Manuel Abud: "Los Latin Grammy se dan a la excelencia, no a la popularidad"

Manuel Abud se convirtió en el CEO de la Academia Latina de la Grabación en agosto de 2021 tras incorporarse a la organización en 2019 como director ejecutivo de Operaciones. Con una impresionante carrera de más de 25 años en el sector de entretenimiento, fue CEO de Azteca América; ocupó prominentes cargos directivos en NBC Universal, donde pasó más de 14 años como presidente de Telemundo Station Group, presidente y gerente general de estaciones de televisión en los mercados de Los Ángeles y Dallas, y presidente de Telemundo Cable; y, previamente, fue presidente de CBS Telenoticias.

–¿Cómo se siente a pocos días de la entrega de los Grammy Latino 2022?

–Imagínate... Por un lado, con una emoción tremenda y, por otro lado, claro, con muchos nervios, pero tengo un equipo maravilloso y hay muchísima música y estamos muy entusiasmados con lo que viene.

–¿Cómo va a ser la entrega? ¿Ya la consideran en la ‘normalidad’ sanitaria?

–Exacto. Celebramos el regreso completo de lo que queremos llamar normalidad, estamos ampliando el número de eventos que vamos a tener. De hecho, vamos a tener 7 eventos oficiales, empezando la Semana Latin Grammy el martes 15 de noviembre, donde tendremos 3 eventos, uno para festejar a las mujeres en la industria, otro que es para festejar a todos nuestros nominados a Mejor Nuevo Artista y el último de ese día para festejar a productores e ingenieros. Luego, el miércoles en la mañana, tenemos los Premios Especiales, que se dan a artistas por toda una carrera, y en la noche reconocemos a nuestra Persona del Año que es Marco Antonio Solís. Ya el jueves, tenemos nuestros dos eventos insignia, el del Latin Grammy, donde damos entre 8 y 10 premios, aunque tenemos 53 categorías, así que tenemos 43 premios más que dar que se dan en un evento previo.

–Agenda animadísima y que, además, se ha completado con las Sesiones Acústicas por primera vez en España, hace apenas unas semanas. ¿Es el comienzo de una buena, y larga, amistad?

–Para mí España siempre ha sido una prioridad en nuestra organización. Creo que la distancia no debe ser factor para no estar cerca, y desde antes de la pandemia yo vine para acá y estuve viendo qué podíamos hacer en vuestro país. Entonces, el poder tener este primer evento presencial, donde pudimos festejar a los nominados españoles me pareció algo muy emocionante. El objetivo de los Latin Grammy Acustics Session es ir creando espacios donde puedan expresarse de manera diferente tantos los artistas ya consagrados como nuevos artistas. Son como un puente para unir diferentes géneros musicales, o geografías o generaciones. Y, en esta ocasión en España, hemos tenido a una artista como Becky G. y a un nominado para mejor nuevo artista como es Pol Granch. ¡Fue una fiesta!

–¿Cuál ha sido el principal reto al que se ha enfrentado en este primer año a los mandos de la Academia?

–La Academia ha venido haciendo cosas muy bien hechas por 20 años así que el reto era respetar el legado pero preparando un crecimiento futuro. Yo he visto mi función como una función de evolución y no de revolución. Yo no he venido aquí a cambiar todo sino, al contrario, a evolucionar y dejar la Academia preparada para poder crecer de una forma orgánica y estratégica.

–¿Cuál es la misión hoy de la Academia Latina de la Grabación?

–Nuestra misión es muy clara, es la de nutrir, celebrar, honrar y engradecer la música latina y sus creadores alrededor del mundo. Aspiramos a ser el referente global de música latina y que Latin Grammy se mantenga como el máximo estandarte.

–¿Supone un reto esta misión en un momento donde la música latina está en auge en el resto del mundo?

–Supone una responsabilidad mayor aún porque tenemos que evolucionar con la música y porque el reto, recuerda, es el de entregar unos galardones que se dan a la excelencia definida por los miembros de la Academia, no por la popularidad o por el éxito comercial. Pero, definitivamente, la música latina está pasando por un momento maravilloso que hay que celebrar.

–En un contexto de esta explosión de creatividad de los artistas latinos y, también, enmarcado en estos tiempos líquidos donde las fronteras de los estilos musicales se van difuminando. ¿Es complicado establecer las categorías musicales de los premios?

–Sin duda, complicadísimo porque la música es un organismo viviente, que evoluciona, y nuestra responsabilidad es mantenernos en esa evolución y adaptarnos, no al revés. En ese sentido, creo que nuestras categorías responden también a ese dinamismo de la música, son igual de dinámicas porque, al final de cuentas, es todo un convencionalismo, la música no se puede encasillar..

–¿Qué le llevó al mundo de la música?

–Pues las hadas del destino y mi experiencia en medios, como que se juntaron. De lo que no hay duda es que estoy feliz, que es una gran responsabilidad y estoy muy honrado de dirigir una organización como la Academia Latina de la Grabación que lo que busca es apoyar algo tan maravilloso como es la música.

–¿Cómo le gustaría que recordaran su trabajo?

–Pues esa pregunta es muy filosófica... Al final yo creo que se trata de dejar las cosas mejor que como me las encontré. Con eso me daré por satisfecho.