Ana Mena: "Me gusta disfrutar de la melancolía"

Tras salir a la luz hace un mes su segundo disco, Ana Mena (Estepona, Málaga, 1997) está viviendo uno de los momentos más dulces de su carrera. Número 1 en ventas en la primera semana del lanzamiento de Bellodrama y primeros carteles de no hay entradas en los conciertos de su gira revalidan el magnífico comienzo de la primavera que ha vivido la cantante y actriz y le auguran un gran año. Un año en el que, como la propia Mena adelanta, viajará a México para proseguir la relación de su música con Latinoamérica que frenó la pandemia.

–Cinco años separan a su primer disco del segundo, ¿por qué tanto tiempo?

–Porque mi primer disco lo saqué muy niña, no sé , tenía 18 años, así que más que un disco era como un recopilatorio de canciones que teníamos hechas. Entonces, en estos años mi concepto de disco ha cambiado porque creces, evolucionas y llegas a otra madurez tanto artística como personal. Para mí era muy importante que en el momento de hacer un nuevo disco fuese con un concepto, desde una historia que contar, desde la verdad, con una estética y un sonido propio del que estuviera muy convencida, muy cómoda y muy segura. Y eso no ocurrió hasta hace dos años. Entonces fue cuando sentí que había llegado al sonido que más me representaba y que tenía cosas que contar, y ahí nos pusimos manos a la obra.

–¿Y cómo ha sido el proceso de trabajo para que saliera este ‘Bellodrama’?

–Pues han sido dos años muy duros de trabajo, dos años largos, pero le hemos puesto todo el cariño y el esfuerzo del mundo. Es un disco que ha nacido entre España e Italia con lo que hemos estado viajando para escribirlo, para crearlo, para producirlo y para sacarle todo el partido. Parecía que no iba a llegar el día de verlo, pero aquí está ya. Y me siento súper feliz, súper orgullosa y súper convencida.

–¿Pero qué hay de bello, de bueno, en los dramas?

–No es que haya nada bueno. Al final es que yo soy una persona muy romántica y me gusta mucho romantizar el drama y disfrutar de la melancolía, que es un sentimiento muy bonito.

–Decía que este disco tiene un pie en Italia, ¿cómo es esa relación de amor suya con ese país?, ¿cómo comienza?

–Pues empezó hace cinco años. Yo me fui para allá en un momento en el que necesitaba probar suerte en otro sitio y surgió de una manera muy orgánica, muy casual, la verdad. Empezamos a sacar canciones allí y la gente comenzó a acogerlas de una manera súper loca y me demostraron un montón de cariño. Con el paso de los años pues acabas creando tu equipo allí, tengo mi propio equipo de composición, aparte del de aquí, que trabajan mano a mano. Y al final es descubrirte, es viajar, y me ha ayudado a encontrar ese sonido que yo quería encontrar.

–¿A qué suena Ana Mena ahora y a qué quiere que suene en el futuro?

–A lo que sonará en el futuro pues ni idea porque los artistas siempre estamos en constante cambio. Pero, de momento, yo he querido hacer en este disco un homenaje al pop que más me gusta. Cuando salió el disco, de hecho, posteé en twitter una playlist con todas las canciones que me han inspirado en mi vida y que me han ayudado a hacer Bellodrama. Y te puedes encontrar desde La Oreja de Van Gogh a Kate Perry pasando por Tropico, Jeanette, Luis Miguel, Rauw Alejandro... Es un disco pop sin prejuicios, tiene canciones para experimentar un abanico enorme de sensaciones. Hay canciones para cantar, para bailar, para llorar, para dedicársela a tu chico, a tu exchica.... Hay de todo...

–¿Hay alguna más especial para usted?

–Hay muchas... Lentamente me parece una de las más especiales de este disco; Ben & Jerry´s también es súper, súper, especial porque la escribimos en Italia con uno de mis artistas favoritos, Tropico, así que estar en el estudio con él fue increíble para mí; Llorando en la disco, que escribí junto a unos amigos venezolanos que vinieron desde Miami a Madrid, estuvimos una mañana en el estudio y fluyó súper rápido, hicimos la canción en dos horas con una historia mía. Luego, Me he pillao x ti es también una historia mía que escribimos en una tarde... Hay tantas... Pero, no sé, a las canciones que cuentan historias mías pues le tengo mucho cariño.

–¿Y no le resulta más complicado exponerse?

–No, al final cuando estás inspirada es cuando mejor sale, no hay más secreto que ese. Tampoco todas las canciones son autobiográficas, algunas son de gente cercana, otras son mías, otras son inventadas... Pero las canciones que cuentan historias propias las vives de otra manera, con más sensibilidad, las cuentas con mucha más libertad y más verdad.

–Me voy a ir muy atrás. Para la pequeña pantalla fue usted Marisol, ¿alguna vez Pepa Flores le comentó qué le pareció su interpretación?

–No, qué va, ella se dedica a su vida personal alejada de los medios y eso siempre lo respetamos mucho. Pero lo de Marisol lo recuerdo con mucho cariño porque esa oportunidad fue increíble y porque fue un lujazo poder interpretarla porque la admiraba mucho. Yo era muy pequeña y aprendí muchas cosas y hubo experiencias súper bonitas relacionadas con ese proyecto.

–Aunque su carrera es musical, nunca ha dejado del todo la interpretación, ¿verdad?

–Nunca me he desligado y nunca lo haré. Al final, cuando cantas estás interpretando y, además, es que me gusta. Así que siempre que me surgen oportunidades que puedo compaginar con la música, estoy feliz por hacerlas.

–Y Andalucía, ¿le queda muy lejos ahora?

–Ser andaluz es una suerte que no todo el mundo tiene. Me siento orgullosísima de ser de donde soy y cada vez que puedo lo reivindico. Además, cuando tengo la oportunidad de cogerme unos días, me escapo para allá. Me cojo un AVE y me piro. ¡Anda que no!