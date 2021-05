Esperanza Aguirre Gil de Biedma (Madrid, 1952) no es de morderse la lengua. Ministra de Educación, presidenta del Senado y lideresa de la Comunidad de Madrid, la ex política del Partido Popular publica libro, Sin complejos (La Esfera de los Libros), aunque ella lo hubiera titulado La tormenta perfecta, un ensayo en el que analiza la situación política actual desde la experiencia de los casi 40 años de vida política en primera fila y donde hace un llamamiento a las fuerzas de centroderecha con vistas a reagruparse.

–Su ensayo se titula Sin complejos. ¿Existe la derecha maricomplejines o es una leyenda urbana?

–Sí existe, pero no me atrevería a decir quién la encarna. Es verdad que en el Gobierno de mayoría de 2011 no hicimos lo que tuvimos que haber hecho.

–¿Por ejemplo?

–Derogar la Ley de Memoria Histórica, bajar los impuestos en vez de subirlos, no soltar a Bolinaga...

–En el subtítulo reza una "derecha unida". ¿Sin Vox no hay paraíso para el PP?

–Digo en el libro que tenemos que llegar a acuerdos en circunscripciones con pocos escaños y en las que el sistema proporcional hace que se pierdan muchísimos votos, pero no en las demás.

–No aboga por una fusión.

–Estoy convencida de que la mayoría del electorado de Vox procede del PP y que Aznar unió a todos los que estábamos a la derecha del PSOE: liberales como yo, democristianos, conservadores y algunos socialdemócratas, que venían del CDS.

–Aficionada a los naipes, ¿Sánchez va de farol o siempre lleva buenas cartas?

–Las llevaba bastantes buenas hasta que él o Iván Redondo han metido dos patas muy gordas. Una, repetir las elecciones, perder 700.000 votos y otros tantos Podemos. Dos, querer quitar al PP las instituciones en las que gobernamos: Murcia, Castilla y León y Madrid. Esta última no la lograron por los reflejos de Díaz Ayuso.

–Califique con una palabra a Pablo Iglesias.

–[Muy despacio] Hipócrita.

–Le gustan los chalés, la familia numerosa, el parné y se ha pelado, ¿cuándo le dará el carné de liberal?

–No, no, los liberales, al menos los que conozco, llegamos a la política con el mismo patrimonio o más del momento en que lo dejamos.

–¿Le mandaban balas o flores cuando era política?

–Si me mandaron balas, las paró la Guardia Civil. Me parece increíble que al señor Marlaska, que vive en el Ministerio, le hayan llegado. Como dijo Ayuso, si le llegaran, destituye al jefe de seguridad de la Puerta del Sol.

–Aguirre, Cifuentes, Ayuso... Va a ser verdad que en el PP madrileño son machistas redomados.

–Pues sí, deben de serlo, a la vista está...

–Pero algún subordinado suyo sí que se llevó algunos eurillos a casa.

–De momento no hay sentencias, pero si los jueces estiman que deben ir provisionalmente a la cárcel, por algo será, habrá indicios.

–¿No teme ir a la cárcel?

–No, puede usted mirarme por arriba y por abajo.

–¿Ayuso le comerá la tostada a Casado?

–No, la nombró Casado y ha sido quien más ha crecido en el aprecio popular en los últimos 30 años en la política española. De ser casi una desconocida a reafirmar la elección de Casado. En dos años volverá a presentarse a las elecciones madrileñas.

"En política estamos para aplicar nuestros principios y a Rajoy las batallas culturales le parecían un lío"

–¿Qué hace la derecha copiando las primarias de la izquierda con lo bien que le iba designando a dedo?

–Las primarias nos han ido muy bien a algunos militantes que elegimos a Casado, símbolo de la vuelta a los principios y valores del PP, frente a Soraya, una mujer estupenda y bien preparada, pero tecnócrata.

–¿Fundaría el partido Esperanza Macarena con Olona?

–Con Olona iría a cualquier sitio, la admiro muchísimo y es estupenda.

–¿Pero un partido?

–¿Por qué no?

–Entre Aznar y Rajoy para presidir hoy el Gobierno, ¿elegiría a Felipe González?

–No, no.

–Como dicen en su partido que es tan de derechas.

–¿En mi partidooo?

–No, en el PSOE.

–Ya no es el PSOE, sino el sanchismo, algo de lo que reniegan muchos socialistas como Leguina, Nicolás Redondo, Paco Vázquez... A Felipe no lo he oído renegar con tanto entusiasmo.

–¿Entre Aznar y Rajoy?

–Usted qué cree. Me llevo muy bien con Rajoy, pero en política estamos para aplicar principios en los que creemos. A Rajoy las batallas culturales le parecían un lío.

–Alguno dice que es la Carmen Calvo de la derecha.

–Francamente, no es una comparación que me guste. Debió irse de la política cuando dijo que el dinero público no es de nadie.

–Ya ha llovido.

–Con ella he coincidido mucho, incluso fui a verla al hospital cuando estuvo ingresada. Nos llevamos bien, pero políticamente no dice más que disparates.

–¿No le ofreció alojamiento al Rey emérito para que no se pirara?

–Felipe VI es lo mejor que hay en España y al Rey emérito hay que agradecerle que nos condujera de la dictadura a la democracia. Franco le otorgó todos los poderes y él renunció para dárselos al pueblo español. ¿Que ha cometido errores? El que esté libre de ellos que tire la primera piedra; yo no lo estoy.

–Accidente de helicóptero en Móstoles, atentados en Bombay, el coronavirus... ¿Cuántas vidas le quedan?

–Y el cáncer. A los madrileños nos llaman gatos y yo ya he gastado cuatro de siete.

–¿Cuántas cenas le pagó a Wyoming y a Pablo Carbonell por la promoción en Caiga quien caiga?

–¿Yo a Wyoming? No, no. A Carbonell las que hagan falta. Wyoming es uno de los propietarios inmobiliarios más importantes de Madrid y presume de progre.

–¿Dónde compran el tinte las rubias del PP que van tan uniformadas de cabellera?

–¿Sí? Pues dígame otra.

–Me refiero a las votantes.

–Ya no se dice teñir, está mal visto, sino hacerse el color.

–Celia Villalobos fue a Masterchef celebrity y usted va a un concurso de repostería. ¿No tiene otra cosa mejor que hacer o quiere aprender a cocinar como Tezanos?

–Nunca voy a cocinar como Tezanos. Es imposible hacerlo tan bien como él cocina sus encuestas.

–Recuerdan a Pecas, que en paz descanse, porque Ayuso le llevaba las redes sociales. ¿Sigue la presidenta sin perro que le ladre?

–Está soltera y usted que es alto y guapo a lo mejor tiene algo que hacer. A ver si se la presento.