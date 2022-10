“España siempre fue un buen sitio para los mundialistas”

–’De Scarone a Griezmann’, un título muy sugerente...

–Sí, con ello he querido hacer un recorrido entre todos los campeones del mundo que ha habido en la liga española. Scarone fue el primero en venir a España, ya que fichó por el Barcelona tras ganar el mundial de 1930. Y el último he puesto a Griezmann, que ganó el deRusia en 2018, aunque en ese equipo también podría haber puesto a Varane, Areola o Lemar. De todas formas, estuve a punto de cambiarlo por Mbappé, lo que pasa es que al final no fichó por el Real Madrid.

–¿Y cómo surge la idea de hacer un libro con todos estos datos?

–Como soy coleccionista, hace año y medio mientras consultaba los álbunes y con el mundial a la vuelta de la esquina, surgió la idea de hacer un repaso a todos los campeones del mundo que han venido a la Liga española. Ha habido 93 en total, y la verdad es que seguramente de muchos de ellos, no nos acordamos.

–¿A quién se refiere?

–Bueno, jugadores como Trobbiani, que jugó en el Elche y que fue campeón del mundo en el 86, jugando incluso la final. También otros como José Luis ‘Tata’ Brown, que jugó en el Real Murcia o Luis Alberto Islas, que jugó en el Logroñés y en el Atlético de Madrid, y que fue el portero titular de Argentina en el mundial del 94. Esos son los menos conocidos, pero hay otros como Petit, Deschamps o Lizarazu que también pasaron por nuestro país y apenas lo recordamos.

–El Real Murcia, el Elche, el Logroñés...Es algo impensable ver a jugadores de este nivel en equipos modestos, ¿verdad?

–Está claro que el fútbol de hoy no admite esto, porque los equipos modestos no pueden competir con clubes de las ligas inglesas, americanas o árabes. Ver a jugadores como Trezeguet, cuando fichó por el Hércules, o Salenko, que estuvo en el Logroñés y fue incluso bota de oro, es algo que hoy sería imposible.

–El libro está dividido en varias partes....

–Sí, en principio se hace un recorrido por todos los campeones del mundo que ha tenido cada equipo, después hay otro apartado con campeones del mundo que han jugado en España y han metido goles en una final, como el caso de Breitner, que marca en las final del 74 y en la del 82; otro con futbolistas que en el momento de ser campeones del mundo pertenecían a un equipo español, porque hay algunos que vinieron antes y otros después. Por ejemplo, Valdano fue campeón siendo jugador del Real Madrid. Finalmente, he hecho un listado con los jugadores que han jugado en España y han sido botas de oro, como Kocsis y Lineker, que jugaron en el Barcelona, o James Rodríguez en el Real Madrid yRonaldo Nazario.

–Ha hablado usted de jugadores, pero también han venido entrenadores...

–Claro, en el libro cuento tanto a los que han venido a la Liga como jugadores y como entrenadores. Por ejemplo, el último ganador de un mundial que ha venido a España ha sido este verano Gatusso. Ocurre algo similar con Heynckess, que fue campeón en el 74, no vino como entrenador y no como jugador.

–¿Ha encontrado muchas curiosidades?

–Sí, cosas que te llaman la atención, como que el Éibar ha tenido a tres campeones del mundo, Xabi Alonso, Silva y Fernando Llorente, o que el Logroñés ha tenido a dos, Ruggeri e Islas. También está el dato que supuso el fichaje de Maradona por el Sevilla, que pasó de los 26.000 a los 42.000 socios. Yo siempre digo que este es un libro para tertulia, de abrirlo y decir, ‘¿te acuerdas de Joel que fue campeón del mundo con el Valencia? ¿O de Viola?’.

–Resulta curiosa la ilustración del mismo...

–Sí, como soy coleccionista, he considerado que los cromos eran la mejor manera de ilustrarlo. Hay muchos actuales, de temporadas recientes, pero también los hay de los años cincuenta como Britos, que jugó en el Real Madrid oVavá, en el Atlético.

–¿Algún pronóstico para este mundial?

–Las estadísticas hablan de Brasil, pero siempre hay que dar a Francia y Argentina, sin olvidarnos de España, que es capaz de lo bueno y lo malo.