“Lujo sin excelencia en el servicio no es lujo, es otra cosa”

Gustavo Egusquiza ha sido definido por numerosos medios de comunicación como “el hombre que manda en la prensa turística” de nuestro país. Hablamos con él sobre sus experiencias y el futuro de nuestra comunidad en este sector en los próximos años.

–¿Cómo se lidia con ser calificado como uno de los periodistas de viajes más famosos de nuestro país?

–Por un lado, me siento muy agradecido por la oportunidad de tener un alcance tan amplio y poder compartir mi pasión por los viajes con tantas personas. Es un privilegio poder inspirar a los demás a explorar el mundo y descubrir nuevos lugares.

Por otro lado, soy consciente de que la fama conlleva una serie de responsabilidades. Tengo que ser muy cuidadoso con lo que digo y hago, ya que mis palabras y acciones pueden ser interpretadas de muchas maneras. Mantengo un equilibrio entre mi vida personal y profesional. Es importante para mí tener tiempo para mi familia y amigos, así como para mis propias pasiones.

–Usted fue uno de los pocos periodistas invitados por la Reina Isabel II a visitar el castillo de Balmoral en Escocia. Curiosamente, parece que también tiene una conexión con la realeza a través del Príncipe Guillermo y Kate Middleton. ¿Podría compartir un poco más sobre esa relación?

–Sí, tenemos un circulo de amigos común en el Reino Unido. Durante ocho años Escocia fue mi hogar y estudié en la Universidad de Edimburgo. Fue allí donde entablé amistad con Euan Tennant, nieto de Lady Anne Glennconer, quien durante muchos años fue la dama de honor de la Princesa Margarita. Durante mi etapa como estudiante, compartí piso con el sobrino de la Duquesa de Kent, y más tarde con la Princesa Tsuguko Takamado de Japón. Solíamos coincidir todos en el pub de al lado de mi casa los fines de semana en algunas reuniones. Tengo muy buenos recuerdos de ellos y les guardo mucho cariño.

–¿Qué factores son importantes para usted a la hora de elegir un hotel de lujo?

–En mi opinión hay tres factores claves que hay que tener en cuenta; en primer lugar, un hotel de lujo debe de ser un lugar exclusivo, donde te sientas especial y mimado. Por otro lado, el servicio es fundamental en un hotel de lujo. Los huéspedes esperan recibir una atención personalizada y un servicio de alta calidad. El personal del hotel debe estar atento a las necesidades de los huéspedes y estar dispuesto a satisfacerla. Y por último, un hotel de lujo debería ofrecer algo diferencial que lo haga destacar de los demás. Puede ser la ubicación, las instalaciones, las amenidades o la experiencia que ofrece. El objetivo es que los huéspedes se sientan como en casa, pero en un lugar único.

–¿Hay algún lugar al que no volvería?

–Sí, hay muchos. El overbooking y la falta de formación en el staff es algo que no me gusta y que considero razón suficiente para no volver a pisar un establecimiento. Muchas veces tiene más que ver con los dueños que con los empleados este problema.

–Usted combina el trabajo en su agencia de comunicación con el periodismo de viajes. ¿Que ventajas tiene?

–Mi experiencia como escritor me da una visión única del mundo, lo que me permite ofrecer a mis clientes servicios de comunicación eficaces y atractivos. Por ejemplo, cuando estoy trabajando en un proyecto de comunicación para una empresa turística, utilizo mis conocimientos y olfato en las tendencias de viajes y los intereses de los viajeros para crear mensajes más relevantes y atractivos. También utilizo mi experiencia para ayudar a las empresas a planificar y ejecutar campañas de comunicación exitosas.

Además, mi trabajo como escritor me da la oportunidad de viajar por el mundo y experimentar nuevos destinos. Esto me permite mantenerme actualizando sobre las últimas tendencias de viajes y desarrollar un profundo conocimiento de los destinos turísticos. En general, creo que la combinación de mi trabajo como escritor de viajes y dueño de una agencia de comunicación es una combinación muy potente. Me permite utilizar mis habilidades y conocimientos para ayudar a las empresas turísticas a alcanzar sus objetivos de comunicación.

–¿Qué opina de nuestra comunidad autónoma en el ámbito turístico?

–Tiene un gran potencial para el turismo de lujo y cuenta con un rico patrimonio, cultura y gastronomía. En los últimos años, el turismo de lujo en Andalucía ha experimentado un crecimiento constante. El turismo de lujo es un tendencia global que está creciendo en todos los mercados. La junta de Andalucía debe seguir trabajando para promover la sostenibilidad y evitar la estacionalida del sector.