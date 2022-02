Merche: "Detrás mía nunca ha habido un señor con corbata"

Mercedes Trujillo Callealta (Cádiz, 1974) siempre supo que quería cantar y componer sus canciones por eso, dice, “siempre pensé que si el tren pasaba yo ya tenía que tener comprados todos los boletos para subirme”. Es decir, Mercedes puso los cimientos de Merche a base de talento y de estudio. “Hice Magisterio por Educación Musical y estudié en el Conservatorio y, desde entonces, he procurado seguir aprendiendo”, cuenta la gaditana que hace 20 años cumplió su sueño, y va a por otros 20. “Estaré en el escenario hasta que el público quiera. ¡No te queda ná!, me dicen en los conciertos, y yo, encantada”. 20 conmigo, su último trabajo, es un regalo para ellos.

–Muchos artistas celebran sus efemérides con un recopilatorio, usted, sin embargo, hace sus 20 años en la música con diez canciones nuevas y un regalito en forma de popurrí. ¿Por qué?

–Pues porque soy de Cádiz y allí hacemos lo que nos da la gana en todo momento (ríe). Realmente es mi forma de dar un gracias enorme, en mayúsculas, al público que es el que me cogió de la mano hace dos décadas y dese entonces no me ha soltado. Pero sí es verdad que en la gira las protagonistas son esas canciones de toda la vida como Abre tu mente, Eras tú, Cal y arena...

–¿Qué es lo mejor que se lleva de la música en estos 20 años?

–Pues profesionalmente te diría que la nominación al Grammy Latino. Aunque he tenido la suerte de que me hayan reconocido con muchos premios, esa nominación ha sido la más importante de mi carrera. Y personalmente ser pregonera del Carnaval de Cádiz. Eso fue otro sueño cumplido para alguien que ha vivido el Carnaval como yo en primera línea y desde chiquitita. Para mí era impensable que algún día pregonaría mi fiesta. La felicidad que me depararon tanto lo del Grammy como el pregón son equiparables.

–Pues hablemos de Carnaval, ¿va a su tierra en esta atípica celebración de febrero-marzo?

–Pues yo estaría ahora mismo en Cádiz, como ha hecho mi hermana (ríe) porque sé que a los gaditanos los van a tener que atar para no salir a la calle a cantar y disfrazarse. Pero con la promoción y la gira me es imposible así que, egoístamente, me viene genial que haya en junio Carnaval y Concurso porque así tengo otra oportunidad para encontrar un hueco en la gira y escaparme.

–Una gira que ha comenzado hace muy poco en Madrid. Primeras sensaciones...

–Maravillosa, imagínate, yo soy una artista de conciertos, más de 1.200 llevo a las espaldas, así que para mí la pandemia y el confinamiento fueron muy duros. Al principio no lo llevé mal pero al final estaba loca por coger la carretera. El año pasado me quité la espinita con algunos conciertos acústicos pero echaba mucho de menos actuar con la banda y ahora, que las medidas de precaución con el covid pues permiten ese tipo de conciertos, volverme a subir a la escena fue un auténtico disfrute. Pero es que las canciones ayudan mucho. Son canciones muy conocidas, que la gente canta conmigo y se vuelca en todo momento. También he recibido muy buenas críticas del sector tanto por el disco como por el concierto así que me siento en un momento profesional maravilloso.

–No lo tuvo fácil en los comienzos con ‘OT’ enfrente pero se las ingenió para brillar.

–¿Pero en qué profesión son fáciles los comienzos...? Yo lo que recuerdo de todo aquello es que terminé Magisterio, me puse a trabajar de maestra y luego en la factoría naval de Astilleros como traductora, donde me pasé cuatro años y pico. Cuando salió OT mis amigos me animaban a presentarme pero yo tenía mi contrato fijo y cantando en las orquestas pues me quitaba ese ansia de la que era verdaderamente mi vocación. Ya di el paso cuando grabé mi maqueta, la presenté a discográficas y me ofrecieron algo en condiciones. Fíjate que entonces se interesaron tanto Universal como Vale Music y yo me dije, prefiero ser cabeza de ratón que cola de león, así que me quedé con Vale Music y, al final, Vale cogió a los artistas de OT así que efectivamente sí que fue bastante complicado competir ahí... Pero No me pidas más amor sonó y con aquel primer trabajo fui Doble Disco de Platino. ¿Cómo me voy a quejar? Sí te digo que yo soy una persona que le pongo mucho empeño a las cosas, que siempre me ha motivado mucho seguir aprendiendo, estudiando, estar siempre preparada. Algo que creo que conservo también ahora.

–Le ha escrito al amor, al desamor, pero también a la tolerancia y hasta al concepto ‘no es no’ (antes de que se acuñara la expresión), y me estoy acordando ahí de ‘Bombón’...

–Pues sí, creo que me adelanté un poco al tiempo, ¿no? También con Abre tu mente hablé de la violencia machista, del respeto... Llevo escribiendo y cantando a la igualdad toda mi vida, también con mi imagen. Porque he ido teñida de rubio, con una minifalda y unos taconazos y diciendo, sí señor, soy esta y soy músico. Escribo, compongo, canto y hasta me he metido a veces a producir y te aseguro que detrás mía nunca ha habido un señor con corbata. Ahora, afortunadamente, hay muchas compañeras artistas que lo hacen pero hace 20 años pues eran un poco menos. De todas formas, nos queda mucho camino por hacer, que hay todavía gente que piensa que el feminismo es el otro extremo del machismo y no la búsqueda de la igualdad.

–¿Quién era Amanda?

–Uff (ríe) Vaya, si hace tiempo de eso... Amanda, Luna... Son los nombres con los que empecé a juguetear con la idea de dedicarme a esto pero cuando de verdad quise emprender mi carrera lo tuve claro, Merche, ni nombre, sencillo, normal y de verdad. En todos lados soy Merche, en el escenario y llevando a mi hijo al colegio. En todos lados menos en Cádiz, donde siempre seré la hija del Catalán, y con mucho orgullo.