"Me confunden a diario con Rufián"

Hace casi 30 años un pipiolo llamado Miguel Poveda León (Badalona, 1973) ganó el ilustre Festival de las Minas de flamenco y desde entonces aterosa premios por doquier por su exitosa y extensa carrera. La Junta de Andalucía le concedió la Medalla de Andalucía en 2012. El cantaor ofrecerá los principales temas de su disco Diverso el próximo 5 de octubre en el Icónica Fest que alberga la Plaza de España de Sevilla.

–Su último disco se llama Diverso. ¿Cuándo se le quedó pequeño el flamenco?

–El flamenco es de lo más grande que existe en el universo de la música, pero en mi piel se han ido adhiriendo otras músicas con las que he crecido y pienso seguir creciendo.

–En este trabajo hace un homenaje a los ritmos americanos. Pero, ¿no cultiva desde hace años en el escenario la estética del crooner?

–En realidad, en este disco no hay homenaje a nada, es más bien un hermanamiento y una búsqueda del abrazo y del compartir, algo tan necesario en el mundo en el que vivimos. La estética del crooner me gusta y todo lo que huela a elegancia y clase, aunque también me gusta el desmelene, lo salvaje y lo natural y tirarme al barro.

–De pequeño lo mismo escuchaba María Jiménez, Bambino y Marifé de Triana por su madre que Pink Floyd, los Beatles y Mike Oldfield por su padre. ¿Qué le pone usted a su hijo Ángel?

–Él escucha música diversa, pero más bien me arrastra él a las canciones infantiles y yo me dejo.

–¿El flamenco es más una actitud que un estilo?

–Depende de para quién, mi actitud es la de un ser humano despierto, curioso, al que le gusta cada vez más la calma y huye del bullicio, que ama el flamenco y se emociona hasta lo más profundo con él, pero no me hace ser diferente al resto de los mortales.

–Flamenco y catalán, ¿de la estirpe de Peret o de la de Rosalía?

–De la de mis padres, que me han enseñado a respetar a todo el mundo. Peret fue y es muy querido y admirado en mi casa y a Rosalía también la admiro y quiero.

–¿Cuántos tipos de flamenco hay?

–Afortunadamente muchos, y en esa variedad está lo atractivo y grande de esta música.

–¿Qué importancia tienen las peñas en este mundo?

–Para mí la han tenido toda, de ahí vengo, también de los tablaos y los festivales. Les agradezco infinito todo lo que me han hecho crecer y aprender a todos los niveles.

–En 2023 se cumplen 30 años desde que ganó el Festival de las Minas. Ha picado usted en la música más que un minero...

–Mi abuelo materno y mis tíos han sido mineros, sería yo un osado al compararme con ellos porque un año de trabajo suyo es más duro que 30 míos. Así que seguiré picando a ver si consigo estar a la altura.

–Triunfa igual en el Teatro Real que en Starlite, en Los Ángeles que en la Plaza de España de Sevilla. ¿Dónde está el secreto?

–En la Plaza de España de Sevilla está por ver, ojalá ocurra. Por lo pronto, estoy entusiasmado con cantar en un lugar tan icónico de la ciudad en la que he vivido cerca de 13 años.

–¿A dónde llevan Los caminos del flamenco?

–A remover el alma de la gente sensible. Sigue su curso y se mezcla con otras culturas, pero también mantiene la esencia gracias a tanta gente joven que tiene un amor y un compromiso con lo clásico que a mí me emociona y me hace celebrar el que esto continúe.

–¿No hay sitio para Miguel Poveda en la Bienal de Flamenco de Sevilla o no ha querido estar?

–Sé que siempre he tenido y tendré un sitio, así que iré cuando toque y lo disfrutaré como en años anteriores.

–¿Cuántas veces le han confundido con Gabriel Rufián?

–Todos los días.

–Es charnego como usted, aunque no sé si tienen algo más en común.

–Quizás la barba y los ojos achinados.

–Dice que perdió interés por el colegio cuando empezó a dar todas las clases en catalán... ¡Pues la situación del castellano en la escuela catalana no ha hecho sino empeorar!

–Eso nunca lo dije así y no es cierto, yo dije que perdí el interés con 8 años por otras cuestiones y todo influyó, por eso me arrepentí siempre y riño a ese niño que fui porque hubiese sido brillante mostrando interés.

–Es hijo predilecto de Badalona, ¿le hizo la concesión García Albiol o la coalición que lo desalojó de la alcaldía?

–A mí me hizo hijo predilecto mi ciudad mis años de trayectoria y mi amor por mi gente y mis raíces. Es un honor que te otorga el pueblo y en el mío, por fortuna, soy muy querido mande quien mande.

–¿Es más conocido en su ciudad Jorge Javier Vázquez, usted o el Joventut?

–El mono del anís más que ninguno de nosotros.

–Le he preguntado sólo una vez por su hijo y lo mismo por Rosalía, ¿cree que me quitarán el carné de periodista?

–Eso habrá que preguntarle a su jefe, pero si de mí dependiera, no lo haría.