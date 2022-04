"Voy a acabar de mimo"

Aparcó pronto los estudios Andreu Buenafuente (Reus, 1965) para aprender el oficio de las ondas en Radio Popular. Pasó a la Ser, donde volvió hace más de una década con Berto Romero. Su éxito en la tele catalana lo llevó a late nights de ámbito nacional en Antena 3, La Sexta y Movistar. Vendió tras 30 años su productora, El Terrat, a Jaume Roures. Ha sido actor. Noctámbulo, se mete a cuentista con La lista mágica de animales (Destino), un libro para dormir a su hija.

–Samanté, Andreu.

–Samanté para usted, sobre su espalda.

–Expliqué qué es.

–Se ha convertido en un grito de guerra de los oyentes del programa con mi amigo Berto Romero, Nadie sabe nada, y que sólo nos da alegrías.

–Si me dice que su libro, La lista mágica de animales (Destino), es una incitación subliminal a dejar de ir a los toros dejamos aquí mismo la entrevista...

–Hombre, en esos berenjenales no me va a encontrar. Yo me dedico a dormir a mi hija, que ya de por sí es una tarea titánica, madre mía; por las noches pasaba de intentar que no se durmieran miles de personas a tratar de dormir a una sola.

–Primero fue un recurso para dormir a su hija, luego un podcast y ahora un libro. ¿Prepara ya la película?

–Le veo maneras, pero Jumanji ya trabajó este tema. Al final los animales cogen todo el protagonismo, pero no, creo que de momento ya ha hecho su recorrido.

–Igual le quita protagonismo al método Estivill y ha inventado uno propio.

–Cualquier recurso es bueno para este género. Ese momento depende del niño porque cada uno es un mundo, pero algunos me han dicho que funciona, así que bromas aparte a ver si va a estar cumpliendo el objetivo del que todo el mundo se reía.

–Los dibujos son cachondos y corren a cargo de Grillo en Casa, pero vaya pelos le han dejado a usted...

–Sí, pero dije que no quería una caricatura ni de mi hija ni de mí porque había que abrir el campo y que fueran un padre y una niña.

–Me dan tanta jindama los animales que me asusta hasta contar ovejas para dormir. ¿Su libro puede servirme de terapia?

–Claro, yo ahora le diría cosas de los animales y no acabaría. Nos tenemos que quedar con ese amor de los niños por los animales. En las casas con niños hay centenares de animales y es muy bonito cómo los quieren, son sus héroes.

–Quizás le venga mejor a Rafa Nadal, que a veces duerme con la luz encendida por su miedo a la oscuridad.

–¿Ah, sí? Si se lo quiere comprar, sería un honor.

–De todos los bichos que nombra, ¿qué porcentaje está cualificado para ser ministro o conseller?

–Uy, ahí no voy a entrar. Éste es un libro infantil.

–Silvia Abril y usted se dedican a la comedia y su hija, Joana (9 años), es la seria de la casa. ¿A quién han salido los padres?

–Eso forma parte de los misterios de cada casa. Dicen que es bastante habitual, casi como reacción a un oficio que ella ve de los padres. Más que seria es normal y a mí ya me gusta que sea así, una niña que vive su vida. Tampoco le impresiona demasiado lo de sus padres, cosa que ya me gusta.

–No tiene aprobado el BUP y ha llegado muy alto. ¿Estudiar está sobrevalorado?

–En absoluto. No hagan caso, yo soy un comediante. Y lo de llegar alto daría para otra entrevista.

–Define Reus como una ciudad muy transgresora en su época de chaval. Y no bromea...

–No, no. Había carácter. Sin ser capital de provincia, tenía un tejido cultural potente. Había algo que no se puede explicar y yo lo mamé de jovencito; con los colectivos de teatro con los que me relacioné y la mente abierta que tienes de joven te entra todo. Me empapé de esa manera tan incorrecta, es el sur de Cataluña, estamos hablando de los 70-80 y ahí se forja un carácter. Es lo que me marcó en mis orígenes.

"La comedia no puedes acotarla ni acorralarla, siempre se busca la vida y eso es lo grande de ella"

–Reusés, reusino, reuseño, reusense... ¿Cuál demonios es el gentilicio?

–En internet lo ve.

–Lo sé, lo sé.

–Reusencs. Hay otros más complicados. Eso no se lo diga a alguien de Reus de pro porque se va a ofender.

–De liante en su programa a entrevistador de figuras nacionales e internacionales. ¡Cómo se ha echado a perder Jordi Évole...!

–Bueno, no sé, eso se lo tiene que preguntar a él.

–El lema de su empresa es "Reír es la única salida", pero cada vez hay más cosas de las que no puede uno cachondearse.

–Es una sensación que a lo mejor nos quieren transmitir, pero la realidad es muy tozuda. La comedia no entiende de tantos cortes y no puedes acotarla ni acorralarla, siempre se busca la vida y eso es lo grande de ella. Es que como el aire, que se escapa por todos lados, así que mente abierta, libertad y a reírnos, que esto son dos días y uno está nublado.

–¿Que un Premio Nacional de Televisión no siga haciendo un programa de éxito es una metáfora perfecta sobre la tele actual?

–No, los premios son como subrayados, pero no tienen más. Esto es una industria. Donde haya sitio me pondré, empecé en la radio y me he ido buscando la vida. Ahora preparo otras cosas y no hay que darle demasiada importancia. Lo esencial es estar con ganas y palante, tú.

–¿Su querencia por el negro es un tributo a Eugenio?

–No, no. Mire, lo más prosaico es que el negro va muy bien para actuar porque no te despista en nada y se ven mejor la cara, las manos y el cuerpo. Esto está más inventado ya que la rueda, ¿eh? Me han gustado siempre los comediantes que no despistan y creo que voy a acabar de mimo, fíjese.

–¿Por qué cuando se arreglan los catalanes llevan corbata, camisa y traje del mismo color exactamente?

–Exactamente tampoco. Eso es un poco de los noventa y ha cambiado. Quizás es un patrón de hace unos cuantos años.

–Aquí en Andalucía choca.

–Ya. Yo prefiero eso que esos señores mayores que van con pantalones de color rosa y azul celeste, me parecen más inquietantes.

–Nombre español y apellido catalán. Señor Andrés Bonafont, ¡es el genio del marketing que necesitaban los arquitectos del procés!

–No, la realidad es la que se impone. Mi familia es de origen andaluz, de Almería, huyeron porque se morían de hambre tras la Guerra Civil y se establecieron en Cataluña. Llevo con mucho orgullo esa mezcla de sangre y de carácter que es maravillosa. Tengo una pata en cada lado y ninguna en ningún sitio, eso es lo bueno también.