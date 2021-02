“La serie ‘Gambito de dama’ ha revolucionado el mundo del ajedrez”

–Llegó la serie ‘Gambito de dama’ y el noble arte del ajedrez resucitó...–Ha sido algo extraordinario, jamás pasó algo así en la historia del ajedrez. Muchísimas personas se empezaron a interesar. Yo, de forma inocente, incluso hice una crítica diciendo que los aficionados le estábamos haciendo un gran trabajo de marketing, no en vano esperábamos errores en la serie, pero no los cometieron. Ha sido una serie muy trabajada ajedrecísticamente y el mundo del ajedrez se volcó. Esa serie hizo un gran trabajo de marketing a nuestra pasión porque la presentó de forma original y misteriosa. En mis canales recibo muchos comentarios del estilo “estoy aquí por la serie”. Ha sido algo revolucionario. Con la pandemia se disparó la práctica del ajedrez por Internet. ‘Gambito de dama’ ha revolucionado el panorama. Se han batido todos los récords.

–Ahora se embarca en la redacción de un libro...–Llevo años recopilando contenidos y lo que es el libro en sí lo tengo en mente desde hace muchos meses. Le queda mucho, pero tengo a mi favor que escribir es algo habitual para mí. Estará destinado a esas personas que quieren avanzar en ajedrez. A los jugadores les cuesta mucho pasar del nivel de principiante. La idea es que ese libro no solo sirva para que puedas aprender y entender mejor el ajedrez sino para que puedas asimilar mejor los siguientes libros que leas así como los vídeos que veas y, de esta forma, tener más base. A veces los autores dan por supuestas muchas ideas de las que se carecen. Dar base, así lo pienso, es muy buena idea.

–¿Va el ajedrez rápido contra la esencia del ajedrez clásico, el lento?–Opino que no. El ajedrez rápido ha acercado este bello juego a la gente. Si sólo fueran partidas clásicas sería imposible de desarrollar. El mes de enero se disputó el ‘Tata Steel,‘ un campeonato donde el español David Antón, uno de los grandes ajedrecistas españoles junto con Paco Vallejo, disputó un torneo de lentas... ¡de cuatro o cinco horas cada partida! El torneo dura medio mes. El ajedrez rápido es una opción para hacerlo llegar a todo el mundo. Por ejemplo, en un club se juega en domingo. Debes llegar, competir y volver a casa y eso sólo se puede hacer con el ajedrez rápido.

–Si algo caracteriza su labor de formación es el conocimiento y la simpatía...–La gente normalmente va a Internet buscando dos cosas, o formación, es decir aprender de un tema que le interesa, o diversión. Intento unir ambas necesidades. Además de ser un objetivo es mi forma de hacer las cosas: que quien lo vea aprenda cosas del ajedrez e intento hacerlo de la forma más entretenida posible. Creo que mi ‘pasado’ como actor e ilusionista tienen algo que ver con ello (risas).

–Una duda, ¿por qué los campeones de ajedrez son cada vez más jóvenes?–En el ajedrez se nota mucho la edad, es cierto. Hay mucha gente que piensa que con la edad no se puede progresar en ajedrez y eso no es cierto. Alguien que no ha entrenado habitualmente y empieza va a progresar. Eso sí, un Gran Maestro (GM) que lleva toda su vida practicando y estudiando de forma irremediable va a comprobar cómo al llegar a cierta edad su rendimiento baja. También es cuestión de motivación. La capacidad de cálculo disminuye. Pese a todo ha habido grandísimos ajedrecistas que se mantuvieron en primerísima línea hasta el fin de sus días, como por ejemplo de Victor Korchnoi, compitiendo a un nivel altísimo. Murió en 2016 con 85 años y estuvo hasta el final. Jugó dos Campeonatos del Mundo contra Karpov, aunque perdió en ambas ocasiones. En la actualidad parece que si no eres GM con 15 años no llegarás a nada. Entre los mejores del mundo hay algunos que se mantienen con ‘cierta edad’. Por ejemplo, Anand está entre los 20 mejores (puesto 16), Topalov (21), nacido en 1975, Michael Adams (puesto 26) con 50...

–El acceso al ajedrez es, afortunadamente, mucho más fácil ahora...–Ciertamente, el acceso a la información es más fácil, cualquier niño con ordenador puede aprender y acceder a millones de partidas, puede ver un montón de vídeos y aprender a ganar.

–¿Qué nivel ajedrecístico tenemos en Andalucía?–En Andalucía hay un buen nivel. Han salido muy buenos jugadores, como el GM Rivas, de los más talentosos y creativos, así como otros GM como Pepe Cuenca, Enrique Rodríguez Guerrero... Hay muchos jugadores fuertes y muchos jóvenes como Ladrón de Guevara, en Málaga, apretando, sin olvidar a Lance Henderson. En los últimos años, dedicado en exclusiva a crear contenidos, he perdido bastante el contacto con los clubes y los campeonatos. Mi opinión por tanto no es que sea la más relevante pero sí, Andalucía tiene buen nivel.

–¿Juego o deporte? Lo cierto es que el ajedrez estuvo en Sidney 2010...–Es un debate estéril. No sé hacia dónde nos conduce. El ajedrez es muchas cosas: es arte, es ciencia... Catalogarlo como deporte mental es acertado. Es cierto que hay deportes que no aparentan un gran esfuerzo físico y son considerados como tales. Unos JJOO de nuevo sería una buena promoción pero la discusión de siempre será si es o no un deporte. Lo cierto, y está demostrado, es que hay partidas lentas en las que se adelgaza. Es un hecho.

