"Me encanta el vacile"

Sergio Canales (Santander, 1991) luce su zurda de oro en el Benito Villamarín –junto a otro mago como Fekir– desde la temporada 2018-19. Sobresalió en el Racing siendo un mozalbete y rápidamente lo fichó el Real Madrid, donde sólo militó un año. Sufrió un quinario con las tres lesiones del ligamento cruzado en la rodilla y siempre se repuso. De hecho, tras jugar en Valencia y en San Sebastián, disfruta en la avenida de la Palmera de su mejor etapa como futbolista.

–Vengo con un reto: sacarle dos titulares.

–Adelante.

–¿Qué sensación es comparable a ganar una Copa en Sevilla?

–Quizás el debut en Primera. Y jugar con la selección está cerca.

–¿Cuál es el piropo más bárbaro que le han soltado por el triunfo copero?

–Joé. "Te quiero más que a mi padre, que a mi familia".

–Ha sufrido tres lesiones gravísimas de rodilla. Se levanta más que Lázaro.

–El reto en la vida es darle la vuelta a las situaciones cuando estás mal, de bajón.

–¿Llegó a pensar que le había mirado un tuerto o que le habían hecho vudú?

–No, todo pasa por algo y hay que hacer lo que esté en tu mano para salir adelante.

–Igual algún sevillista está pinchando un muñeco...

–No jugaba en el Betis, pero si alguno me está haciendo ahora vudú, de momento me va bien...

–Su primera gran actuación fue una exhibición con el Racing en el Sánchez-Pizjuán con 18 años. ¿Sabe que es la única vez que saldrá ovacionado de ese campo?

–Pues sí, no lo había pensado. En la tele se ve a un padre y un hijo que se pusieron de pie para aplaudirme cuando me cambiaron; no creo que ahora estén muy por la labor, la verdad.

–El colmo de un futbolista apellidado Canales es que su jugada preferida sean los túneles...

–Me gustan mucho, pero soy más de taconazos, es mi jugada favorita.

–Confiese: cambiaría todos sus goles con el Betis por haber asistido a una charla motivacional de Lopera.

–Llevo bastantes y los ha habido muy importantes, pero una charla de Lopera me hubiese dado otra experiencia importante en mi vida.

–¿Es posible que una persona, Pellegrini, haya cambiado la mentalidad de un club como el Betis?

–Ha sido parte del cambio mental, pero la directiva lleva años trabajando y ha dado con una persona muy relevante para lograrlo.

–Me da que le va más su estilo de juego que el de Mourinho...

–Un poquito más, sí, aunque sea en el día a día y en el trato personal.

–Y por el juego.

–Obviamente, pero eso también es cuestión de adaptación de los jugadores. En la vida es muy importante adaptarse a lo que te pongan por delante, pero en el día a día y en lo personal es donde se saca el máximo rendimiento de un jugador.

–Rogelio, Cardeñosa y Gordillo. Varios mitos béticos han sido zurdos. ¿Cabe en esa ilustre lista... Fekir?

–Eso se valora cuando te retiras. Ahí ves si has llegado o te has acercado a ese nivel. Mientras estás en activo no tes puedes comparar con futbolistas retirados y que han hecho historia en un club. A Fekir le queda un camino muy largo y podría entrar por calidad, claro.

–Si los espías rusos accedieran al teléfono móvil de Joaquín...

–Encontrarían chistes, mucho baile y mucha guasa.

–¿Contará alguien lo que pasó en el túnel de vestuarios en el derbi del palo o lo que ocurre en Las Vegas se queda en Las Vegas?

–Me encantaría que se contase, aunque no sé quién.

–Usted.

–Yo de momento no, igual cuando me retire.

"Los vestuarios de los grandes son más de ir a tu bola; en el Betis somos una familia en todo momento"

–Tiene 31, 15 más de los que necesitaría para que Luis Enrique lo llevase a Catar.

–Intento mejorar algunas cosas que sé que debo para poder ir y ser constante. Intentaré hacer lo que esté en mi mano para ir.

–Cuentan que las estrellas del Madrid se burlaban de Karanka por ir a entrenar en chándal. ¿Hay que tener la piel muy gruesa para sobrevivir en los vestuarios de los grandes?

–Son vestuarios muy diferentes, más de ir a tu bola en el día a día. En el Betis somos una familia en todo momento y en esos vestuarios tienes que ser muy fuerte mentalmente.

–Cuida muchísimo la alimentación. ¿Por qué no le ofrece el número de su nutricionista al ex sevillista Gnagnon?

–Mi nutricionista ya es famosa y en internet puede encontrarla sin problemas.

–Su mujer ha abierto un gimnasio y usted es un machaca. ¿Se asomará?

–No, iré algún día libre y ya. Pero tengo que descansar un poquito, que me voy haciendo mayor.

–Una idea para cuando se retire: monte un dúo cómico con... Quique Setién.

–Dicen que los cántabros y los norteños somos secos, pero no me considero así. Adoro las bromas, me encanta el vacile y meter pullas a la gente. Tengo un humor bastante negro... o verde.

–¿Y Quique Setién?

–Lo tiene, pero es de otra generación. Es abierto y cercano, aunque no tan bromista como Joaquín.

–¿No debería haber una estatua de Ballesteros en cada aldea montañesa?

–Es el deportista más importante de la historia de Cantabria y de los mejores de España y del mundo. Es un ilustre y prácticamente debería tener una estatua en cada calle porque nos ha dado mucho nombre.

–"Vivo cojo y con dolores diarios". ¿Es Rafa Nadal un superhéroe?

–Es el deportista más importante del mundo, es el techo como persona y como deportista. Es un ejemplo, una motivación, lo ves competir cojo perdido en la pista y es brutal. Cada uno tiene su umbral del dolor. Tengo épocas todos los años de decir “no sé cómo voy a jugar hoy” y al final lo acabas sacando. Es muy mental.

–Si no come porquerías ni bebe alcohol, habrá estado a dos velas en la Feria...

–Sólo di una vuelta porque jugamos lunes y sábado. El ambiente me encanta y cuando me retire tendré tiempo de sobra para disfrutarla como se merece.

–Y no ha bailado.

–Bailar poco. Acabé el lunes tieso perdido tras jugar en Getafe y llegué al sábado con pinzas, así que como para meter algo más.

–Es muy de la NBA. ¿Doncic es el Messi de las manos?

–Pienso que hay muchos Messis de las manos, es una gozada verlo, me encanta.

–Se quedó sin luna de miel por lesión y su mujer fue con la madre. Habría sido peor ir usted con su suegra.

–El viaje con tu madre es mejor que con tu suegra, pero soy un afortunado porque mi suegra es de quince.