"Buscamos divertir y concienciar de la soledad no deseada a través del cómic"

Entre la ficción y la realidad. Pablo Conde (23 de enero 1987, Valladolid). Periodista de profesión, trabaja en Antena 3 Noticias, antes lo hizo en TVE, Cuatro y CMMedia. También ha colaborado en Cadena SER y Onda Cero en su ciudad de origen, Alcázar de San Juan, y ha sido presentador en ManchaCentro TV. De forma paralela a su faceta como periodista, ha desarrollado una carrera como cineasta y guionista. Diplomado en Guión y Audiovisuales por el CEV y ha dirigido 10 cortos, entre los que destacan Supreme y La Epidemia, premiados en festivales de cine.

–Su libro cómic, 'Miguel Ángel de la Guarda', aborda un drama, la soledad no buscada de personas de edad, pero lo hace desde la comedia. ¿Cómo surgió?

–Tras un reportaje que realicé en televisión en 2014 sobre las preferentes. Entrevisté a muchos afectados de la estafa, que habían perdido todo o casi todo. Me impresionó tanta injusticia: Personas que habían trabajado durante toda la vida y que se quedaron sin nada, sin sus ahorros. Además muchos de ellos eran personas mayores que vivían situaciones de soledad no deseada. Me impresionaron sus historias y decidí que tenía que hacer algo.

–¿Qué cuenta su libro?

–Es la historia de un vendedor. El protagonista, Miguel Ángel, es un tipo que trabajaba como comercial en una caja de ahorros y que fue despedido tras el escándalo de las preferentes: arruinó a cientos de jubilados vendiéndoles acciones fraudulentas. Miguel Ángel se quedó solo y sin piso. En esa situación el comercial acude a Milagros y hace lo mismo que hizo con las preferentes: engañar.

–¿Cómo engaña el comercial a la anciana?

–Milagros es una anciana que vive sola y su único hijo no le hace caso. Es una mujer muy devota y reza a todas horas para sentirse acompañada por su ángel de la guarda. La religión es su refugio. Cuando Miguel Ángel conoce su situación, pone en marcha un plan. Le hace creer que él es su ángel de la guarda para poder instalarse en su piso… Milagros se traga el engaño porque tiene mucha fe, y porque necesita a alguien a su lado.

–¿Qué pretendía cuando comenzó a escribirlo?

–En 2014 cuando comencé a escribirlo, en mis ratos libres, mi intención era contar una historia real pero desde la ficción, para denunciar la injusticia de las preferentes que entonces estaba muy de actualidad, y concienciar sobre la soledad de las personas mayores. Primero escribí esta historia para el cine, a modo de guión cinematográfico, pero me crucé con Fran Periáñez, el ilustrador. Y decidimos crear un cómic.

–Desde 2014 a 2022. ¿Muchos obstáculos?

–Trabajo como periodista en televisión con gran dedicación a los informativos. Mis dos vocaciones son el periodismo y el cine. Cuando mi trabajo me lo permitía, a ratos por las tardes, me centraba en este proyecto. Luego surgió la pandemia y tuvimos que parar, y espera año y medio. Desde el principio nuestro objetivo era crear un libro solidario, de modo que parte de las ventas fueran destinadas a la ONG del Padre Ángel. A finales del año pasado lo publicamos y diciembre de 2021 comenzamos a presentar el libro por distintas ciudades, primero en Castilla-La Mancha y Madrid. Resultó ser un éxito durante la campaña navideña.

–Este verano llega a Andalucía. ¿Dónde se puede encontrar?

–El punto de ventas principal del libro-cómic está en internet, a través la página web https://www.miguelangeldelaguarda.com. Además vamos librería a librería. Aunque logramos llegar a pocas, nuestro objetivo es potenciar el comercio de proximidad, las librerías de toda la vida. Si bien el principal canal de ventas es a través de internet.

–La editorial, Mata, ¿Puede hablarnos de ella?

–Es Mata Suministros de Papelería. Es la primera vez que edita un libro. Es una empresa dedicada a suministrar con productos de papelería en Ciudad Real. Cuando conocieron nuestro proyecto se ofrecieron a editarlo. Teníamos dificultades en las editoriales y Mata lo ha editado con un resultado de gran calidad.

–¿Cómo surgió la colaboración del Padre Ángel y de su ONG Mensajeros de la Paz?

–Trabajo como periodista en Antena 3. Conocemos al Padre Ángel por las informaciones en las que damos cobertura a su labor. El Padre Ángel es un auténtico ángel de la guarda. Accedí a él a través de su ONG. Cuando le presenté el proyecto le encantó y nos mostró su apoyo y su colaboración. Parte de las ventas están destinadas a su proyecto Teléfono Dorado, que está dedicado un proyecto a las personas mayores que sufren soledad y aislamiento. Una célebre frase del Padre Ángel, ahora que estamos en tiempos de guerra: "El mayor ejército de España es el ejército de voluntarios".

–Tras el éxito cosechado en Madrid, ¿se ha planteado continuar?

–La idea es adaptar el cómic a un proyecto cinematográfico, una comedia de enredos. Lo hemos presentado en varias productoras de cine para poder desarrollar una película.

–¿Tiene experiencia?

–Tengo varios cortometrajes. Los dos últimos, Supreme y La Epidemia, han tenido buena acogida en distintos festivales de cine.