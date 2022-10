“Los artistas debemos cambiar la sociedad”

Cristian Coto (Lebrija, 1998) propone con su nuevo disco Tierra un estilo distinto de música que alude a los aires de otras naciones sin olvidar las raíces de Andalucía. Ritmos cubanos y mexicanos que fusionan con el flamenco, una falsa evasión que invita a sentir la cultura de dos continentes condenados a entenderse en muchos ámbitos. Bajo el identificable sello de la discográfica Brea Records y con la producción de Miguel Ángel Olivares, su nuevo single Tequila muestra a un artista renovado y con una proyección meteórica.

–¿Qué artista es Cristian Coto? ¿Qué pretende transmitir con su música?

–Sinceramente, a mí lo que me gustaría es seguir siendo fiel al estilo que irrumpe en este disco, en Tierra. Este nuevo trabajo que he realizado consiste en mezclar otros estilos nuevos con el flamenco, que a fin de cuentas es de donde yo vengo. Me gustaría seguir por ahí y hacer cosas nuevas porque realmente creo que hay muchos artistas en España, pero falta esa figura que destaque en la mezcla de los aires latinos y el flamenco. Sería estupendo dejar mi sello a través de esta vía.

–¿Cómo definiría Tierra de forma global?

–El disco está compuesto de un total de seis temas, cinco de los cuales son realizados íntegramente por mí. Todas las canciones tienen un estilo distinto, podemos resaltar tres de ellas que cuentan con una temática más dramática y las otras tres son más alegres, pensadas para cantar y bailar. Algunos temas presentan aires mexicanos, otro cubano… vienen de estilos muy diferentes de otras tierras que congenian a las mil maravillas con el flamenco y, humildemente, creo que eso es lo que hace original el disco, que cada tema es diferente del anterior y el siguiente.

–¿En qué otros cantantes se fijó cuando era pequeño para pensar y saber que quería dedicarse a esto?

–En mi día a día escucho mucha música y muy heterogénea, de todos los estilos, y es por eso que me gustan muchísimos artistas y muy variados. Por ejemplo, si tengo que decir alguno me gustan Lola Flores y Chavela Vargas. Si me tengo que quedar con alguno actual, entonces te diría Cristian Rivera.

–Una colaboración soñada en la que no pueda dejar de pensar.

–Me cautivan diversos artistas españoles de la talla de Pablo Alborán, India Martínez, Vanesa Martín… Todos son increíbles y trabajar con cualquiera de ellos me encantaría, me hace mucha ilusión, En el caso de Lola Flores ya me voy a quedar con las ganas (risas). Me gusta hacer cosas nuevas, es evidente que vengo de la copla y los andaluces mamamos las raíces de nuestra tierra como pocos, pero no me cierro a nada y a lo que venga, siempre que sea una propuesta interesante, me lanzaría.

"Andalucía es una tierra cargada de talento y hay que seguir dándolo a conocer al resto del planeta”

–Va a recibir el premio LGTB Andalucía en noviembre. ¿Qué papel jugáis los artistas a la hora de participar en esta importante lucha social?

–La realidad es esa, que los artistas debemos cambiar la sociedad. Tenemos un papel importante. Nuestra responsabilidad reside en imponer el mensaje. La música es para disfrutar y expresar sentimientos, pero no solo eso. Dejar mensajes en la sociedad es clave, pues la música es el lenguaje universal. Hoy en día es muy importante seguir dando voz al colectivo LGTBIQ, me enorgullece haber compuesto la canción de Julia, haber realizado este tema en apoyo a los transexuales para un corto que se puede ver en Amazon Prime. Recibir este premio es un orgullo y más aún si cabe en mi tierra y defendiendo este tema con el que hay que ir de la mano sí o sí. Ya estamos trabajando en otra banda sonora que contiene un mensaje igual de importante y que pronto se podrá escuchar.

–¿Qué diferencia hay a la hora de realizar un tema cuando va dirigido a una película? ¿Hay que poner especial atención a los sentimientos que se pretenden trasmitir?

–Sí, es diferente. Yo suelo componer cuando me surge, no me siento a componer y ya. Cuando viene la inspiración, básicamente. Voy escribiendo y grabando cosas, pero cuando tuve esta oportunidad noté que es un tema más frágil, con un mensaje más claro y hay que tener más tacto. Compongo mucho en el amor, que suele manar solo. Pero con un cortometraje es diferente, me gustó la experiencia y quiero seguir haciéndolo en un futuro no muy lejano.

–Ganar Se llama copla es uno de sus mayores éxitos. ¿No debería de valorarse más el papel que juega la TV autonómica en la promoción de artistas locales que están empezando?

–Por supuesto. Yo creo que ganar Se llama copla me ha abierto puertas innumerables. Ya cantaba mucho antes, pero es un punto de inflexión. Te conoce toda Andalucía y gente de fuera de las fronteras de nuestra comunidad autónoma, pues Canal Sur se ve fuera de Andalucía también. Da oportunidades a nuevos artistas y se debe de seguir haciendo y apoyando. Andalucía es una tierra cargada de talento y es importante seguir dándolo a conocer al resto del planeta. Yo, por mi parte, no puedo estar más contento de haber pasado por el programa porque me ha permitido hacer lo que estoy haciendo ahora, ser lo que soy hoy.

–¿Y el acento? ¿Estaría dispuesto a modificarlo o suavizarlo al proyectar tu voz ante un público no andaluz?

–Yo defiendo siempre mi acento. Soy de Lebrija, el ceceo está garantizando. En Madrid se me pega otro acento por unos días, pero en cuanto vuelvo hablo como siempre lo he hecho. Eso no lo tenemos que perder, es nuestro y es nuestra forma de hablar. Nadie es más que nadie por su acento, no debemos de cambiar nada, solo expresarnos bien dentro de la riqueza de nuestra tierra. Yo espero no tener que cambiarlo, la ‘z’ va a ir siempre conmigo (risas).

–¿Cuáles son sus próximos compromisos encima del escenario?

–En Navidad abordamos un espectáculo que es una zambombá flamenca, llevamos varios años haciéndola y vamos a estar por toda Andalucía. También estaremos próximamente en Madrid, con el espectáculo Tierra, en el Teatro Soho, que marca el comienzo de nuestra nueva gira. Además, próximamente sacaremos otro single con videoclip y saldrá en todas las plataformas para que todo el mundo lo pueda escuchar.

–Por último, ¿qué espera dentro de muchos años para poder decir que ha tenido una carrera excelente o, al menos, la carrera musical que siempre quiso tener?

–No me autoexijo mucho, simplemente todo lo bueno que venga será bienvenido. Llegar al máximo número de gente con mi música y poco más. La realidad es que me conformo con poder seguir en la música, seguir viviendo de esto y hacer mis canciones. Ya todo lo demás que venga será bien recibido.