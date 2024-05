Alex O´Dogherty: "No me he aburrido jamás"

Alex O’Dogherty & La Bizarrería acaban de lanzar su cuarto álbum, Vuela mi voz, un disco que llegó cuando la banda estaba a punto de disolverse y que, finalmente, supone un giro radical del proyecto conjunto entre el gaditano de San Fernando y los músicos Miguel Ángel López, Héctor G. Roel, Chema Animal y Javier Geras. Producido por Sasha Pantchenko (director musical de Malinche), el compacto cuenta con bases electrónicas, ritmos contundentes y guitarras poderosas, además de temas como El Escándalo, una versión del tema escrito por su tíoabuelo Rafael Cárdenas y que formará parte del documental De todos lados un poco, que dirige el propio O´Dogherty.

–”Si luchas fuertemente por conseguir tus sueños, a lo mejor, no los consigues”. Se lo robo de su web y la pregunta, ¿lo ha conseguido o no?

–He luchado fuertemente y si luchas siempre consigues cosas aunque a lo mejor no sean las que esperabas y que, incluso a veces, son hasta mejor. Lo escribí cuando llegué a una edad en la que me estaban pasando cosas que no eran exactamente las que yo había imaginado cuando tenía 15 o 20 años, pero me di cuenta lo que tenía era mucho mejor porque era mío, lo había conseguido yo.

–Cuando se habla de usted se utilizan apellidos como polifacético o inclasificable, ¿esas etiquetas reman a su favor o a su contra?

–Puede que ambas cosas, en realidad. A favor porque la gente te mira con curiosidad, guauuu qué de cosas hace, pero, por otro lado, imagino que a veces me habré quedado fuera de determinados proyectos por considerarme que hago muchas cosas o ninguna... No sé... Para mi gusto está bien. Pago las consecuencias de probar muchas cosas, si yo me hubiera dedicado a tocar el piano con más disciplina, más en serio, todos los días, pues seguramente lo tocaría mejor de lo que lo hago ahora; si me hubiera dedicado exclusivamente a hacer monólogos, pues igual... Pero yo estoy muy contento con la carrera que tengo, porque para mí es única y, sobre todo, muy divertida. No me he aburrido jamás, no he dejado de trabajar jamás, no he sufrido eso del agobio del artista del que me llamen, del qué me pasará..., porque si no he estado haciendo una cosa, he estado haciendo otra. Y es verdad que no he desarrollado una excelencia en ninguna de ellas, pero si ese ha sido el precio que he tenido que pagar, bienvenido sea.

–Alex O´Dogherty & La Bizarrería, cuando estaban a punto de colgar las botas, llega la época de mayor distanciamiento social, la pandemia, y deciden continuar, ¿cómo se come eso?

–Casualmente tiene que ver con Diputación de Cádiz porque ellos me encargan una canción para un documental, Yo te nombro libertad. Yo nunca he hecho canciones por encargo así que me pareció un reto bastante gordo, la hice, Vuela mi voz, la mandé a la banda para ver qué opinaban, y también al productor, y nos gustó tanto a todo que pensé, qué putada, ahora tengo que hacer nueve más porque con una canción sola, ¿qué hago? La verdad que estabábamos un momento en el que si se hubiera quedado ahí tampoco hubiera sido un drama, ya habíamos cumplido una etapa, habíamos grabado muchos discos, yo estaba con muchas cosas y, oye, a lo mejor se acaba ahora que hemos hecho este disco, que se acabó titulando así, Vuela mi voz... No lo sé... Ahora lo que toca es que la gente lo escuche, ya no te digo ni que se compre, que se escuche, que está gratis en todas las plataformas.

–De estos nuevos temas, ‘Quiero, quiero’ dicen que es su canción favortia, ¿es así?

–Se ha convertido en mi favorita porque es un poco inesperada. La letra es un poema que escribí hace muchos años y que me gustaba tanto que empecé a recitarlo en los conciertos e incluso la grabé en el disco anterior pero como poema. Y cuando estaba en la búsqueda de canciones de este disco pues tonteando con unos acordes me dio por recitar el poema y entraba tan bien que dije ¿y si lo convierto en canción? Y me gusta tanto que es con ella con la que abrimos los conciertos.

–Libro con su madre, que publicó el pasado año, y documental, en el que está trabajando, para la vía paterna. La familia parece importante para usted.

–Sí. Esto es un tópico, pero es realidad eso de que las cosas hay que hacerlas en vida. Por eso me pegué las palizas que me di el año pasado para sacar el libro de recetas con mi madre, del que estoy tan orgulloso y que va tan bien, y por eso ahora el documental. Mi padre llevaba toda la vida investigando la historia de la familia, recopilando datos que han hecho posible que nosotros sepamos la historia de nuestro apellido desde el año 1378. ¡Eso es impresionante! Y cuando terminó su recopilación, hizo un cuadernito con sus anillas de espiral y nos lo envió a los hijos. Cuando lo leí pensé, con esto hay que hacer algo. Y lo que al principio iba a ser un pequeño vídeo para youtube pues fue creciendo, me asocié con una productora de Madrid y ya llevamos grabando tres años. He ido a México a conocer a la familia que tengo allí, pues dos hermanos de mi abuelo se fueron allí, entre ellos Rafael, conocido como Rafael Cárdenas, que fue un gran compositor para el cancionero mexicano y para artistas como Rocío Jurado o Isabel Pantoja; también fui a Irlanda y bueno, creo que a finales de año podría estar listo.

–Documental, la gira del nuevo disco, ¿qué más proyectos tiene a la vista?

–Pues del espectáculo Imbécil, que sigue hasta diciembre, escribiré un libro sobre las palabras que he ido recopilando por los pueblos por los que he pasado y donde hemos encontrados términos muy curiosos, muy auténticos, creo que a la gente le va a llamar mucho la atención. Y, bueno, en proceso de escritura del nuevo espectáculo que, esperemos, esté para enero.

–Curiosidad personal, ¿cuántos sombreros tiene?

–Muchos, demasiados, me encantan y me los pongo mucho. Y los tengo a la vista, los sombreros no pueden estar escondidos en el armario, a no ser que tengas tantos (ríe). Yo tengo unos 30-40 colgados por diferentes lugares de casa y otros 30-40 guardados, no me ha quedado otra.