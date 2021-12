"Sólo he trabajado nueve días por cuenta ajena"

Manuel Agudo (Sevilla, 1982) tiene tres hijos y la firme intención de que "trabajen en algo relacionado con la tecnología". Es un firme defensor de la digitalización y el emprendimiento. Dos palabras que lleva practicando desde que terminó sus estudios informáticos de Formación Profesional hace 17 años. A partir de ese momento, se dedicó a probar y probar hasta haber dado con un proyecto que explica en pocas palabras: "Es el Netflix de la formación digital". Se llama Open Webinars

-Es usted un ejemplo de emprendimiento.

-Nunca he trabajado por cuenta ajena. Sólo nueve días en el McDonalds. Cuando salí de mis estudios de informática surgió la oportunidad y montamos la primera compañía. No fue algo premeditado. Esa senda me ha llevado hasta dónde estoy ahora.

-¿Ha sido un camino fácil?

-Los primeros diez años fueron bastante complicados y muy duros. Cometimos todas las equivocaciones posibles. De esos fracasos se sacan muchos aprendizajes y eso ha beneficiado al proyecto actual. Eso te hace buscar respuestas y referencias positivas en otros emprendedores. Gente que tiene las ideas más claras. Un elemento clave para mí es la cultura de la compañía.

-También es mentor en Andalucía Open Future, la aceleradora de empresas, más conocida como El Cubo.

-Yo entré en el ecosistema de El Cubo participando en un evento: StartUp Weekend. Aquel día presenté una idea, montamos un equipo y ganamos. Conocí a otras personas con las misma inquietudes. Cuando montamos Openwebinars participamos en el proyecto como acelerada y quisimos ayudar a otros proyectos igual que hicieron con nosotros. Hemos sido acelerados y ahora ayudamos a acelerar.

-¿Goza de buena salud el emprendimiento digital en Andalucía?

-En 2013 no había mucho. Ahora no tiene nada que ver. Hay mucho proyectos compitiendo y generando una base talento importante. Hemos creado la asociación Andalucía Founders, en la que hay fundadores de compañías con hayan facturado un millón de euros o hayan generado una inversión de ese importe. Entidades ya consolidadas para ayudarnos entre nosotros y a los que están arrancando.

-Hablemos de su proyecto, ¿en qué consiste?

-Es una plataforma de desarrollo de talento tecnológico. Cada vez es más necesaria. Según los estudios, en 2030 el 80% de las profesiones no existen actualmente y estarán vinculadas a la tecnología. Van a aparecer muchos puestos y desaparecer otros tantos. Por eso, tenemos que adaptarnos al mercado. Y para eso, estamos ayudando a desarrollar habilidades para la transformación digital. Es decir, dar formación a empresas.

-¿Se refiere a la brecha digital?

-Cada vez el mundo es más tecnológico. Los que no tienen habilidades están excluidos. Te quedas fuera de muchas cosas. El 5G va a permitir conexiones más rápidas y mayor acceso a la información. Quienes no se suban a este carro, se quedarán fuera. Y los que hagan buen uso, avanzarán de forma más rápida y tendrán buena posición.

-¿Esto debe cambiar la forma de formar a las próximas generaciones?

-La tecnología requiere de una continua actualización. Ya se acabó eso de estudiar algo en un momento de tu vida y te colocas en una profesión para toda la vida. El mercado va a ser cambiante y lo que no va a cambiar es que todo va a seguir cambiando. Hay que transformar un talento obsoleto en otro útil. En muchas empresas hay necesidad de talento tecnológico. Esto es un problema estructural, no coyuntural. El coronavirus ha acelerado este aspecto y las empresas más digitales han pasado mejor la pandemia. Lo que sí aseguro es que nunca es tarde para entrar en tecnología.

-¿Esto evitará que muchos jóvenes tengan que seguir buscando oportunidades en el extranjero?

-La persona que trabaje en tecnología podrá decidir dónde quiere vivir. No sólo por trabajar de manera remota, sino porque aquí habrá oportunidades. Las barreras se han roto y los dos núcleos tecnológicos, Madrid y Barcelona se han multiplicado en otras ciudades. Aparte, vienen empresas de fuera a por nuestros trabajadores, que están muy bien formados.

-¿La educación reglada ayuda a esto?

-Hay diferencias entre la formación oficial y lo que pide el mercado laboral. Por ello, hemos creado un programa de becas para estudiantes de último año de formación profesional y universidad. En 2018 lanzamos 3.700 y hoy son más de 15.000. En total, se han beneficiado de ellas más de 45.000 jóvenes, que han podido disfrutar de nuestro catálogo de 600 cursos de forma gratuita. La mayoría provienen de institutos públicos, en los que también ayudamos a los profesores, que son quienes tienen que buscarle las prácticas cuando van terminando.