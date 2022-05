“Vivir de la música exige más esfuerzo que sólo tener talento”

Convertir el sueño de vivir de la música en realidad para muchos es el empeño de Daniel Aragón Rodríguez (San Fernando, Cádiz, 1973). Tras una larga trayectoria como director de radiofórmulas en el Grupo Prisa, fundó Dani Aragón Agency, compañía que se dedica a la formación, fundamentalmente digital, para que artistas, productores o representantes conviertan en exitoso un proyecto musical. Con miles de seguidores en redes sociales, es autor del libro La nueva fórmula para vivir de la música, que ha autoeditado.

–¿Se puede vivir de la música fuera del circuito oficial de las discográficas?

–A ver, como poder se puede, pero es sumamente complicado. Hay un estudio que dice que el 95% de los artistas que lo intentan no lo consiguen y arrojan la toalla antes de los cinco primeros años. Para poder hacerlo hay que innovar. Y te tienes que salir un poco de lo que hace la industria.

–Se podrá cuando usted ha dedicado su principal tarea profesional a ayudar a otros a lograr su sueño de vivir de la música, ¿no?

–Claro. Y esa es mi misión. Decirle a aquellas personas que buscan este propósito de que hay nuevos caminos, nuevas fórmulas. Hay nuevas hojas de ruta y nueva visión, que es lo importante. Con la llegada de las tecnologías todo está cambiando.

–¿Tomó este camino porque tras muchos años como directivo de musicales en uno de los principales grupos de comunicación en español descubrió que había demanda de gente que estaba perdida y que valoraba mucho cualquier ayuda para lograr este sueño?

–Totalmente. Y la sigue habiendo. Hay un paradigma donde, como decía antes, hay poca solución. Pero sí que es cierto que la mayoría de las personas que lo intentan tratan de imitar a las compañías multinacionales y los grandes artistas. Y por eso hay un porcentaje tan alto que fracasa en el intento.

–¿Hay que hacer un planteamiento alternativo?

–Hoy hay nuevas oportunidades y más democracia. Pero sí que esto exige que haya más profesionalización en el proceso. Hay que conocer el territorio, dejar de improvisar e invertir sobre todo en conocimiento. Para que, a partir de ahí, el talante y el talento vayan dados de la mano.

–Empezó sobre todo en el ámbito on line y se convirtió en un influencer de quienes quieren hacer de su carrera musical un modo de vida. Y ahora, sin embargo, convoca eventos presenciales.

–Sí. Estamos en una época donde el público anda un poco saturado de pantalla. Con síndrome de Zoom o de Skype. Y yo creo que el público ahora lo que necesita es contacto directo, cercanía. Este tipo de eventos en vivo llevo dos años sin hacerlos. El primero es precisamente ahora en Madrid.

–Los va a hacer no sólo en España sino también en América, ¿no?

–Así es, son eventos de tres días de formación y transformación. El primero que hacemos es en Madrid. Y vamos a hacerlos en México DF, Medellín y Miami en este 2022. El propósito no es más que estar cerca de la gente que quiere vivir de la música, que es inconformista y apuesta firmemente por este sueño. Y sobre todo demostrarle que se puede.

–¿Está sólo dirigido a artistas o también a representantes, productores?

– Está dirigido tanto al perfil creativo, que es el artista, el músico o el productor, pero también al tejido más empresarial, que necesita igualmente una nueva visión. Porque, tras la pandemia, se han acelerado mucho los procesos. Muchas agencias y empresas importantes se han ido al traste. Me dirijo a toda aquella persona que tenga un proyecto musical en sus manos.

“El 95% fracasa en el sueño y lo deja en menos de cinco años, yo doy herramientas para lograrlo”

–¿Su método tiene resultados, hay ejemplos de éxito?

–Claro, por supuestísimo. Esto es lo que le da valor y por eso sigo teniendo recorrido y generando impacto en las personas que me pueden llegar a seguir. Voy siempre arropado de muchísimos casos de personas, de cualquier lugar del mundo, que en algún momento han estado conmigo en algún tipo de programa o de contenidos que genero de manera gratuita y que han experimentado transformación en cualquier ámbito y aspecto.

–¿En qué hay que formarse y en qué hay que transformarse?

–Hay que formarse en conocer el territorio que deseas pisar, para no verse obligado a improvisar. Y la transformación radica en que todo proceso requiere de una acción. Tú puedes aprender lo mejor que yo te pueda dar, pero si luego no pasas a la acción no hay transformación. Entramos en una era donde hay que dejar de improvisar para actuar.

–¿Las redes sociales juegan un papel importante en esta manera nueva de hacer las cosas?

–Es importante, pero ahora mismo lo más determinante es tener un concepto híbrido donde lo presencial y lo digital pivote como un partido de tenis.

–Su experiencia la trasladó también en el libro La nueva fórmula para vivir de la música, que ha estado en Amazon entre los más vendidos en el ámbito de libros económicos.

–Sí. Estuvo varios días en el primer puesto en categorías tan importantes como economía y empresa y, por supuesto, en la de arte. El libro no es más que otro vehículo para darle luz a todas esas personas que están perdidas en el mundo de la música y afortunadamente está llegando a muchísima gente de diferentes países del mundo, y no sólo por Amazon.

–Desde mi perspectiva, quizá equivocada, no todo el mundo puede triunfar. No se puede pensar que todos debemos ser estrellas en nuestro ámbito. ¿Cómo maneja esta frustración? Porque no todos a los que dirige su formación y transformación lograrán el éxito que a lo mejor ansían.

–Hombre, por supuesto. Es una muy buena pregunta. Yo eso lo dejo claro. Puedo dar un conocimiento que te va a hacer falta para atravesar ese camino, pero evidentemente la responsabilidad es de la otra parte. No todo el mundo puede vivir de la música o tener éxito en una compañía. Aunque sí que es cierto que hoy en día, para mí, la cultura del esfuerzo es más importante que, en este caso, el talento que se pueda tener. Si tú te esfuerzas, adquieres conocimiento y te pones en acción, pues es muy probable que consigas mejores resultados que si únicamente te agarras al talento.