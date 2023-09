Ana Torroja: "Fue difícil encontrar mi sitio como solista"

Ana Torroja (Madrid, 1959) lleva más de 40 años dedicándose a la música. Uno de los momentos clave de su trayectoria fue la separación de Mecano en 1998 y el inicio de su carrera en solitario. Una coyuntura que, confiesa, la llenó de miedos, inquietudes e inseguridades. Ahora mira hacia atrás con orgullo por el camino recorrido, por haber sabido adaptarse a los cambios y por no tener reparos en seguir innovando su estilo gracias a la savia nueva de los productores que están despuntando la escena musical. Un ejemplo es su último disco, Mil razones, grabado con El Guincho y Alizzz. El próximo 12 de noviembre recibe el Grammy a la Excelencia Musical en el Teatro Lope de Vega (Sevilla).

–Después de 40 años en el panorama y de haberse convertido en un referente, ¿qué le queda a Ana Torroja por hacer en el plano musical?

–Seguro que muchas cosas, pero todavía no se cuáles son. Muchas veces he estado en barbecho y sequísima de ideas. Pero de pronto ha aparecido alguien que ha encendido esa lucecita y que me ha hecho ir por un sitio y no por el otro. Por ejemplo, cuando hice el disco de Mil razones con productores como El Guincho y Alizzz. En ese momento, me estaba quebrando la cabeza buscando qué hacer que no hubiera hecho ya y pensando con qué podría sorprender esta vez. Entonces aparecieron ellos, porque querían trabajar conmigo. Muchas veces he caminado y me he encontrado con oportunidades. No se qué vendrá, pero seguro que son retos increíbles. Lo que sí se es que me gusta trabajar con gente joven, porque aprendo mucho de sus formas nuevas y diferentes de ver la música.

–¿Qué canciones han marcado su vida?

–Mi bagaje musical es sajón y, principalmente de los años 60 y 70. Podría decirte Angie de Los Rolling Stones o el grupo Eurythmics. Más actual, me ha encantado el último disco de C. Tangana, pero enterito. También me gustan Adele o John Mayer. Sabes qué pasa, que tengo un gusto musical bastante amplio.

–Y ecléctico.

–Totalmente. Así soy, ecléctica. Y depende del momento y de las circunstancias me llegan unas canciones u otras. Sí que hay temas de base que están ahí siempre y que forman parte de mi banda sonora, pero pueden ser de muchos géneros.

–Mecano marcó a toda una generación. ¿Fue duro el momento en el que decidió enfrentarse a una carrera en solitario?

–La decisión la tomé como se toman muchas decisiones. Sin pensar. Cuando me puse a plantearme todo lo que significaba eso, empecé a tomar conciencia. En ese momento, había muchas preguntas e inquietudes. Además, me empeñé mucho en que la gente no se sintiera engañara y pudiera pensar que iban a encontrar a Mecano en mí. Obviamente faltaban Nacho y José y me empeñé en diferenciar el camino de Ana Torroja y Mecano. Que luego se han unido, porque todo es uno. Pero sí que fue difícil el encontrar mi sitio como solista. Pero ya está todo controlado.

–Está tan controlado que en noviembre recibirá el Premio a la Excelencia Musical en los Grammy Latinos.

–Pues no me lo esperaba para nada y fue muy emocionante. Cuando me lo dijo Manuel Abud, presidente de la Academia, no me lo podía creer. Tuvimos una charla por Skype y realmente se me puso ese nudito en la garganta de emoción real. Porque no ha sido fácil y el seguir aquí después de 40 años, que premien tu trayectoria, no solo en el grupo, también como solista, es increíble. Que reconozcan el trabajo que has hecho y tu aportación a la música me hace sentir muy orgullosa de lo que hecho, como lo he hecho y hasta donde he llegado.

–¿Qué le parece que los premios crucen el charco por primera vez?

–Me parece que deberían haberlo hecho antes. Son Grammy Latinos y esta conexión entre Latinoamérica y España siempre ha existido. Me parece maravilloso que hayan querido cruzar el charco para celebrar la gala en una ciudad tan maravillosa y musical como Sevilla.

–No es la primera vez que participa en un evento de los Grammy Latinos. El año pasado formó parte de la gala paralela Leading Ladies of Entertaiment. ¿Cómo ve el panorama femenino en la industria del género urbano?

–Fui a la gala, porque mi mánager era la homenajeada y yo le entregué el premio. En el pop hace muchos años que la mujer tiene su sitio, pero hay que encontrarlo en otros géneros. A mí me encanta, porque son formas diferentes de hacer música y de elegir cómo contar las cosas. Pero también, su uso como herramienta para denunciar y reivindicar lo que uno considera importante. Me parece un momento crucial para la música en femenino.

–Pero es cierto que las letras que coronan las listas de éxitos distan muchos del corte reivindicativo que tenían las canciones antes y que además usted ha abanderado siempre.

–Hay de todo. La verdad es que me pierdo con quién está primero y quién después. Va todo tan rápido que no te da tiempo a saber quién era el que estaba ayer. Te diría que sitio para todos. Lo que pasa es que hay que buscar. Antes no había tanta información, ni tantas plataformas donde descubrir nueva música. Ahora tienes que tomarte el tiempo de encontrar eso con lo que conectes.

–¿Usted se atreve con el género urbano?

–Pues la verdad es que yo me atrevo con todo, la cosa es que salga bien en la foto. Me atrevo con todo, porque además me gustan las aventuras. A lo mejor no hacer una canción sola, porque de una forma natural no me saldría, pero una colaboración sí que me atrevo. Claro que sí.

–Más allá de los grandes referentes que ha tenido en su carrera, ¿quiénes serían los actuales?

–Te diría que Rosalía. Conocía su música, pero no a ella y grabando Mil razones con El Guincho, tuve la oportunidad de conocerla personalmente. Es de esas personas que, como C. Tangana, son consecuentes con ellas mismas, honestas, que no les importa lo que digan los demás. Hacen la música que les nace. Eso es lo más importante.