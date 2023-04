“Nuestro 30 aniversario será historia del rap español”

Óscar 'Acción' Sánchez y Saturnino 'Zatu' Rey no se entienden el uno sin el otro. Su ensamblaje se basa en ritmos y versos. Este matrimonio musical, que celebró sus bodas de plata en 2019, vuelve a invitar a sus fieles seguidores para conmemorar el 30 aniversario del grupo. Un concierto que se celebrará el 22 de junio de 2024, en el marco del Icónica Fest, en el Estadio de La Cartuja (Sevilla). En cincos horas vendieron 18.000 localidades y hoy a las 12:00 horas, los amantes del género podrán adquirir nuevas entradas para presenciar un encuentro histórico.

–Inkebrantables es un auténtico cóctel sonoro. ¿Cómo ha sido el proceso de dar forma a un trabajo tan ecléctico?

-(Óscar): Nuestra idea después de Redención era sacar singles. Pero somos personas productivas, se nos iban acumulando los temas. Inkebrantables ha surgido de todos esas canciones que hemos ido grabando.

-(Zatu): En los discos todo se complementa y una época queda reflejada. Se entiende el mensaje de una canción escuchando otra. Es como un diario. Los dos últimos discos se han creado completamente en el estudio. Óscar me pone los ritmos y yo trabajo las letras estando el delante. Los dos estamos abiertos a cambios desde que se empieza. No llego yo y tengo que meter mi letra de forma forzada en una instrumental.

-(Óscar): Yo tengo un boceto de lo que será el ritmo para complementar lo que el trabaje. Es mejor complementar después de que se graben las voces. Si le doy un ritmo concreto, le limito a eso.

–¿Cómo ha conseguido ensamblar tantos estilos en este disco?

-(Óscar): Me he dejado llevar por la intuición. Como tengo un método de trabajo, llamémosle de fusión, que tengo bastante interiorizado, no me cuesta crear diferentes atmósferas y juntarlos para crear un ritmo. Me resulta más natural que otras cosas que fuerzo. Fusionar cosas es lo que me gusta, pero en este trabajo he ido haciendo ritmos y le iba comentando a Zatu las sensaciones, los tonos y los sentimientos que me iban transmitiendo. Creo firmemente en mi intuición.

–Es evidente la evolución en cuanto a temáticas. ¿Qué ha querido contar en este álbum que no hayas expresado en otros?

-(Zatu): Redondeo mucho en torno a ciertos temas. Pongo el objetivo desde otro prisma, pero redondeo. Creo que puedo hablar de lo mismo que ya he hablado, aunque lo hiciera en mi juventud, pero ahora puedo hacerlo desde otro punto de vista. De cómo vivía, de cómo era yo y cómo era la sociedad. Escribo del yo de hoy y mirando mucho atrás. Cuando las personas llegamos a esta edad, uno tiende a recordar. Sin embargo, nunca pienso que todo fuera mejor antes. Me gusta más una película, o la música hecha hoy. No tengo esa añoranza. Pero al escribir si siento que he perdido mucho tiempo en mis malabarismos, en ese pique ficticio que hay en el rap. Hoy pierdo como mucho una frase o dos de las que tenga la canción.

–De una forma más velada o más clara suele cantar a la muerte, como en El blues del condenado. ¿Es un tema que le atormente?

-(Zatu): Sí. Me doy cuenta cuando me lo dices, o cuando miras atrás y notas que siempre le estás dando vueltas a estas cuestiones. Es algo que me ronda, porque con 46 años, sé que he pasado la mitad de mi vida. Tal vez sí tenga esa percepción de que puedo la muerte ver ahí. Que puedo morir de un infarto, por ejemplo. Me ronda la idea, sí.

Analizamos lo que está pasando para absorber lo que nos rodea. Vemos qué está triunfando y por qué

–Otro tema que vuelve a abordar es el de un emigrante en Madrid. ¿También le obsesiona esta idea?

–(Zatu): En 1999 nos propusieron ir a Madrid y estuvimos allí un mes grabando el disco. Pero nosotros estamos muy orgullosos de trabajar con gente de nuestro barrio, de dar empleo a las personas de nuestro alrededor. Lo de los aniversarios podríamos hacerlos en Madrid y llenar más,

–Canarias está muy presente en el disco.

–(Zatu): Hay tres colaboraciones.

–(Óscar): Sara Socas estaba grabando conmigo y surgió en el estudio, porque nos encanta lo que hace. Nos gusta mucho lo que hace Bejo y nos hacía ilusión grabar un tema con el. David Sainz está cerca, es nuestro amigo y también se lo dijimos.

–Hacéis gala de que mucha gente joven van a vuestros conciertos.

-(Óscar): Creo que es porque hacemos música atemporal. Parece una tontería, pero la música de hoy está filtrada y yo intento hacer filtros para que la gente joven piense que se encuentra en un sitio conocido. Intentamos estar al día. Analizamos el panorama y tratamos de absorber lo que nos rodea para sumarlo a lo nuestro. Vemos qué está triunfando y por qué.

-(Zatu): Pero es raro. Siempre digo que los jóvenes están viendo al tío Paco. Al final están delante de un hombre mayor, de 46 años, con la perilla blanca. Pero abordamos temas normales para un abanico de personas muy grande. Todo lo que radica a SFDK es nuestra alianza. El es un genio en la música y siempre busca algo nuevo. Yo le sigo, me gusta lo que hace y que me ponga a prueba. Ese es nuestro secreto.

–No hacéis caso a los puristas del rap que piensan que el género ya no es como antes.

-(Óscar): El rap ya no es como antes desde 1993.

-(Zatu): Es el eterno debate. La escena ya está en mano de los jóvenes, pero nuestros pasos ahí quedan.

–¿Se puede sobrevivir a la era del single?

-(Zatu): Totalmente.

-(Zatu): Nosotros podríamos vivir exclusivamente de sacar singles.

-El año que viene celebráis el 30 aniversario del grupo en el Estadio de la Cartuja y sois el primer grupo de hip-hop que consigue este hito. Las expectativas son altas.

-(Óscar): Las expectativas las pusimos nosotros mismos con el 25 aniversario. El listón es alto. Queremos dar un show como nunca se nos ha visto.

-(Zatu): Desde que pasó ese concierto, ya estábamos pensando en el 30 aniversario y cómo podíamos enfocar el espectáculo. Hay que superar el listón.

-El 25 aniversario se celebró en Sevilla y la fórmula se repite.

–(Óscar): Después de ese concierto yo pensaba que era lo máximo a lo que habíamos llegado en nuestra vida profesional.

–(Zatu): Esto es muy emocionante. Nos hace mucha ilusión, aunque no se llene.

–(Óscar): Es histórico que un grupo de rap presente un espectáculo en un estadio y, en cierto modo, es una responsabilidad. Es un paso importante para nosotros, para todos los compañeros y para la historia del género en español.

-El sold out se colgó pronto y volvéis a sacar remesa de entradas. Sois los Red Hot Chili Peppers del rap patrio.

–(Zatu): Es super extraño. Ahora es nuestro mejor momento. Los últimos discos nos han puesto en una etapa muy dulce. Parece que cobra algo de sentido eso de insistir. El momento bonito de la carrera nos ha llegado a los 30 años. Nos da mucho miedo aventurarnos.

–(Óscar): No pensábamos que se iban a vender 18.000 entradas en seis horas como pasó hace dos semanas. Para nosotros es muy fuerte.