"Miro mis astros y me engaño"

Madrileña de Chamberí, Esperanza Gracia lleva más de tres décadas impartiendo su magisterio astral en la televisión. El boom por la astrología es palpable no sólo por la de gente que lee los horóscopos, sino por los más de 340.000 seguidores en Twitter que atienden a la cuenta de doña Esperanza. Trabajó en el Ministerio de Defensa y en una compañía de aviación. Luego entró en TVE y lleva muchos años en Telecinco. Se percata pronto de la ignorancia en la materia del entrevistador y regaña un poco... con buen criterio.

–Mis amistades están emocionadas porque voy a hablar con usted.

–Pues emociónese y hágame una buena entrevista.

–¿Cómo se define: vidente, astróloga, visionaria?

–Como un ser humano. ¿Vidente? Qué horror. Videntes somos todos. Astróloga. Interpreto los astros.

–¿Cómo descubrió que tenía un don? ¿En qué momento decide una funcionaria del Ministerio de Defensa hacerse astróloga?

–La astrología no es un don, lo estudias. Cuando empecé, no había nada donde agarrarte. Trabajé en una compañía de aviación y ahí pillé un montón de ideas.

–¿Y de Defensa?

–De ahí nada de astrología.

–"¿Qué le inquieta, atormenta o perturba?". Ya quisieran los políticos un eslogan tan potente.

–Totalmente. Muchas veces pienso en cambiarlo y me dicen: "Por favor, ni se te ocurra, que mi nieta lo dice y te imita". Pues sigo.

–Afirma una amiga que lo que usted dice es más relevante que las homilías de Pedro Sánchez.

–No se meta con Pedro Sánchez. La política me da lo mismo porque pertenezco a la generación del desencanto, pero como Pedro Sánchez es mi queridísimo Piscis, pues hay un puntito ahí...

–¿Cree en Dios y en el Más Allá?

–Sí, en Dios, en la Virgen, en los santos, en el Más Allá y en el Más Acá.

–¿Por qué ese amor por el "queridísimo Piscis"?

–Me lo llevaré a la tumba.

–Soy Capricornio. ¿Eso es bueno o malo?

–Un signo no es bueno o malo. Todos tienen las mismas oportunidades, depende de cómo las gestione.

–¿Se hace a sí misma la carta astral o prefiere la sorpresa?

–No diga carta astral porque no tiene nada que ver. La pregunta sería: ¿usted mira sus astros?

–Pues eso.

–Sí, miro mis astros y me engaño, claro, veo lo que quiero ver. No soy imparcial.

–Mucho se ríe la gente de los horóscopos pero lleva más años en la tele que el hombre del tiempo... ¿Es la Jordi Hurtado del tarot?

–En mi vida he hecho cosas de tarot en televisión. Empecé en el 89 en TVE y era el primer horóscopo que salía, nunca se había hecho antes. Y desde entonces no he parado, así que 32 años seguidos. Da vértigo.

–Jordi Hurtado, vaya.

–Esperanza Gracia.

–¿A qué se debe el boom actual de los horóscopos entre los jóvenes?

–Tengo 340.000 seguidores en Twitter y son muy jóvenes. No habían nacido cuando empecé y dicen: "Yo no te veía pero me lo contaba todo mi abuelita". O sea, tío, me siguen cuatro generaciones: abuelas, madres, hijas y nietos. Mis seguidores son flipantes, molan todo. Sus preguntas inquietan, perturban y atormentan.

–¿Me chiva un mal de ojo para algún compañero?

–Con esas cosas no se juega ni se piensan, no vaya a ser que se vuelvan contra uno y actúen como bumerán.

"La política me da igual, pero como Pedro Sánchez es mi queridísimo Piscis, hay un puntito ahí..."

–Siempre positiva. Van Gaal estaría encantado con usted.

–Una actitud positiva atrae lo positivo a tu vida; si estás en una actitud negativa, atraes negatividad. Eres más feliz siendo positiva.

–¿Fue a una academia de castañuelas para la gesticulación de sus manos?

–A ver, sevillano, cuando voy a su tierra no me dejan ni tocar las palmas porque dicen que no tengo gracia.

–Hipnotiza cómo las mueve.

–Pases mágicos para que mis seguidores puedan dormir felices y tranquilos.

–¿Rivaliza con Ana Blanco por el récord mundial de no cambiar de peinado?

–Ella empezó después que yo. Coincidimos en TVE y me parece una crack.

–Entonces tiene usted el récord mundial.

–Hombre, un poco he cambiado el peinado.

–Rappel es profesor de Francés por La Sorbona y Octavio Aceves doctor en Psicología y en Ciencias Humanísticas. ¿Usted es astróloga de carrera o viene de la Universidad de la Calle?

–Con Rappel y con Octavio, que ha fallecido, me he llevado divinamente siempre.

–Se lleva bien con los compañeros del gremio.

–Ellos dos y Paloma Navarrete son mis amigos del alma. No conozco a más.

–La Virgen de Gracia y Esperanza, de la hermandad de San Roque, es muy venerada en Sevilla. ¿Se inspiró en ella para elegir su nombre artístico?

–No, no, no. Yo soy de la Esperanza Macarena, bonito.

–Se van a enfadar en Triana.

–Ya, pero soy de la Esperanza Macarena. Donde voy, ella también. Me entiende y estoy feliz con ella.

–Es un icono televisivo, ¿cómo lleva las imitaciones?

–Me fascinan, cada vez las hacen mejor. Dentro de nada voy a dejar mi chiringuito y que lo hagan ellos, la gente no se va a dar cuenta.

–¿Se ve en un reality?

–Jamás, se me pasó el arroz. Dije que no hace 20 años y ahora no me voy a poner.

–Hizo una campaña promocional para Netflix. ¿Su vida da para una serie?

–En fascículos, sí.

–¿Y con buen final?

–El final nunca se sabe hasta que no te vas de este plano de existencia.

–Un diario la llamó para vaticinar resultados electorales. ¿Aciertan más los astros que la demoscopia?

–Es otra forma de ver las cosas. Muchos presidentes de EEUU, como Reagan, no daban un paso sin consultarlo con su astrólogo.

–¿Qué augura la Luna o Júpiter para el Rey emérito?

–Es Capricornio, así que dígaselo usted.

–Que el hombre mande misiones a Marte, ¿trastoca su capacidad adivinatoria?

–Todavía no ha ocurrido.

–Manda naves, aunque no haya puesto aún el pie.

–A lo mejor llego yo antes que él...

–¿Cuando liga pregunta al susodicho su signo o el clásico "estudias o trabajas"?

–Estoy felizmente casada desde hace muchísimos años y ya no pregunto, pero mis seguidores me consultan para que les haga el checking astrológico que funciona de maravilla.

–Tengo unas oposiciones en octubre y no he pegado un palo al agua. ¿Me ve opciones?

–Cómprese varios palos y a ver si con alguno de ellos puede darle al agua...