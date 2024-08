“Muy pocos autores pueden vivir de la literatura en España”

–¿Qué tal está funcionando Proyecto Overmind, su nueva novela?

–Muy bien. Las primeras reseñas que están llegando por todas las plataformas de opinión de España son buenísimas, así que muy contento con la acogida. De hecho me dicen que muchas personas están leyendo Proyecto Overmind sin haberlo hecho antes con Proyecto Zero, algo normal también porque soy un autor desconocido y mucha gente me está conociendo ahora con la segunda entrega. Como he hecho proyectos independientes, dentro de un mismo universo pero que no tienen un orden cronológico, me viene bien.

–O sea que incluso está percibiendo un relanzamiento de su primera obra.

–Esto pasa a veces y en mi caso ha ocurrido así. En el mundo editorial tantas novedades van enterrando a los más antiguos, pero el lanzamiento de Proyecto Overmind ha hecho que vuelva a editarse Proyecto Zero y se ha colocado muy bien en las listas de los más vendidos.

–¿Cómo llega a la aventura editorial?

–Yo había querido escribir desde siempre. Empecé con algunos relatos, pero mi primera novela larga fue Proyecto Zero. No me plantee en ningún momento enviarlo a las editoriales, porque había leído muchas entrevistas con autores consagrados que decían que ni contestaban. Estuve investigando y había la opción de autopublicar en Amazon, y es lo que hice con el primero en diciembre de 2021. Empezó a funcionar, se hizo bola de nieve, a estar muy bien colocado en los ránkings y a ser tan visible que Suma, una gran editorial, me contacto. Me dijo que querían leer el libro y ver si lo republicaban y editaban el segundo. Al final les gustó y ahí estamos.

–¿Cuál es la fórmula del éxito?

–No sé muy bien por qué se hizo tan visible en Amazon. Leí una entrevista en la que se decía que se publicaban más libros que lectores había en España, así que no sé muy bien cómo fue pero el caso es que el libro destacó. Y esa ha sido la clave para que una editorial quiera al menos leer mi historia.

–¿Siempre tuvo claro que quería tirar por la novela de suspense científico, casi novela negra pero sin guardar esos cánones tan marcados?

–Siempre lo tuve en la cabeza, posiblemente porque es el género que más leo ahora, un género rápido, los libros se acaban en tres o cuatro días, de seguido. Aunque debo reconocer que me encanta el género histórico, Ken Follett, Julia Navarro… siempre he querido escribir una novela histórica, pero es verdad que la investigación que requiere meterte en la época y cuidar de cada detalles es más complicado. Mis novelas son muy actuales. Necesitan información porque, por ejemplo, Proyecto Zero sucede en la pandemia y el protagonista es un neurocirujano, pero ya no es meterte en otro momento histórico, que hay que contrastar mucho. Lo que más controlo es este género, pero no descarto escribir una novela negra histórica.

–¿Está trabajando en algún otro proyecto?

–Sí, estoy metido en una historia estilo Agatha Christie en la que todos son sospechosos. No puedo adelantar mucho porque el proyecto aún está verde, pero va bien. De todas maneras en esta saga aún queda otra historia del universo de la organización secreta de científicos que lleva a cabo experimentos con humanos.

–¿Le ha supuesto más tensión escribir Proyecto Overmind sabiendo ya la buena acogida que había tenido Proyecto Zero?

–Ha sido más sencillo relativamente, porque con la primera novela es muy de prueba y error, no sabes si esto va a funcionar o no. En esta, aunque el proceso de corrección es lento, ya tienes más controlado qué funciona y qué no en la novela, y como el universo está creado, las personalidades de los personajes, la organización, su objetivo… facilita un poco el trabajo del escritor.

–¿Se puede vivir de la literatura?

–Uff… Se puede vivir pero es algo que está al alcance de muy pocos. Hay escritores consagrados que no sólo viven de la literatura. Es que salen muchas novedades al mes. Es difícil tener las grandes tiradas, ventas de hace 15 años. Ha habido fenómenos que se han hecho virales y una vez están en la rueda vas a vender muchísimos libros, pero es verdad que es difícil llegar ahí porque hay menos de 50 personas en España que viven de la escritura. Si algún día llega, bienvenido, pero en mi caso me gusta porque me encanta escribir, y también que me lean, aunque no me pueda dedicar en exclusiva a ello.

–¿Algún referente que le haya marcado en su carrera literaria?

–Tengo varios, por ejemplo me gustan mucho Dolores Redondo, Juan Gómez Jurado, Eva García Sáenz de Urturi… y a nivel internacional, Stephen King, John Grisham, Dan Brown, que cambió a un estilo más directo e introdujo elementos científicos como hago yo en las novelas. En mi caso intento llevarme estos temas que se debaten hoy día de avances científicos, la Inteligencia Artificial, los chips cerebrales, a una novela y ver como reaccionan los personajes.