"Necesitamos ficciones para entender la realidad"

Nacido en Torredelcampo (Jaén) en 1953, Juan Mata Anaya estudió gracias a las becas del Patronato de Igualdad de Oportunidades (PIO). Se decantó por cursar Filología Románica en la Universidad de Granada. "Me apasionaba el mundo de las letras". Docente, preside la Asociación Entrelibros, nacida hace nueve años, para acercar la lectura a presos, mujeres víctimas de violencia o menores en riesgo de exclusión, entre otros colectivos. A través de esta asociación, la Literatura y la Filosofía "pueden cumplir una función social más allá del puro entretenimiento".

-Antes, la primera aproximación a la lectura se hacía a través de tebeos. Hoy, parece que todo el interés está en los dispositivos electrónicos..

-Los tebeos siguen siendo muy valiosos. No es exacto decir que el camino de iniciación a la lectura pasa por un dispositivo. Es más importante el acercamiento a través de los álbumes ilustrados.

-Elementos como la pizarra digital ganan espacio en las aulas...

-Los niños aprenden a leer mucho antes del aprendizaje en la escuela. Un niño que con 2 ó 3 años, espontáneamente, coge un libro y reproduce la manera en la que sus padres le han leído, eso es un comportamiento lector previo al aprendizaje estricto. Y no nos damos cuenta del valor extraordinario que tienen este tipo de acciones. La formación de un cerebro lector comienza desde el mismo nacimiento.

-Leer en voz alta se ha quedado sólo para lecturas infantiles o para las liturgias...

-Alumnos de Primaria, Secundaria, Bachillerato... al cabo de los años recuerdan no tanto lo que les explicaste como lo que les leíste. No sé por qué se ha suprimido la lectura en voz alta. Cuando uno lee a otro o con otros le da un sentido a un texto que, a lo mejor, al principio no lo tiene. Ocurre con la poesía. Basta que alguien lea el poema en voz alta para que llegue la comprensión. Tendría que ser una actividad diaria, cotidiana, y que saliera del ámbito privado. El ser humano disfruta mucho escuchando leer a otro.

-Se ha ligado leer al tiempo libre, que implica tiempo de disfrute personal...

-La conquista de la lectura individual comenzó hace ciento y pico años. Antes de esa fase lo normal era hacer prácticas de lectura colectiva en todo tipo de ámbitos, tanto letrados como analfabetos. Leer en un ámbito privado suponía que uno era capaz de entender y pensar y emocionarse a solas. Sin tutelas. Recluirte a leer a solas, eso fue una revolución. Todavía vivimos en esa fase. Son ciclos.

-Se lee más que nunca, se escribe peor que nunca...

-Conviene ser cauteloso. ¿Quién escribe ahora? Millones de personas. No podemos pedirles que escriban como Cervantes o Galdós. Si abandonamos posturas elitistas, que son muy tentadoras, es indudable que la escritura es de dominio casi universal. Y de eso nos tenemos que alegrar todos.

-¿No cree que hay demasiado ruido?

-¿Cómo solucionamos eso? Dentro de la escuela, que es un sistema de normalización, se hacen esfuerzos enormes y hay una parte enorme que acepta las normas con naturalidad. Otros no. Creo que todavía no hemos sido capaces de aceptar las consecuencias de lo que supone la escolarización universal. Nos gustaría que todos accedieran y lo hicieran en los términos de calidad absoluta. ¿Cuál es la realidad? Hay quienes viven en familias muy complicadas. Seamos conscientes.

-Antes se leía muchas veces un mismo libro. Ahora empezamos muchos libros y terminamos pocos...

-Hay quien picotea mucho, que es legítimo, y quien dedica mucho tiempo a unos pocos libros. No hay un modelo. Cuando un texto narrativo te atrapa lo lees a fondo. En otros momentos necesitamos cosas livianas. En otros la vida te lleva a historias que no sean tristes. Otras veces necesitas reflexionar. El comportamiento varía en función de nuestras necesidades....

-O del entorno...

-También la conversación social te impulsa a leer determinados libros. Igual que te gustaría ver una película porque todo el mundo habla de ella. Somos seres sociales. Hemos descubierto muchos libros, yo también, porque están en el ambiente.

-Un profesor de Secundaria ha convertido Los milagros de Nuestra Señora en un cómic...

-Cualquier aproximación a un texto que permita tener una experiencia grata, estimulante, creativa, que sitúe en el centro de la vida de los alumnos un texto y les permita desarrollar capacidades, me parece extraordinario.

-Siempre ha habido relatos, incluso antes de la lectura... ¿nos gusta que nos engañen?

-Nos gusta, y está en nuestro ADN. Las narraciones no tienen que ser verídicas. Es la manera en la que la experiencia humana se vuelca para transmitirla a otra generación. No había escritura y hubo que buscar una manera de transmisión, y esa fue la palabra, el relato oral. Pero cuando tienes que transmitir una gran cantidad de información con pocos elementos tenemos que inventar algo que permita recordar. Y las narraciones son la mejor manera de transmitir una experiencia que el cerebro entiende muy bien. Necesitamos ficciones para entender la realidad, aunque parezca una contradicción.