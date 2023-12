“Queremos sacar música que dure en el tiempo”

Ángel es el nuevo álbum de Cali y el Dandee, el dúo colombiano formado por los hermanos Alejandro y Mauricio. En 2011 lanzaron su primer sencillo, Yo Te Esperaré, que fue un éxito instantáneo. Han colaborado con reconocidos artistas y esta temporada han participado como asesores de Luis Fonsi en La Voz. Mauricio, además, recibió dos nominaciones en los Latin Grammy como productor.

-¿Máquina del tiempo es una vuelta a las baladas?

-(Mauricio) El sencillo Máquina del tiempo es una vuelta a los inicios de Cali y el Dandee, es una vuelta a las baladas, a cómo hacíamos música hace 10 o 12 años, cuando empezamos. Todas estas canciones van definiendo el reto que teníamos de volver a nuestras raíces. Queríamos relanzar un género más íntimo, sólo con voces y guitarra, para dar un mensaje más puro.

-¿Cómo habéis cambiado desde el éxito de Te esperaré? ¿Qué perdura?

-(Alejandro) Creo que ha sido un camino en el que hemos tenido la oportunidad de experimentar con muchas facetas de nosotros mismos, y obviamente nos hemos vuelto mejores escribiendo, pero creo que el avance está sobre todo en no sobrepensar las cosas y en no coger una canción y someterla a meses y meses de repreguntar y escuchar opiniones, que al final nos llevaba a demorar mucho sacar canciones. Ahora no sobrepensamos las cosas. Tenemos una madurez. Creativamente hemos podido sacar más música, que es lo que quieren nuestros seguidores y la gente que oye nuestra música.

-¿Cuándo surgió vuestra vocación por la música?

-(M.) Desde chiquititos, desde el colegio. Oíamos música en la casa como un hobbie que aún no hemos dejado. Desde que recuerdo, estamos haciendo música. La vocación por la música es de esas cosas con las que se nace. Ha sido un viaje bien natural.

-¿Cómo es vuestra relación con España?

-(A.) España fue el primer país fuera de Colombia que nos regaló poder cantar nuestras canciones en un momento en el que no nos lo esperábamos, en 2012. Llegamos aquí y había muchas canciones de nosotros. Nos hizo mucha ilusión, llegar a un país con tanta historia musical y de arte, nos abrió las puertas de muchos lugares, y coincidió con ese tema de Yo te esperaré. Siempre es muy grato volver. Venimos todos los años y hacemos giras y conciertos, nos encanta su comida, sus localizaciones... Todo.

-¿Con qué tendencia o estilo de la música urbana os identificáis más?

-(M) Siempre hemos tenido problemas con identificarnos con sólo una parte de la música porque sentimos que somos hijos de la balada y de la música pop, y de las letras y las melodías, y por eso escribimos como lo hacemos. Somos unos niños de Cali que empezamos a escuchar reguetón cuando éste empezó a existir y queríamos hacerlo, pero no nos salía porque no sabemos hacer reguetón, sabemos hacer baladas. Esa mezcla rara, de la música que oíamos en inglés, que era hip hop, nos hizo como intentar copiar aquí, aquí y aquí, y salió lo que hacemos nosotros. Creo que somos un género de Pop urbano romántico, te lo podría decir así. Somos gente que hacemos canciones para el amor, para el desamor, y que suena a nosotros.

"Siempre hemos tenido problemas para identificarnos sólo con una parte de la música”

-¿Está siempre bien valorada? Por ejemplo, el reguetón tiene muchas connotaciones negativas

-(M) El género de moda siempre tiene connotaciones negativas. Si le preguntas a tus padres por el rock, tiene connotaciones negativas. Es más, cualquier cosa que esté de moda tiene una connotación negativa. Todos decimos que lo de antes era mejor, que lo de ahora no es tan bueno; eso se va a repetir toda la vida. A nosotros el reguetón nos encanta, nos encanta la música como la que hacemos nosotros y la que no es como la que hacemos nosotros. Disfrutamos mucho la música que se hace hoy en día.

-¿Cuál es el mayor reto que afronta hoy en día un artista?

-(A) Todos sabemos que la música se está moviendo bien rápido. Muchas veces se trabaja para sacar una canción que dura muy poco. Creo que nuestro reto siempre ha sido sacar música que no sea de una semana o de un mes, o de una corriente, que es lo que está pasando ahora, sino tratar de sacar música que dure en el tiempo para acompañar a las personas en los sentimientos más puros, ya sea el amor, el desamor...

-Habéis colaborado con multitud de artistas. ¿Queda alguna pendiente?

-(M) Quedan muchas colaboraciones pendientes pero en el álbum que vamos a sacar no va a haber ninguna. La última que hicimos fue con Omar Montes, nos encanta y la vamos a meter en el álbum, pero va a ser la única porque queremos hacer música nosotros solos. Gran parte de volver a la raíz de Cali y el Dandee tiene que ver con que estén solo Cali y el Dandee. Habiendo dicho esto, nos encanta colaborar y lo vamos a hacer en un futuro. Sólo estamos en una pausa creativa en la que queremos ponernos ese reto de hacer música como antes.

-¿Lo colombiano en particular y lo latino en general está de moda?

-(A) Creo que sí. Lo colombiano tuvo su momento, lo sigue teniendo pero también los argentinos, los españoles... Es como un sube y baja de la música que sale de cada país. Los exponentes nuevos son los encargados de mostrar la música del país al mundo pero cuando se juntan varios de ellos hay una gran corriente de artistas.

-Es conocido vuestro compromiso con las causas sociales. ¿Hasta qué punto la música puede contribuir a lograr mejoras?

-(A) La música siempre ha ido a favor de todas esas causas sociales y de unir a la gente sin importar los momentos difíciles que se estén viviendo. Más allá, en nuestra corta carrera nos han llegado historias de personas que se han visto en situaciones de peligro, de secuestro, de crisis, y nos cuentan que nuestras canciones les han acompañado en esos momentos difíciles, y eso es lo más bonito y lo más grande de la música que hacemos.

-Participáis en el programa La Voz como asesores junto a Luis Fonsi. ¿Os llama la televisión?

-(M) Sí, sobre todo con programas como éste, de entretenimiento y que ayuda a mucha gente. Inspira a hacer arte y a lanzarse por un sueño. Nos encantó que Fonsi nos invitara, en esta temporada hay un talento brutal. Todos somos bien amigos.