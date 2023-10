“Debemos perder el miedo a crear un repertorio sinfónico”

–¿Está la guitarra flamenca cada vez mejor?

–Pienso que sí, que hoy por hoy está en unos niveles impensables hace algunas décadas, con guitarristas de gran categoría y que siguen creando y avanzando en la música.

–¿Y por qué sigue teniendo tan poco protagonismo en muchos espacios?

–Pues no lo sé, supongo que porque los programadores no terminan de apostar por ella pese a que la calidad artística es altísima.

–Usted estrenará en unas semanas su propia composición sinfónica, ¿es el paso que faltaba a los guitarristas flamencos?

–Bueno, creo que hay muchos guitarristas, entre los que me incluyo, que estamos dando pasos en ese sentido, trabajando en crear composiciones sinfónicas propias. Entre todos debemos ir poniendo nuestro granito de arena y empezar a crear obras para orquestas, porque es un repertorio que hoy día no existe. Hace poco Juan Manuel Cañizares sacó un disco propio para guitarra y orquesta y creo que es un camino a explorar porque los grandes auditorios del mundo programan en ese sentido.

–¿Cuántos meses ha tardado en crear una composición de este tipo?

–Más o menos un año. Empecé en abril del año pasado y he terminado la composición hace unos días.

–¿Y qué es lo más difícil?

–Evidentemente, la formación que he tenido que adquirir. Con todo el respeto del mundo, yo había trabajado con orquestas y demás, pero esto no tiene nada que ver. Es un proceso complicado y laborioso porque tienes que adaptar la melodía que tú tienes en la cabeza a cada una de las familias de los instrumentos. Ha sido duro, pero ha merecido la pena, siempre, como digo, desde el respeto.

–¿De qué se compone su nueva creación?

–Son tres movimientos. Se llama ‘Concierto número 1 para guitarra española y orquesta’, porque engloba a la guitarra clásica y a la flamenca. Me he basado en el estilo clásico de concierto, los que nacieron en la época de Mozart para clavecin, piano y orquesta. No quería hacer una suite, sino componerlo yo íntegro, desde lo que toco con la guitarra hasta lo que interpretan cada uno de los músicos.

–Usted ha bebido del conocimiento de Manolo Sanlúcar, ¿le ha influido al componer?

–Sinceramente sí, sobre todo porque él siempre decía que si le encargas a un orquestador determinados conceptos, el resultado final no será el que tú tienes en tu mente. Por eso decidí orquestarlo yo, estará mejor o peor, pero es lo mío.

–Ha podido tocar la gran composición sinfónica de Manolo Sanlúcar, ‘Medea’, tanto con él como en solitario. ¿Qué le ha aportado?

–Muchas cosas. Tuve la suerte de tocar ‘Medea’ desde que tenía 18 años con Manolo, y ya pude trabajar con Leo Brouwer, que es un maestro de la música contemporánea. Desde entonces siempre he tenido ese sueño, un trabajo sinfónico. Es muy duro, porque además de componer, luego tienes que ponerla en pie, con ensayos, incidiendo con los músicos en los detalles y el concepto que quieres transmitir...en fin, es difícil.

–Y lo estrenará en Jerez el 17 de noviembre...

–Sí, lo estrenamos en el Teatro Villamarta de Jerez con la Orquesta Álvarez Beigbeder y con la colaboración de Mercedes Ruiz, David Lagos y el coro infantil del teatro. Además, he preparado el Concierto de Aranjuez, que era otra obra que siempre había querido interpretar en directo. Para mí es un reto en todos los sentidos. Lo he querido incorporar porque se ve la dualidad de las dos guitarras, una creada por un artista clásico como el maestro Joaquín Rodrigo, y otra la que he compuesto yo, que soy un músico que vengo del flamenco. Esa mezcla es bonita verla.

–¿Y qué conclusión saca de este trabajo?

–Sobre todo que se consiguen sacar sonoridades brutales que jamás vamos a lograr con una guitarra o añadiéndole a la guitarra un ensemble, llámese un piano o un contrabajo.

–Usted versionó temas de Pat Metheny y en su último disco, adaptó a su guitarra temas de Beyoncé o de bandas sonoras de Disney. Después de eso, ¿de verdad que le da miedo crear una obra sinfónica?

–Bueno, son cosas distintas y cada una tiene sus complicaciones. El proyecto de Pat Metheny fue muy apasionante porque de algún modo fue la música que había escuchado desde niño, igual que en mi último disco. Esto no tiene nada que ver, es empezar desde cero. Quizás tanto mis compañeros de generación como yo debemos darle las gracias en este sentido a nuestro maestro, José Luis Balao, una persona de la que hemos bebido muchos guitarristas de Jerez y que nos enseñó que además de tocar por bulerías o por soleá, había todo un mundo sonoro en las composiciones de la música clásica, de la música brasileña. Si no hubiera tenido un maestro así, ahora no tendría esas inquietudes.