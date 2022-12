“En Andalucía nos estamos quedando sin ciclistas”

El ciclista David Martín (Mairena del Aljarafe, 1999), es miembro del equipo Eolo-Kometa cycling team y afronta el próximo año su segundo año en la élite de este deporte. Alberto Contador forma parte del staff técnico de este equipo italiano que ha visto las primeras andaduras de este joven sevillano. Dice que su capricho en temporada es comer la pasta que preparan los cocineros italianos en los viajes, con aceite, sal y también queso, aunque solo un poco que tiene que mantener una rígida alimentación. Sobre sus objetivos, nos cuenta que quiere ganar una etapa esta temporada y que a largo plazo quiere apoyar a los que están empezando en este bonito deporte.

-Hace siete años que le entrevistamos como una promesa del ciclismo. Ahora está en un equipo profesional, ¿cómo son sus entrenamientos?

-Hay semanas de carga que pueden estar entre las 26 y las 28 horas de entreno que equivalen a unos 700 u 800 kilómetros y también tenemos concentraciones con el equipo que podemos hacer más de 1000 kilómetros. También hay semanas de descarga que son semanas bastante tranquilas en las que solo trabajamos 18 o 20 horas y sirven para asimilar el trabajo de las semanas de carga.

-La alimentación es una de las partes más importantes en la preparación de un deportista, ¿Cuáles son sus hábitos alimenticios?

-Yo soy una persona bastante disciplinada a la hora del trabajo, soy una persona que se mueve por hábitos y me gusta llevar tanto la alimentación, como el descanso y los entrenamientos a rajatabla. Intento tener un horario y no suelo salirme de él. Mis desayunos son a las 7:30, las comidas a las 14:00 y las cenas a las 20:30. Además tenemos una suplementación que nos pone nuestro médico que entra dentro de los límites que pone la UCI. Pasa unos registros de cara a no tener problemas con los controles antidopping.

-¿Cuál fue su primer ídolo?

-Mi primer ídolo fue Peter Sagan y conforme han ido pasando los años, Alberto Contador ha pasado a ocupar ese sitio. Tengo la suerte de conocerlo en persona, es un tío especial y se ha convertido en un ídolo para mí.

-Hace un alrededor de un año firmó un contrato con Eolo-Kometa Cycling Team, tu actual equipo, ¿cuál es el balance personal que hace de esta temporada?

-Te puedo decir que en general estoy bastante contento porque he conseguido varios top diez, he estado en las mejores carreras casi del mundo, no he estado en grandes vueltas pero si en muchas clásicas y carreras muy importantes. A nivel personal me hubiera gustado estar en las clasificaciones de los sprinters más adelante, pero bueno es mi primer año y hay que limar pequeños detalles. El primer año siempre es una toma de contacto porque el paso de la categoría amateur al ciclismo profesional es un mundo. Todo es diferente, son costumbres diferentes, horarios diferentes y adaptarse a esas situaciones lleva un tiempo. Por lo general estoy contento.

-Dentro del staff técnico de tu equipo está Alberto Contador, ¿cómo es trabajar con él?

-Recientemente acabo de llegar de Malta y de estar con él y solo tengo buenas palabras para él, para su hermano y para Ivan Basso que son los dueños del equipo. Trabajar de tú a tú con deportistas como él e Ivan Basso que han sido de los mejores del mundo. Son personas normales y corrientes, yo los veía como ídolos, como referentes pero conforme ha ido pasando el tiempo los veo como compañeros de equipo que, sobre todo, evitan que los tratemos como ídolos. La verdad que Alberto me ha impresionado, es una persona diez.

-Bueno actualmente está en plena pretemporada. ¿Cómo es el proceso de preparación en el ciclismo?

-Ahora mismo lo que más hacemos es trabajo de gimnasio y de mountain byke, que es otra disciplina relacionada con la bicicleta y lo que hacemos es trabajo de fuerza que nos va a servir de base que es con la que vamos a trabajar toda la temporada, que empieza a mediados de enero y termina en octubre. Con esta base que empezamos desde noviembre hasta mediados de enero es con la que construimos lo que vamos a hacer la temporada siguiente. En este periodo tenemos un poco más de libertad con la comida, con los horarios de sueño y podemos tener una vida más normal por decirlo así. Lo que hacemos es disfrutar con la familia y amigos y liberar un poco la mente de cara a la temporada. La parte más dura de la pretemporada empieza a mediados de diciembre que tendremos una concentración en Alicante. Ahí es cuando empiezan los entrenamientos más largos, organizamos y cuadramos las carreras que vamos a competir el año que viene. Ahí empieza a formarse la temporada 2023.

-Muchos de sus entrenamientos tendrán que ser dentro de la provincia ¿Por qué zona suele entrenar cuando está en Sevilla?

-Llevo en el mundo de la bicicleta desde el año 2009 y siempre diré que mi segunda casa es la nacional 630. Ahí es donde he echado yo los dientes, me ha visto crecer como persona y como deportista y me ha enseñado a entrenar y a ser lo que soy y a conocer la gente que conozco, yo siempre he tirado por esa carretera desde el inicio. Para mí es una de las mejores carreteras que podemos tener en Andalucía. Mi perfil es de sprinter, y en esta ruta puedo encontrar de todo, subidas largas, subidas cortas y llanos infinitos con viento en contra, viento de culo y un poco de todo.

-La temporada pasada pudimos verte competir en La Vuelta a Burgos, el Tour de Hungría o el Giro de Sicilia ¿Cuáles son tus objetivos para la próxima temporada?

-Te lo voy a decir tal y como se lo he dicho al equipo. Mi objetivo este año es ganar una carrera. Llevo con este pensamiento en la mente desde todo el año pasado y este año tengo que hacerlo. Cueste lo que cueste lo tengo que hacer, ya es por orgullo. Y una carrera que me gustaría ganar, por lo menos una de ellas, sería o La Vuelta de Burgos, la etapa que es llana, que llega al esprint o una carrera que me enamoró, que es el Giro de Sicilia y también me gustaría poder ganar una etapa allí. Contando también con Hungría que todos sabemos que es una oportunidad para mí impresionante porque se llega al esprint.

-¿Cómo valorarías el ciclismo andaluz en la actualidad?

-Hay un gran vacío en la comunidad andaluza porque nos estamos quedando sin ciclistas. Por ejemplo, en Sevilla actualmente no quedan equipos base, no hay ningún equipo que ayude a los jóvenes a desarrollar su talento. Vamos a tener un gran problema en el futuro a la hora de encontrar jóvenes promesas porque no hay equipos que ayuden a personas a desarrollar su talento. Es una pena con lo que tenemos en territorio, en carreteras, con todo estos alicientes no hay ciclistas profesionales. En Andalucía hay cinco o seis ciclistas profesionales y en la provincia de Sevilla solo somos dos con lo que hay una caída importante.

-Últimamente no vemos a ciclistas españoles alcanzar triunfos en las grandes competiciones. ¿Cómo ve esta etapa del ciclismo nacional?

-Hace unos años teníamos lo que llamaban la crisis del ciclismo español. Hoy en día non lo veo así, vemos que en el panorama nacional, tenemos a Carlos Rodríguez que ha quedado quinto en la La Vuelta a España y a Ayuso que ha quedado tercero y los dos con 19 y 20 años. Ahora mismo hay futuro, el problema es que nos tenemos que ir a equipos extranjeros.

-Cuando se habla sobre ciclismo profesional, uno piensa en el tour, el Giro de Italia o La Vuelta a España. ¿Le veremos algún día competir en estas pruebas?

-Sueño cada día en correr La Vuelta a España. Es la competición de casa y me encantaría correr una etapa como la de Tomares. Este año estaba yo allí, me hicieron una entrevista y yo se lo dije que uno de mis sueños es que mi gente me viera correr allí.

-¿Qué espera hacer en el mundo del ciclismo?

-Espero aportar mucho y sobre todo, como le digo a mucha gente espero ayudar a los jóvenes que vienen por detrás, a esa gente que por lo que sea, por motivos familiares o económicos, no pueden demostrar lo que son. Algún día espero ayudar a esos chavales que se lo merecen. A mí me ha costado mucho llegar a donde he llegado y también ha sido por gente que me ha ayudado y me ha apoyado todo este tiempo que he estado intentando llegar hasta aquí. Mi objetivo es ayudar al ciclismo base que es al final una inversión de futuro.

-Si tuviera que elegir un momento de tu carrera, ¿con cuál se quedaría?

-Me quedo con como une el deporte a las personas, como une a diferentes nacionalidades, diferentes costumbres. El deporte es una competición que al mismo tiempo une. Tengo muchos, buenos y malos, pero hombre, para mí la primera carrera que corrí en Turquía. Verme allí con los profesionales, con ídolos cono Níbali, como Froome o como Valverde que son historia a día de hoy, para mí fue el mayor logro que pude tener en mi primer año como profesional.