–¿Cómo se inició en el mundo del porteo?

–Me inicié hace un montón de años con mi primera sobrina. Tenía el cólico del lactante y ya el pediatra le recomendó a mi hermana portearla. Eso era como súper raro entonces porque tiene ahora 11 años y aunque, bueno es la moda más antigua de la prehistoria, entonces no había esa costumbre. Entonces ahí empecé un poco indagar. Luego con mi segunda sobrina, que tiene ahora 7 años, tuvo un reflujo brutal y le regalé mi hermana el fular directamente. Posteriormente con el nacimiento de mi hija lo tenía claro y salió del hospital directamente en el fular.

–¿Cómo se formó?

–Vi que había mucha desinformación con respecto al porteo y fui a la única escuela presencial que hay en Sevilla, la escuela Entrenudos. Me formé en 2018 como asesora de porteo y en 2019 hice una ampliación de la formación en porteo para necesidades especiales, prematuros y partos múltiple.

–¿Cómo surge la idea de comenzar con la tienda online Portea Ranitas?

–Yo al principio iba a domicilios o quedaba con la gente en parques. Además, se me ocurrió también formar una especie de tribu de familias y hacer senderismo viendo todas las ventajas que ofrecía el porteo. Cuando llegó la pandemia yo estaba muy centrada en la provincia de Cádiz pero con la pandemia cambió todo, dio un vuelco total. Sentí mucho miedo por el proyecto y pensé que era el fin, pero qué va, descubrí que había otra forma de trabajar. Vi que se podía asesorar y vender online y que se podía ofrecer el servicio postventa, que para mí es muy importante.

–Y pasó de trabajar en la provincia de Cádiz a vender por toda España y en el extranjero…

–Sí, vendiendo y asesorando también. Mañana tengo una asesoría para una chica de Boston, por ejemplo. Así que la verdad que muy bien, en realidad, la pandemia ha sido una oportunidad sin esperarlo.

"Los niños que han tenido un buen vínculo con los progenitores consiguen autonomía más rápido”

–Hay quien cree que el porteo es una moda.

–La humana es una especie altricial y necesitamos de cuidados. Ya en la prehistoria se conoce que existieron los portabebés, aunque no queda mucha evidencia porque eran orgánicos. Fue lo que, según algunos antropólogos, ha garantizado la supervivencia del ser humano porque un bebé necesita los cuidados y la protección del adulto. No hubiera sobrevivido si tienes que dejar a tu cría en una cestita e irte a cazar.

–Portear a un bebé no siempre está bien visto…

–A mí me han llegado decir barbaridades como que no va a aprender a andar, a caminar en la vida o que se va a volver muy dependiente. Es todo lo contrario, los niños que han tenido una un buen vínculo con los progenitores y que ven atendidas sus necesidades de forma inmediata consiguen una autonomía mucho más rápido porque sienten esa seguridad de que la presencia de su cuidador está en todo momento.

–¿Cuáles son los beneficios del porteo?

–El porteo es algo natural y su importancia no es solo por la necesidad fisiológica de los bebés, sino también a nivel de seguridad, de contacto… Beneficia en los casos de reflujos, cólicos y en prematuros. De hecho, toda la evidencia científica que en cuanto a porteo data un poco de los años 70 cuando surge el método madre canguro para prematuros. En Colombia, el doctor Edgar Rey vio que los bebés que en vez de en incubadora habían estado en contacto piel con piel directo con los progenitores conseguían el alta hospitalaria mucho antes y en mejores condiciones. A raíz de ahí se inician una serie de investigaciones que nos lleva a todos los beneficios que tiene el porteo tanto para ellos como para la salud de la mamá.

–¿Es importante el asesoramiento a la hora de portear?

–No vale todo y hoy en día hay falta de regulación en ese sentido. Es muy fácil caer en Internet y comprar un portabebés que no reúne las condiciones de mínimas de ergonomía, mochilas colgonas que no respetan la posición de la pelvis del bebé y que tampoco son ergonómicas para los porteadores. Aun así, cuando viene una familia con una mochila que no es ergonómica se sienten como los peores padres pero, en realidad, yo les digo que le están proporcionando algo muy importante a su hijo: criarlos en contacto.

–¿Cada vez hay más sanitarios que apoyan el porteo?

–No todo el mundo, pero parece que cada vez hay un mayor conocimiento. Por ejemplo, hay muchas matronas que sí y que contactan conmigo para dar talleres. De hecho, antes de la pandemia, aquí en Jerez tenía una horita de formación en los grupos de preparación maternal en tres centros y en un hospital. Ahora viajo una vez al mes a Madrid y allí también doy formación en centros de salud. Es bueno porque se va se va extendiendo y se va hablando porque hay mucha desinformación.