La propia vida como prioridad. Nació en Madrid pero vivió en Sevilla su infancia y adolescencia. Tras estudiar Periodismo se fue a vivir a Dublín y, posteriormente, a Jerez de la Frontera como responsable de una conocida multinacional. El estrés fue mandándole señales hasta que sufrió un ataque de ansiedad y paró en seco. Al volver a Sevilla trabajó como técnico de comercio internacional y conoció el coach. Se enamoró de esta profesión y se certificó como Life & Business Coach por la Asociación Internacional de Coaching y Psicología. Ejerció en Sevilla y Madrid. Luego, se trasladó a Santiago de Chile, donde fue profesora de Liderazgo en la Universidad de Chile, y formadora del Programa de Liderazgo y emprendimiento en la Cámara de Comercio Española en Chile. Su primer libro, Claves del coaching, sigue entre los libros más vendidos de su categoría en Amazon. Cuando se quedó embarazada decidió, junto a su marido, volver a Sevilla para criar a su hijo cerca de sus familias. Desde hace cinco años ayuda empresas y organizaciones a aplicar su método de trabajo: el Método Click, para gestionar el tiempo.

–Los trabajadores felices son mucho más productivos. ¿Qué consejos suele ofrecer a empresas y empleados?

–La mejor manera de sentirse más feliz trabajando es pensar qué les llevó a querer estar ahí, y qué les motiva de su actual trabajo. Otra herramienta muy útil es mirar hacia atrás y reconocer los logros que se han conseguido hasta ahora. Les ayudará a sentirse mejor, rebajar su estrés y seguir avanzando.

–¿A partir de qué momento una persona entra en un desequilibrio entre su vida profesional y personal?

–Una persona empieza a darse cuenta de que hay un desequilibrio cuando siente que dedica demasiadas horas a trabajar, y se está perdiendo momentos irrecuperables con su familia y/o amigos. La señal principal es hacer click y empezar a buscar la manera de optimizar sus horas de trabajo para que sean realmente productivas, y reducir la jornada laboral para tener más tiempo libre para dedicarlo a lo que realmente desee.

–La pandemia, los ERTES y el temor a la pérdida del trabajo han añadido sobrecarga emocional tanto a los empresarios como a los trabajadores. ¿Cómo lidiar con el futuro incierto?

–La pandemia no ha hecho más que recordarnos que el futuro siempre es incierto. Pensar qué podemos ir realizando a corto plazo, y tener un plan a largo plazo adaptable a las adversidades que vayan surgiendo son claves para reducir la ansiedad que suele generarnos el futuro.

Es básico saber por dónde se nos escapa nuestro tiempo. Todos sentimos que no podemos llegar a todo”

–Su libro llega en un momento muy delicado en el tejido productivo. ¿Cómo repercute el estrés en la persona y en la empresa?

–Una empresa con trabajadores estresados y desmotivados difícilmente va a tener una buena atención al público y clientes satisfechos. En cambio, aquella que cuida a sus empleados, sabe escuchar sus necesidades, como consecuencia, obtiene mejores resultados y el ambiente es más agradable. La suma de todo esto es fundamental para que cada persona rinda de manera óptima. Otros beneficios son que las bajas por ansiedad se reducen y, los trabajadores, en vez de quejarse, se centran en encontrar soluciones rápidas a las dificultades que pueden ir apareciendo.

–¿Puede resumir su método?

–Sí, claro. El Método CLICK® está basado en cinco pilares: Coaching, Liderazgo, Inteligencia emocional, Comunicación y Kit de herramientas que, de manera sencilla y práctica, enseña a liberarnos del estrés tan común en nuestros días, y obtener nuevas maneras de gestionar nuestro tiempo antes de que nuestras emociones nos desborden para sentirnos mejor.

–¿Cuáles son sus claves para la adecuada gestión del tiempo?

–Es básico saber por dónde se nos escapa nuestro tiempo. Todos, en alguna ocasión, sentimos que no podemos llegar a todo. Saber en qué invertimos nuestro tiempo es fundamental para encontrar el ámbito de mejora. Normalmente no somos conscientes de todo el tiempo que malgastamos en las redes sociales, viendo la televisión o un capítulo tras otro de nuestra serie favorita... Y luego aseguramos que no tenemos tiempo para hacer ejercicio o leer que, a la larga, traerá mayores beneficios y nos hará sentirnos mejor. Tener una mirada honesta nos ayudará a saber por dónde empezar. En mi libro muestro varias maneras de llevarlo a cabo.

–¿Qué le llevó a dedicarse a este campo?

–Tras somatizar durante varios años el estrés (con dolores de cabeza y espalda, insomnio, problemas digestivos, engordar bastante debido a la ansiedad y un largo etcétera), sufrí un ataque de ansiedad que me hizo darme cuenta de que tenía que encontrar la manera de sentirme mejor. En el ámbito del desarrollo personal y la neurociencia, he encontrado muchas respuestas que han hecho que mi vida mejore radicalmente, y pueda enseñar las herramientas más efectivas que me han ayudado a sentirme mejor.

–¿A cuántas personas y empresas ha ayudado?

–En estos diez años de profesión como Life & Business Coach he ayudado a más de una treintena de empresas nacionales e internacionales, mediante formaciones y conferencias; y a miles de personas a través de sesiones personales por videollamada o de manera presencial; y de mis libros. Las mejoras que experimentan mis clientes llegan a marcar un punto de inflexión en sus vidas porque comienzan a prestar atención a lo realmente importante, y a saber cómo gestionar cualquier contratiempo que surja.