Ioannis Virvilis es uno de esos hijos del programa Erasmus, del que se benefició antes de comenzar su carrera en las instituciones de la UE. Ahora, este heleno es portavoz de la representación de la Comisión Europea en España, con sede en Madrid. Desde allí, en unas instalaciones que comparten con la delegación estatal del Europarlamento, la institución que preside Ursula von der Leyen intenta llegar con mayor facilidad a los españoles y escuchar también lo que tienen que decir sobre Europa.

–Ahora todo el mundo mira a Europa como una tabla de salvación

–La actuación de la UE no tiene precedentes tanto en volumen, si hablamos medidas económicas, como en velocidad. Muchos miran hacia Europa también por las vacunas. Hemos llegado a contratos con seis compañías farmacéuticas y ya podemos ver la luz al final del túnel.

–¿Un español, un griego y un sueco tendrán el mismo acceso a estas vacunas?

–Todos los países de la UE podrán acceder a la vacuna en el mismo momento, aunque no habrá dosis para todos los ciudadanos. Las primeras tendrán un número limitado, por lo que hemos pedido a los países que preparen campañas de vacunación con las personas que serán prioridad, como los sanitarios o los mayores. Los países están haciendo sus deberes.

–Los políticos españoles y andaluces se encomiendan a los fondos europeos para salir de la crisis y para reformar nuestro sistema económico. ¿Son demasiado optimistas?

–El plan de recuperación es una gran oportunidad para España y Andalucía. Estos fondos van sobre todo a la sostenibilidad, la transformación ecológica de la economía española y la digitalización.

–A Andalucía han llegado más de 100.000 millones de euros de la UE desde 1986, pero la región sigue a la cola en muchos ámbitos del desarrollo. ¿No se aprovechó el dinero?

–La situación de España y Andalucía ha mejorado mucho en los casi 35 años que llevan en la UE. Nuestro objetivo es que con ese dinero la economía nacional y regional venzan a la crisis, pero también toca a España y Andalucía aprovechar los fondos europeos para transformar su economía.

–La economía andaluza depende mucho de la agricultura y está también sobre la mesa la negociación de la Política Agraria Común, la célebre PAC.

–Andalucía es uno de los motores agroalimentarios de España y Europa. Los fondos de la PAC en el próximo periodo, entre 2021 y 2027, son más o menos iguales. Los resultados de las negociaciones han sido muy positivos.

–La crisis migratoria pasó primero por Grecia, luego Italia y ahora se centra en España. ¿Qué hace Europa al respecto?

–La Comisión propuso en septiembre un pacto sobre inmigración, pero ahora toca al Parlamento y al Consejo, los colegisladores, adoptar las medidas. No podemos permitirnos durante mucho más que los países que reciben flujos migratorios se queden solos. El pacto, entre otras cosas, prevé una solidaridad de todos los países.Cada país tendrá que contribuir y ayudar aceptando a los solicitantes de asilo o financiando la devolución de las personas que no tienen derecho que no tienen derecho a instalarse en Europa.

–Es griego, pero trabaja ahora en España. ¿Somos muy europeos los mediterráneos?

–Grecia y España son dos países bastante europeos. Lo vemos en el eurobarómetro. Los españoles están entre los europeos con mayor identificación. En tiempos de crisis suele haber un aumento de la desconfianza hacia las instituciones, también las europeas, pero el sentimiento proeuropeo ha evolucionado de forma positiva.

–¿Y qué hay de las opiniones de algunos países del norte, como Holanda o Alemania, hacia los mediterráneos? El primer ministro neerlandés fue muy crítico en la negociación para el fondo de recuperación.

–Los políticos a veces hablan para su propio país. Lo importante es que a nivel europeo siempre, sobre todo en tiempos de crisis, conseguimos llegar a acuerdos. Una prueba es el plan de recuperación que la Comisión presentó en mayo y dos meses después se aceptó por todos los países. Europa siempre consigue encontrar soluciones cuando los ciudadanos lo necesitan.

–Después de la Gran Recesión y la gran crisis de los refugiados hubo un crecimiento de los partidos nacionalistas. Ahora parece que están en descenso.

–Las fuerzas populistas han perdido importancia. Todos han visto que en las crisis, como esta del coronavirus, sólo con más Europa podremos seguir adelante. También tiene mucho que ver el Brexit. En muchos países de la UE donde había una actitud euroescéptica la opinión pública ha vuelto a ser muy proeuropea