja. Es necesario concienciarse de que es necesario ahorrar para poder hacer frente a imprevistos, conseguir nuestros objetivos vitales o profesionales o hacer frente, por ejemplo, a nuestra futura jubilación. Es saber gestionar nuestros ingresos y gastos, nuestra deuda, saber planificar y también invertir para poner a trabajar nuestro dinero.

–¿Y qué respuesta encuentran a su planteamiento?

–Los clientes lo valoran. A día de hoy más de tres millones de usuarios cada mes acceden e interactúan con todo lo relacionado con Salud financiera y en el 40% y 60% de las contrataciones de fondos, por ejemplo, los clientes han utilizado la herramienta BBVA Invest a través del móvil o de la web, respectivamente. Estas cifras ponen de manifiesto que son herramientas útiles y que ayudan a tomar decisiones.

–El Instituto BBVA de Pensiones nació para informar y formar sobre la situación financiera en que uno quedará al jubilarse, ¿qué evolución ha habido?

–El Instituto nace con vocación de concienciar, educar y, sobre todo, ayudar a todos los ciudadanos, no sólo clientes de BBVA, a tener una mayor cultura financiera que les permita tomar mejores decisiones, en este caso, para una etapa tan amplía (una cuarta parte de la vida) como es la jubilación. Es un foro en el que los mejores expertos internacionales vuelcan sus opiniones, análisis y toda la información posible para tener una visión global de lo que acontece, en este caso, en el mundo de las pensiones, que, por otro lado, no deja de formar parte de la gestión de la salud financiera. Además, su importancia para la sociedad reside en aterrizar de manera muy sencilla y cercana estos conceptos, con ayudas a simulaciones de la pensión, formas de ahorro, vídeos, infografías…. Hoy los simuladores gratuitos de la iniciativa han ayudado a más de siete millones de españoles a calcular su futura pensión y la web recibe 400.000 visitas al mes.

–Y no hay más confusión y más dificultades ahora?

–El contexto es cambiante pero hay más información. Los ciudadanos cuentan con muchas más opciones a la hora de calcular su futura pensión, por ejemplo, o para asesorarse sobre cómo ahorrar, etc. Pero es cierto que llevamos unos años en los que se debate sobre la necesaria reforma de las pensiones, se han ido adoptando diferentes medidas y esto puede generar cierta incertidumbre. Lo importante es tener claro que en el futuro seguirá habiendo pensiones públicas, si bien no podemos determinar cuál será su cuantía. Será menor que en la actualidad, de eso no hay duda. Por eso es aconsejable contar con ahorros para poder disponer de un mejor poder adquisitivo, llegado el momento de nuestro retiro.

"No es incompatible un plan de empleo con el ahorro privado para la jubilación, hay que incentivarlo"

–¿Los planes de empleo en las empresas pueden desincentivar el ahorro privado para la jubilación?

–No es incompatible. Se puede tener un plan de empleo y seguir ahorrando de forma privada para la jubilación. Es más, sería aconsejable si nuestro poder adquisitivo nos lo permite porque estaremos mejor preparados para nuestro futuro. Es tan importante incentivar el desarrollo de los planes de pensiones individuales como los planes de empresa. No hay que desdeñar ninguna medida. Todas en su conjunto son interesantes para impulsar el ahorro, desde elevar los límites en la aportación a los planes de pensiones de empleo hasta iniciativas legislativas para que un mayor número de trabajadores tenga una pensión complementaria de empresa para su jubilación.

–Ahorrar es una quimera para muchas economías particulares españolas, y más con la inflación desbocada, ¿qué hay de quien no llega a fin de mes?

–Al hablar de ahorrar puede que muchos piensen esto mismo que plantea, que no ahorran porque no pueden. Sin embargo, cada uno debe trazar su plan de ahorro de acuerdo a sus posibilidades. A muchas personas les cuesta ahorrar cada fin de mes, pero en este caso su plan de ahorro tendrá que ser anual para poder ahorrar aquellos meses que tengan menores gastos o mayores ingresos. Lo importante es tener la fuerza de voluntad, la disciplina y la capacidad de gestionar y poder llevarlo a cabo en la medida de nuestras posibilidades.