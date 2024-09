Carlos León Álvarez: “Siempre que puedo le hago un guiño a mi tierra”

Nacido en Jerez en 1981, el gusanillo de la actuación comenzó en el instituto, con su profesora Elisa. Luego Carlos León ya pasó a la figuración en óperas del Teatro Villamarta. Tuvo una empresa de animación infantil hasta que se marchó a Madrid a formarse en cine y televisión. Ha trabado junto a la dirección en ‘Sin tetas no hay paraíso’, ‘La chica invisible’, ‘La maniobra de la tortuga’ con el jerezano Juan Miguel del Castillo, ‘Toy Boy’, ‘Valeria’, ‘Pasaje de vida’ y ‘Nieve negra’, entre otras muchas. Ahora es director en ‘4 Estrellas’. Le gusta mucho el flamenco y tiene dos hijas.

Pregunta.–¿Por qué el cine?

Respuesta.–La pasión por el cine la tengo desde niño, desde que veía ‘Los Goonies’, ‘Regreso al futuro’, que la vi en el cine en Jerez con mi madre y me quedé fascinado. Siempre me ha gustado el cine, el teatro también, que empecé haciendo en el instituto. Luego ya pasé a figuración en el jerezano Teatro Villamarta. Poco a poco fui formándome en cine y en teatro en Madrid, donde tenía un amigo que me animaba a ello y donde siempre quise ir para aprender más.

P.–Y allí que se fue con 23 años...

R.–Sí. Tenía unos ahorros y me marché a Madrid. Empecé de meritorio, sin cobrar nada y así comencé a buscarme la vida. Fui aprendiendo el oficio hasta que ya me empezaron a contratar en una serie, luego en otra, primero como auxiliar, luego ayudante de dirección, después como coordinador, luego diriges alguna secuencia... Y ya el paso como director me lo han dado en ‘4 Estrellas’, de la que yo era coordinador, y he dirigido 15 capítulos. Me lancé con miedo pero con ilusión.

P.–¿Ha continuado con su faceta de actor?

R.–Bueno, siempre intento hacer algún cameo, y los actores, cada vez que les dirijo, y si no puedo explicarme bien, mi mejor forma es haciéndolo. Me ven cómo lo hago y me animan a que actúe (ríe). Pero en cada serie que estoy hago algún cameo porque me gusta. Mis inicios fueron en la actuación. De hecho, cuando era pequeño yo pensaba que iba a ser actor y me empecé a preparar en ello hasta que al final la vida me ha ido llevando hasta la dirección, algo que me encanta también. Además, como director, aunque yo tenga las ideas muy claras, me gusta darles también libertad a los actores en su interpretación.

P.–¿Cómo se siente en su estreno como director?

R.–Me sentí muy bien. Me llegué a preguntar incluso ¿qué hago yo aquí? Yo al director, cuando empecé, lo veía como un dios y ahora estoy yo aquí dirigiendo. No creía que fuese capaz de hacerlo. Pero después de 20 años trabajando en esto... creo que lo he hecho bien (ríe). Ha sido duro, pero gratificante. Ahora ya no quiero hacer otra cosa.

P.–La satisfacción sobre todo de haber empezado desde abajo...

R.–Exacto. Nunca he tenido como meta dirigir, pero con el trabajo es verdad que las cosas llegan.

P.–¿Y ahora sí tiene metas?

R.–Sí (ríe). Ahora quiero continuar dirigiendo. No es fácil, y menos teniendo sólo una serie, pero ya cuento con bastante bagaje en el medio y he trabajado para muchas productoras, así que me conocen.

P.–¿Qué proyectos tiene a la vista?

R.–Tengo uno en Madrid, sí, del que no se puede hablar mucho todavía... como a mediados de septiembre. Ya daremos más detalles.

P.–Como jerezano, ha hecho algún que otro guiño a su tierra en ‘4 Estrellas’.

R.–Sí. Siempre que puedo, pues lo hago. En este caso, una de las protagonistas bebe una copa de jerez. Es en el capítulo 210, de la tercera temporada, titulado ‘Recuerdo desbloqueado’. Estoy trabajando en Madrid, pero no me despego de mi tierra porque vivo en Jerez los fines de semana. Entre dos tierras. Vivir en Madrid con hijos es duro. Allí me dedico prácticamente al trabajo y cuando vengo los fines de semana casi que no tengo tiempo de ver cine, veo más Clan TV con mis hijas (ríe). Pero mi hobby es el cine y mi familia.

P.–Ha tenido que irse fuera a trabajar...

R.–Sí, aunque en Sevilla he hecho varios proyectos, en Málaga, pero en Madrid tengo una continuidad todo el año y hay más oferta. Aunque en septiembre-octubre viene una serie por esta zona, Conil, Zahara..., pero ya tenía otro proyecto apalabrado.

P.–Desmonte algunos mitos sobre actores, directores de cine y tal.

R.–Alguien me dijo en su día que creía que cuando fuese actor no iba a estudiar más, y al serlo se dio cuenta de que estudia más aún que cuando cursaba la carrera. Y es que, no sólo tienen que formarse continuamente para seguir creciendo, sino que deben estudiar diariamente las secuencias que tienen que rodar al día siguiente. Otro mito de los actores es que son millonarios. Los hay, pero son una minoría, y en España menos aún. Es verdad que tienen un sueldo mayor a la media, pero también suelen tener rachas en la que trabajan mucho y otras en las que nadie les llama. Y de los directores, puede ser el que solo trabajamos en el momento de la grabación, y no es así. Hasta llegar al momento de grabar la secuencia hemos tenido que hacer un trabajo de semanas de preparación con los guiones, y al terminar la jornada de grabación solemos repasar las escenas del día siguiente. Al terminar el rodaje de los capítulos aún queda el proceso de supervisión del montaje de las escenas. Una cosa que la gente cree es que los directores de televisión no son tan talentosos como los de cine. Sin embargo, muchos directores de televisión son muy creativos y con mucha experiencia y algunos han hecho la transición exitosa entre la televisión y el cine.