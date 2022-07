"La Justicia es la cuarta pata de la democracia y nos hacen falta medios"

Federico Fernández Rodríguez es presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados desde finales de junio. Tras su elección como decano del Ilustre Colegio de Abogados de Jerez en noviembre de 2020 y su toma de posesión como tal en diciembre de ese mismo año, ha sido elegido nuevo presidente del CADECA. Colegiado ejerciente desde 1988, ostenta también el cargo de consejero miembro nato del Consejo General de la Abogacía Española desde diciembre de 2020.

–¿Cuál es la principal reivindicación de los abogados andaluces?

–No solo los andaluces sino la abogacía española en general; lo que pretendemos es una actualización o una nueva Ley de Justicia Gratuita, que lleva 27 años y seguimos con la misma Ley. Es una reivindicación no solo del Consejo Andaluz sino también del Consejo General de la Abogacía.

–El Turno de Oficio está muy mal pagado...

–Siempre hemos pedido una retribución justa y que los letrados puedan hacer el Turno de Oficio con la dignidad que se merecen los abogados que lo ejercen. Recientemente se dictó una orden de guardias, de asistencia jurídica al detenido, que ha actualizado bastante la cuantía. No es suficiente pero sí ha supuesto una mejora para todos los abogados de Andalucía, y entrará en vigor el 1 de enero de 2023.

–¿Eso supondrá también un mejor servicio al ciudadano?

–La finalidad de la Justicia Gratuita es el servicio al ciudadano, no hay otra. Ahora bien, con independencia de eso, la abogacía reclama una retribución justa. La abogacía siempre se ha distinguido por la defensa de los más desprotegidos, ya desde el abogado de pobres en la Edad Media. En el siglo XVIII los colegios de abogados empezaron a formar parte de lo que se llamaba el Turno de Oficio anual y hasta la actualidad. La abogacía siempre ha estado en pro y en defensa de los más desprotegidos para que haya una justicia igual para todos, y la única forma es con la asistencia al detenido y la Justicia Gratuita.

–Parece que actualmente el Turno de Oficio es más un castigo que otra cosa...

–No, nunca. La abogacía siempre se ha dedicado al Turno de Oficio, no es un castigo pero sí exigimos una retribución justa.

–¿No han tardado mucho los colegios andaluces en unirse para esta reivindicación?

–CADECA (Consejo Andaluz de Colegios de Abogados) lleva ya muchos años, ahora es la primera vez que Jerez ha cogido la presidencia.

–¿Qué le impulsó a dar el paso?

–Fue por elección de todos los decanos de Andalucía, me postulé, me propusieron y sin ningún problema, por unanimidad.

–Ahora toca esperar a que se forme el Gobierno de la Junta para continuar las negociaciones...

–Con el anterior ministro de Justicia, Juan Carlos Campos, había muchas leyes que estaban en proyecto y no sabemos si van a seguir: la de Eficiencia, la de Defensa, que es fundamental para la abogacía... Esas leyes están en stand by. Y con la Junta iniciamos ya el tema del baremo para el Turno de Oficio, empezamos la negociación pero se paralizaron con las elecciones. A ver a quién designan ahora.

–Por asignación presupuestaria en la Junta de Andalucía parece que la Justicia es la hermana pobre en el reparto...

–Se ha aumentado un poco pero las comparaciones son odiosas, evidentemente. La Justicia es la cuarta pata de la democracia y nos hace falta una Justicia fuerte, potente y con medios. Es fundamental, si no hay medios, no se puede. Entiendo que hay un esfuerzo pero hay que intentar que los políticos se den cuenta de que la Justicia es fundamental. Sin Justicia no hay democracia, y para que haya Justicia hay que dotarla. Y una vez que se dote, ya verás como funciona.

–Máxime cuando en el Turno de Oficio la Junta lo deja todo en manos de los colegios de abogados...

–El Turno de Oficio está regulado por Ley, la organización es a través del Consejo Andaluz y se distribuye a través de los 11 colegios de abogados de Andalucía y somos los colegios los que llevamos la organización del Turno de Oficio. Es cierto que en los últimos años, lo que es en Andalucía sí está habiendo una puntualidad en los pagos, es verdad. También hay una reivindicación del Consejo General que nosotros, por la solidaridad que tenemos todos los abogados de España, nos unimos:en el territorio común, que son aquellos territorios que no tienen distribuida la competencia sino que dependen del Ministerio de Justicia directamente, hay muchos atrasos en los pagos y reivindicamos que se hagan con la puntualidad necesaria en solidaridad con los compañeros que están teniendo problemas. No en Andalucía, donde la competencia la tiene la Junta, pero en lo que es territorio común sí están teniendo problemas.