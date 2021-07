"Voto izquierda y luego me río de ellos"

Juan Soto Ivars (Águilas, Murcia, 1985) se adapta a todo, empezando por ser entrevistado un domingo con unas cuantas cervezas en lo alto. Admira a su hermano Paco, un guitarrista de flamenco muy potente, aunque de joven se hacía pasar por él y le dejaba algunas deudas en los bares. Ha publicado La casa del ahorcado (Debate), un sesudo ensayo donde critica el tribalismo y los tabúes que nos acechan en este siglo XXI. "¿Pedimos otra?". "Claro".

–Campmany, Pérez-Reverte, Camacho... ¿Ser murciano imprime carácter?

–Nos hemos aburrido tanto de chicos que inventamos movidas: Reverte las de espadachines, Camacho nuevas formas de sudar y yo ensayitos y polémicas.

–¿Cómo explicaría qué es un tabú a alguien que cree que es un juego de mesa?

–Le haría otra pregunta: ¿por qué cree que no se folla a su madre o a su padre? Eso es un tabú. El del incesto te explica todo lo demás.

–¿Pero el tabú es no decirlo o no hacerlo?

–Regreso al futuro va sobre un incesto y es una película familiar que no escandaliza. Pero cualquiera que lo hiciera sería apartado. El tabú es una intersección de asco social e individual. Si son compartidos, no hay problema, pero si cada tribu quiere imponer los suyos, nos vamos a tomar por culo, como ahora.

–¿Cuando la lía en Twitter es por no autocensurarse o sólo por tocapelotas?

–La gente se deja provocar muy fácilmente. Me gusta si están cabreados por sentimientos hipócritas, cuando están como plañideras en un entierro.

–¿Qué se puede decir sin miedo a molestar?

–Ni los buenos días porque dirán: "Cómo que buenos, mi madre ha muerto". En cuanto alguien se queja todos lo toman en serio. Dónde está la figura del quejica, que antes era un ser ridículo.

–Reflexiona sobre el perjuicio del tabú a la democracia. ¿Lo que Abascal llamaría "dictadura progre"?

–No, Abascal también tiene sus tabúes. Está la corrección política de la izquierda y la patriótica de la derecha. Critico el tribalismo, que cada tribu intente imponer sus tabúes. Cambia la bandera. Iglesias va con la morada feminista, Abascal con la española y Puigdemont con la indepe, pero se comportan de forma similar.

–Para lidiar con tanto puritanismo, ¿no habría sido mejor quedarnos con los curas preconciliares?

–Sí, porque nadie los tomaba en serio. Nos hemos vuelto protestantes y es más chungo que el catolicismo. El católico peca, se confiesa, tres avemarías y ya. Con la izquierda ha entrado el calvinismo, más paranoico porque no hay perdón. Se ve con Plácido Domingo, Louis C. K., Kevin Spacey... ¿Qué hay que hacer para que te perdone un calvinista? Morirte.

–De cero a diez, ¿cuánto está enfadado con la deriva cuqui de la izquierda?

–Cero. Me divierte muchísimo. Creo en la redistribución, pero odio tanto a la izquierda que mi único compromiso es votarlos, si puedo, y luego reírme de ellos porque son la gente más ridícula de la galaxia, con permiso de los indepes.

–¿Hay una inflación de los estudios de género o también la cosecha de trigo en el Kurdistán admite una lectura desde esa perspectiva?

–Seguro. Los activistas feministas dicen que hay que ponerse las gafas moradas, pero entonces la cosecha de trigo en el Kurdistán parece una cosa del patriarcado o que producen alimentos que provocan urticaria vaginal...

–¿Irene Montero y Rocío Monasterio se creen lo que dicen o es impostura?

–Si se lo creen, son tontas; lo que dicen se desmonta con la lógica en dos pasos de ajedrez, pero es posible que lo sean y lo crean. Es un dilema.

–¿El primer mundo crea problemas inexistentes?

–Cuanto mejor está un colectivo, más delicado se vuelve con las ofensas simbólicas. Si estás en una plantación de algodón, las palabras para designarte te importan un carajo. Eso importa cuando puedes votar. Con ETA, los conciertos punkies no generaban tanta ofensa porque había asesinatos. Acabó ETA y empezaron a meter en la cárcel a raperos.

–Sale fumando en fotos de promoción. ¿Hay un rasgo mayor de malditismo?

–Tampoco salgo metiéndome rayas de cocaína, ¿no?

–Varones, blancos y con trabajos liberales. Le cedo el paso en la pira prendida por los apóstoles de lo políticamente correcto.

–Gracias, qué amable. Alguno cree que por estos atributos trabajamos en cosas liberales. Y muchas veces dice eso una lesbiana negra que trabaja en lo mismo que tú. Bueno, no sé, estamos compartiendo jacuzzi, no me lo estás diciendo desde fuera. Coño, te hago hueco en el jacuzzi, pero deja de gritar, tampoco te he pedido que me traigas un gintónic.

–Dice: "El adulto se ha hecho patéticamente infantil".

–¿Qué edad tiene?

–47.

–A su edad le van a dar más premios si se abre un TikTok que si escribe una novela. El adulto se infantiliza y el adolescente se vuelve más viejo y amargado. Se vio en OT cuando los chavales aleccionaban porque la canción de Mecano decía mariconez.

–El poeta Rafael Guillén dijo en esta página: "Siento una gran curiosidad ante la muerte". Esta sociedad lo tildará de loco.

–El tabú más fuerte en la sociedad de consumo es la muerte. Y ha contagiado a los viejos. No es un tabú muy antiguo para nosotros porque los velorios los hacíamos en casa hasta hace 30 años y olía a muerto. Y contagia a quienes están cerca: viejos, no consumen, no producen, no follan... Entonces se los mete en residencias. Mostrar la muerte y a los viejos es hoy lo más revolucionario.

–¿Merece una reprimenda de Greta Thunberg quien deja correr el agua mientras se ducha?

–Es otro ejemplo de cómo la sociedad se deja aleccionar por niños. Debería estar en la escuela. Ahora bien, estoy a tope con el reciclaje, el ahorro de agua y echar menos CO2; puede ser la única batalla que junte a gente que piensa muy distinto.

–Publicó Un abuelo rojo y otro abuelo facha. Vaya novedad...

–Ya, pero qué poco se admite, ¿eh? Uy, qué pedigrís tienen todos. ¿Todos en cunetas? ¡Oh, felicidades, una medalla! ¿Dónde están los fusiladores aquí, no tuvieron hijos? Se supone que ellos lo tenían más fácil para tener hijos que los fusilados, ¿no? Y dónde están.

–Quiso dar el pelotazo literario con el movimiento Nuevo Drama. A ver si está más vigente hoy que nunca pero sin novelas por medio.

–Ahora hay nuevos drama queens. No habíamos escrito nada, hicimos la boutade de ir contra la Generación Nocilla y empezamos a salir en el Babelia. Cuando la gente preguntó quiénes eran esos genios y vieron que no había nada, nos corrieron a gorrazos con razón.