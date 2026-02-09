Carlos Rivera, cantante: “Si tienes miedo a amar, también tienes miedo a vivir”

Ha celebrado dos décadas de una trayectoria que empezó interpretando a Simba en el musical de El Rey León, en la Gran Vía madrileña. Carlos Rivera (Huamantla, México, 1986) tiene como objetivo abrir las fronteras de la cultura mexicana a través de la música. Dar una vuelta de tuerca a los sonidos de raíz y reivindicar la celebración de la vida y de la muerte. Visitará Almería (18 de julio), Marbella (22 de julio) y Chiclana de la Frontera (24 de julio) con su gira ¡Vida México!

Pregunta.En apenas unos meses visitará Andalucía con la gira ¡Vida México! Promete una celebración de la muerte cargada de pasión.

Respuesta.Es un álbum inspirado en nuestro imaginario del Día de los Muertos, una fiesta que va más allá de la muerte y celebra la vida. En mi país, cuando alguien parte, el tiempo se transforma en honrarles como una manera de no olvidar que existieron. Hace tres años perdí a mi papá y muchas emociones se transformaron en canciones. Cuando quise hacer el disco de música mexicana pensé que no hay nada que me recuerde más a mi raíz que la celebración de Día de Muertos. Además, llevo una década cantando Recuérdame de la película Coco. Una cosa llevó a la otra hasta que todo se transformó en el álbum ¡Vida México!

P.Está cobrando fuerza el mezclar la tradición con sonidos contemporáneos. Lo hace, por ejemplo, su colega Carín León.

R.Absolutamente. Hay un movimiento muy grande que está rompiendo barreras y esquemas. Me parece necesario porque yo sentía que a diferencia del flamenco, que ha tenido una evolución, en México no había ocurrido. Seguíamos tocando el mariachi absolutamente tradicional. No había realmente roto esas fronteras hacia otros países donde no hubieran mexicanos. Lo que se está haciendo es increíble, no solo en sonido sino en lenguajes. Abre puertas a que muchas canciones como las que estoy haciendo ahora, de estilo mariachi, se fusionen y jueguen con ideas como introducir un saxofón, una batería o un efecto.

P.¿Cuál es el secreto para que las canciones perduren en la era de la velocidad? Hay composiciones como El Rey y La llorona que no conocen el paso del tiempo ni las fronteras.

R.No tener prisa en la música que se escribe y que se hace. ¡Vida México! es un álbum con canciones que maduran y tienen algo que ofrecer, porque la letra y el contexto conviven para transformarlas en algo perdurable. Casi siempre tenemos una canción que nos recuerda ese momento en el que te emocionaste, te enamoraste, perdiste a alguien o nació un hijo. Eso es lo que hace que las canciones puedan trascender y que, en 20 años, haya alguien que quiera ir a tu concierto porque tu música le acompañó en algún punto de su vida.

P."Larga vida a los amores como este", celebra en Larga vida. ¿Amar es un acto revolucionario?

R.Hoy más que nunca. Se le tiene mucho miedo a amar y no sé por qué. Si tienes miedo a amar, también tienes miedo a vivir. Creo que hasta se le tiene miedo a que dure mucho tiempo. Trato de entenderlo, porque ya no estoy en esa nueva generación. Sin embargo, sí pienso que la gente debe dejarse amar y dejarse vivir.

P. El año pasado dedicó un álbum a diseccionar el amor y a comprenderlo desde diferentes perspectivas. Del desamor y el rencor en Mal escrito al deseo de un amor invencible en Por si se acaba el mundo.

R. El mismo año que me casé, murió mi papá y quedamos embarazados de mi hijo. Imagine cómo lo gestiona tu cabeza... era mucho lo que estaba pasando y, en lugar de componer, me bloqueé. No había manera de que mi cabeza dijera hacia dónde mover todo lo que estaba viviendo. Al final, me dejé llevar y dije: Tampoco tengo prisa de nada, me voy a dejar vivir.

P.Ha celebrado dos décadas de andadura. Más allá de los tópicos, ¿qué le diría a un joven que, como usted, llega a una ciudad nueva para cumplir sus sueños?

R.Preparación, trabajo y paciencia. Hay gente con suerte, por supuesto, que saca una canción y se convierte en el más famoso del mundo. Pero si no eres esa persona, toca trabajar. Ojalá nos tocara a todos la lotería, pero tampoco vas a vivir esperando a que eso pase. Y otra más: no esperes a lograr ese sueño para ser feliz. Tienes que serlo durante el proceso, porque además yo siento que el éxito es algo que no te das cuenta de cuando llegó.