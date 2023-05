Cala Vento: “En el pueblo tenemos unas comodidades que la ciudad no te da”

"¿Qué sentido tiene grabar otro disco y publicarlo si no vamos a cambiar nada?" Bajo esta premisa nace Casa Linda, el último trabajo de Cala Vento (Joan Delgado y Aleix Turon). Una pandemia y un estudio propio después, el grupo de rock alternativo catalán vuelve a autoeditarse un disco lleno de guitarras, con la ideología del hazlo tú mismo y que incluye una colaboración con Amaral.

–Casa Linda sale tras cuatro años de su último disco, ¿cómo lo han enfrentado?

–El disco sale ahora, pero llevamos componiendo los últimos dos años. Nos pasa mucho a los músicos que cuando se publica nuestra música puede pasar que parezca que es el trabajo que hizo tu yo del pasado porque como los procesos son tan lentos, ocurre un poco eso.

–¿Han cambiado mucho desde entonces?

–Vamos entendiendo mejor cuál es nuestro papel en el mundo y en la sociedad, ya no como músicos sino como personas. Esto sería una definición de lo que significa madurar, ir encontrando tu espacio y tu sitio. Sabemos mejor qué queremos hacer, qué queremos contar, cuál es nuestro propósito y estamos menos distraídos. Hemos empezado a relativizar mucho. Te vas enfocando.

–Han publicado seis singles antes de sacar el disco, no es muy habitual.

–En este disco decidimos trabajar con varios productores y trabajar cada canción como independiente del resto y luego juntarlo en un proceso final. Normalmente cuando trabajas todo el disco con la misma persona, durante la grabación va saliendo qué canciones son las más susceptibles de ser single. En este caso eso no ha pasado, todo el rato todos los productores decían: "Este es el single". No nos aclarábamos con cuáles debían ir primero y no queríamos descartar ninguna. Igual hubiéramos incluso lanzado alguna más si hubiéramos empezado a hacerlo antes.

–En la canción Casa Linda hacen una crítica al problema de la vivienda.

–El otro día escuchaba en la radio que el tema que más preocupa a la sociedad es el de la vivienda. Ese sentir, independientemente de que el disco se llame Casa Linda, es muy colectivo y es muy mayoritario. A mí me gustaría que la canción sirviera para la gente que también la sienta en sus carnes como también la siento yo. Era una canción para decir: “Oye, esto está pasando”. No solo me pasa a mí, sino también a muchísima gente.

–Llama la atención que en vez de trasladarse a una gran ciudad, el grupo funciona desde sus pueblos.

–Nosotros empezamos la banda en Barcelona, eso hay que tenerlo en cuenta. Si no hubiera sido así, no seríamos la banda que somos. En las grandes ciudades tienes muchas más oportunidades para empezar un proyecto. Cuando vimos que esto era nuestra prioridad y queríamos meterle todas las horas posibles de nuestro día, vimos que no era compatible con tener que buscar un curro en Barcelona a tiempo parcial que nos permitiera ir a conciertos para poder pagar el alquiler y seguir estando en Barcelona y ahí decidimos volver a casa de nuestros padres un tiempo en un momento en el que la banda pues no generaba dinero. Si queríamos dedicarle tiempo tenía que ser a costa de reducir nuestro gasto.

–Y no volvieron.

–La banda poquito a poco ha ido generando dinero suficiente como para que sea nuestra única actividad profesional, pero ya estamos en el pueblo. Tenemos unas comodidades como banda que la ciudad no te puede dar, tenemos nuestro propio local de ensayo, que ahora lo hemos convertido en estudio. Eso en la ciudad sería más difícil.

–De hecho, lo construyeron ustedes mismos.

–Queríamos arreglar un poco el local, que era una pocilga. Era un sitio húmedo y oscuro en el que entraban bichos. Queríamos acondicionarlo un poco, que fuera un espacio cómodo, confortable, que pudiéramos dejar los instrumentos sin miedo a que se oxidaran. Lo mínimo. Lo que pasa es que como teníamos mucho tiempo porque estábamos en plena pandemia nos fuimos animando.

–Se animaron también y fundaron su propio sello discográfico, Montgrí.

–Nos dimos cuenta de que la manera que tienen las multinacionales de trabajar la música no es la que a nosotros nos gusta y decidimos hacerlo a nuestra manera. Siempre hemos tenido la ambición o el convencimiento de que nuestra música tenía el potencial de llegar a más público. Seguramente no llegaremos tan lejos, pero todo lo lejos que lleguemos, lo haremos a nuestra manera.

–Tienen su propia plataforma de venta de entradas y una newsletter.

–Lo que a nosotros nos ha funcionado para ir ganando público como una hormiguita ha sido el trato cercano con nuestro público. Es lo que da personalidad a nuestro proyecto. Eso que hemos ido haciendo de manera muy natural estos años, como vender nuestro propio merch tras los conciertos, hemos querido llevarlo más allá con lo que dices de la newsletter, con poder tener ese trato más cercano. Con la plataforma de entradas queremos que los gastos de gestión que va a tener que pagar el público sean para poder mantener la infraestructura de la web y para poder editar los discos de Montgrí. Queremos que todo sea más cercano y fortalecer ese sentimiento de comunidad.

–En Balanceo vinieron a Motril a grabar algunas canciones, han vuelto a Andalucía para este disco?

–Vinimos a grabar tres canciones a Albuñuelas, cerca de la sierra de Granada, es el mismo sitio en el que grabamos los singles Teletecho y El Acecho. El sitio es increíble, realmente es muy inspirador.

–Estarán en el festival Cala de Mijas, ¿tienen pensadas más fechas en Andalucía?

–¡Sí! Lo anunciaremos a lo largo de este mes de mayo. Saldrá toda la gira anunciada de golpe e iremos a las principales ciudades de Andalucía porque siempre hemos ido y nos encanta hacerlo. Para esta gira hemos intentado hacer una selección más exhaustiva en el sentido de poder ir a tocar a salas con una mayor visibilidad para el público y un mejor sonido. Que la gente no se preocupe porque vamos a visitar su ciudad.